Claudiu Zamfir • HotNews.ro

Noua conducere a USR va rămâne doar cu o parte din partid, dacă nu arată că lucrează pentru tot partidul, a avertizat fostul președinte al Uniunii Salvați România, Dacian Cioloș, într-un interviu acordat HotNews.ro de la Strasbourg. Referitor la creșterea prețurilor la energie, europarlamentarul USR/Renew Europe a acuzat actuala majoritate de la guvernare că „după câteva luni a creat mai mult bulibășeală, a zăpăcit oamenii de cap, care cum nu mai știu ce să înțeleagă”. Urmărește tot interviul cu fostul comisar european și premier și votează în chestionarul nostru de la finalul articolului.

Dacian Ciolos Foto: Parlamentul European

PNL și PSD, „după câteva luni, au creat mai mult bulibășeală” în criza energiei

HotNews.ro: În Parlamentul European s-a votat acel pachet de regulamente pentru fondurile europene pentru agricultură 2023-2027 și era prevăzut ca statele membre să depună la Bruxelles acele planuri naționale strategice. Până acum, România nu le-a depus, dl. ministru Chesnoiu. Ce efect are această întârziere pentru România?

Dacian Cioloș: Legislația europeană pe baza căreia se distribuie fondurile din Politica Agricolă Comună e deja adoptată, dare era previzibilă, încă din vară se știa că acele planuri naționale strategice trebuie pregătite și depuse la Comisia Europeană până la 1 ianuarie 2022, așa încât statele membre să aibă timp așezat să negocieze cu Comisia Europeană planurile. Cu cât se întârzie mai mult depunerea planului, cu atât timpul de negociere e mai scurt. Mai sunt 4 state membre care nu au depus planurile, din care 2 sunt state federale, în care planurile se discută și elaborează la nivel de regiune și de landuri - în Germania și Belgia - și apoi se integrează la nivel de stat federal. Acesta este motivul pentru care s-a întârziat, nu cum e la noi, pentru că s-a schimbat ministrul și că noul ministru s-a gândit să arunce la coș ce a gândit partenerul lor de guvernare, pentru că PNL e partenerul lor de guvernare și au luat-o de la capăt. Acum, și eu îmi doresc să fie un plan cât mai bine elaborat, în parteneriat cu agricultorii, cu fermierii cu cei din mediul rural direct vizați. Dar treaba asta se putea face deja, nu e nevoie să iei lucrurile de la zero. Întârzierea asta înseamnă că fermierii de rând vor ști mult mai târziu care e cadrul legislativ național de utilizare a acestor fonduri, vor ști mai târziu care sunt procedurile și vor avea mai puțin timp la dispoziție să pregătească, să depună cererile de plată, pentru că acolo timpul nu iartă. Cererile de plată vor trebui depuse pe noile reguli de la sfârșitul anului 2022, începutul anului 2023, ca plățile să poată să curgă. Deci e vorba în primul rând de timp mai scurt pentru fermieri să știe la ce să aștepte și mai puțin timp pentru Guvernul României, care va trebui să negocieze cu Comisia Europeană.

HotNews.ro: În cele din urmă va depune planul, deci urmează negocieri iarăși pe marginea planului?

Dacian Cioloș: Urmează negocieri între Comisie și România, Comisia va solicita anumite modificări și România va avea mai puțin timp să convingă, dacă va vrea să mențină anumite lucruri sau ce anume să modifice. Și Comisia Europeană are nevoie de 6 luni, procedură internă la nivel european, de aprobare a acestor planuri. Și, evident, cum celelalte state l-au depus, România va rămâne mai la urmă.

HotNews.ro: Acești bani europeni când vor intra în România, când sunt prevăzuți să fie absorbiți, din 2023 încolo?

Dacian Cioloș: Evident, de anul viitor încolo. Banii curg, și anul ăsta s-au făcut plăți, dar pe noile modalități - pentru că legislația aceasta vine cu noi oportunități - statele membre, inclusiv România, pot să stabilească anumite priorități și să finanțeze anumite scheme de sprijin pentru sectoare sensibile sau pe care vrea să le scoată în față și asta se va întâmpla de anul viitor, pe noua legislație.

HotNews.ro: E acolo, în aceste regulamente, o prevedere care spune așa: cel puțin 35% din bugetul pentru dezvolatre rurală și cel puțin 25% din plățile directe vor fi dedicate măsurilor de protecție a mediului și a climei. Ce înseamnă aceasta pentru antreprenori și pentru fermierii români, vor fi obligați să facă investiții mai degrabă în ecologie?

Dacian Cioloș: Eu cred că fermierii nu trebuie să vadă lucrurile acestea doar ca pe o obligație. Cu cât ei integrează mai mult pracicile astea de mediu în tehnologiile lor, cu atât vor avea de câștigat și din punct de vedere al imaginii produselor lor - produsele pe care le vând , cei care fac produse finite sau semiprocesate, fie din perspectiva asta a accesului la investiții și la fonduri, care să le permită inclusiv de exemplu să-și mențină sau să-și crească fertilitatea solului, să planteze perdele forestiere care în zona de câmpie contează foarte mult, pentru că mențin umiditatea în sol, reduc eroziunea solului și toate acestea au și efecte economice. Integrarea măsurilor de mediu în practicile agricole e pe masă încă de când eram eu comisar european pe agricultură. Și atunci erau fermieri care opuneau rezistență la măsurile astea și spuneau că sunt doar norme și complicații care vin în plus și am spus de atunci că ăsta va fi trendul - societatea, cetășenii, consumatorii, contribuabilii vor să se asigure că practicile agricole, dincolo de faptul că produc hrană, că folosesc resursele naturale - apa, biodiversitatea - în mod durabil, fără să le polueze și să permită utilizarea rol și peste 20-30-50 de ani, generațiilor viitoare.

Acum sunt măsuri și mai precise în Politica Agricolă Comună. Și m-aș bucura să aud că după consultările astea pe care le face dl. Chesnoiu, care vrea să fie atât de democrat și deschis, să văd că vine și cu măsuri de asistență tehnică pentru fermieri, nu doar pentru cei mari, dar și pentru cei mici, să se poată alinia la măsurile astea și să poată beneficia de ele și de acele fonduri dedicate acestor măsuri. Dacă nu vor fi cheltuiți, banii aceia riscă să fie pierduți.

HotNews.ro: Fermierii au și problema asta a scumpirii gazelor, care a atras și scumpirea îngrășămintelor pentru agricultură. Ce soluții sunt?

Dacian Cioloș: Mai rău, nu doar că s-au scumpit îngrășămintele, dar dispar de pe piață producători de îngrășăminte. Și e cazul Azomureș, sunt și alte companii în Europa care închid, pentru că nivelul prețului gazului în Europa a ajuns atât de sus încât nu-și mai pun problema că vor rezista chiar dacă dublează sau triplează prețul, pentru că crești foarte mult prețul și n-o să poți să vinzi produsul, pentru că n-o să aibă cine să ți-l cumpere. Și iată că fermierii, după criza pandemică, fac față celeilalte crize, crizei acesteia a energiei care afectează nu doar din perspectiva îngrășămintelor, dar și toate costurile de producție și de consum de energie, de carburanți, de energie electrică, gândiți-vă la cei care încălzesc sere, solarii și care folosesc tot energie. Toate costurile astea cresc și aici Guvernul, din păcate, este într-o situație de eșec, au promis în toamna anului trecut că vor face această mare coaliție și vor pune inteligența PSD și PNL laolaltă și că vor găsi soluții și vedem că după câteva luni au creat mai mult bulibășeală, au zăpăcit oamenii de cap, care cum nu mai știu ce să înțeleagă, nu văd prețurile de pe facturi să scadă. Noi, USR, am propus de atunci măsuri foarte concrete - scăderea TVA la energie, eliminarea cel puțin temporară a taxelor pe certificatul verde, care se regăsește pe factura de curent. Deci sunt niște măsuri concrete și văd că deja de câteva zile discută în sfârșit și de măsurile astea. Dacă le-ar fi aplicat din toamnă, altfel stăteam acum, inclusiv în agricultură.

HotNews.ro: La nivel european se pot lua măsuri, se vorbea despre o negociere la nivel european?

Dacian Cioloș: Nu există, n-ai ce să negociezi, că fiecare se aprovizionează cu energie din producția internă, are fiecare strategia lui, importă energie, dar pe baza unor contracte care au fost deja semnate. Aici Comisia Europeană nu are atribuții, asta ține de strategia și organizarea fiecărui stat membru.

HotNews.ro: Dar vedeți că este și atitudinea aceasta agresivă a Rusiei, care este furnizorul de gaze al Europei.

Dacian Cioloș: Rusia profită și de criza energetică, la care parțial a contribuit prin felul cum a abordat politica de respectare a contractelor și de distribuire a gazului în Europa, se folosește de asta, a căutat să se folosească de asta și să creeze disensiuni între statele membre UE. Din fericire, de data asta nu a reușit, pentru că statele UE au fost unite și foarte clare vizavi de felul în care Rusia a abordat lucrurile în relația cu Ucraina, de agresiunea cu care s-a adresat Ucrainei și suveranității unui stat independent. Aici statele membre au fost unite și inclusiv pe partea de coordonare privind securizarea flancului estic, nord-estic și sud-estic, să facem față unei potențiale agresiuni militare din partea Rusiei, care sper în continuare să fie evitată. Dar felul cum au acționat statele membre de data asta cred că a fost bine coordonat.

HotNews.ro: Deci sunteți optimist...

Dacian Cioloș: Cu Rusia lui Putin nu poți fi niciodată optimist, pentru că ne putem aștepta la surprize. Eu vorbesc de felul în care Uniunea Europeană și statele membre UE și statele membre NATO s-au coordonat până acum, de faptul că în ciuda comportamentului lui Putin, acre e clar că se joacă cu statele occidentale și cu statele europene și urmărește oricum să atingă anumite obiective , chiar dacă nu va ajunge în final la o agresiune militară. Dar de data asta a existat o coordonare, chiar dacă interesele economice în rport cu Rusia sunt diferite de la un stat membru la altul. InclusiN în Uniunea Europeană.

HotNews.ro: Dvs sunteți cunoscut pentru o relație strânsă cu președintele Macron. Cum vedeți acea vizită pe care a făcut-o la Moscova, discuțiile au avut efect?

Dacian Cioloș: Nu doar eu sunt într-o relație strânsă, și România este într-o relație strânsă, relațiile cu Franța au evoluat în ultima perioadă și în ultimele luni am văzut o Franță mai prezentă inclusiv în a răspunde intereselor României decât a făcut-o în trecut, când a fost mai la distanță de Germania, de data asta a făcut Franța un pas în față și mă bucur. Negocierile cu Putin le-a purtat nu doar președintele Macron, ați văzut că și cancelarul Scholz a făcut o vizită la Moscova, care s-a coordonat și cu președintele Macron, și cu înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, care, în treacăt fie spus, are în continuare o poziție destul de slăbită câtă vreme statele membre caută fiecare să-și rezolve probleme și individual. Dar a existat coordonarea asta inclusiv cu Statele Unite și cu conducerea NATO și pentru noi este de salutat.

Franța și Olanda nu mai par să pună frâne aderării României la Spațiul Schengen

HotNews.ro: Dar pe noi ne ajută să intrăm și noi în spațiul Schengen, pentru că Franța s-a opus la un moment dat, iar acum președintele Macron are alegeri foarte dificile, la ce să ne așteptăm?

Dacian Cioloș: Eu nu sunt purtător de cuvânt al lui Macron... Aici au fost 3 state membre care s-au opus deja de ani de zile, pentru că au considerat că mai sunt încă lucruri de rezolvat cu justiția din România, câtă vreme avem Mecanismul de Cooperare și Verificare. Și au fost Franța, Olanda și Germania. Astea sunt cele 3 state membre care s-au opus până acum. Ei, eu mă bucur să văd că cel puțin Franța și Olanda nu mai par să pună frâne aderării României la Spațiul Schengen. Eu l-am auzit și pe ministrul de externe francez spunând lucrurile astea în Parlamentul României. Noua coaliție de guvernare din Olanda nu mai are în programul de guvernare un veto față de primirea României și Bulgariei în Spațiul Schengen, cum avea precedenta coaliție. Și eu o să discut și cu Mark Rutte și cu Emmanuel Macron...

HotNews.ro: Sunt colegii dvs. de familie politică...

Dacian Cioloș: Da, sunt colegi de familie politică. Deci, da, eu cred că România e mai bine plasată de data aceasta să adere la Spațiul Schengen. Cred că șansele erau clar mult mai mari dacă reușeam să rezolvăm problema MCV și dacă reușeam să rezolvăm problema desființării Secției Speciale, care e pe agenda publică nu doar din țară, ci și europeană, de anul trecut. Avem o decizie a Curții Europene de Justiție care nu a fost respectată de Guvernul României, știți efortuile pe care le-a făcut USR pentru asta și multă lume se întâmpla de ce. Păi, de asta, ca să trecem la frontieră mai ușor în spațiul Schengen, trebuia să desființăm Secția Specială.

HotNews.ro: Deci cum vedeți, dacă ați apucat să vă uitați la discuțiile actuale pe care le poartă dl. Predoiu?

Dacian Cioloș: Acolo sunt două elemente: desființarea Secției Speciale și reînființarea Secției Speciale, deci ne cam învârtim în cerc. O să vedem ce părere au și ceilalți. Părerea noastră, a USR, o știți deja, am explicat-o cu argumente, este și motivul pentru care colegii noștri din Consiliul Europei au folosit pârghiile de acolo pentru a cere și o opinie de la Comisia de la Veneția. Și Comisia Europeană va cere o opinie Comisiei de la Veneția pe proiectul acesta legislativ pe care l-a prezentat dl. ministru Predoiu și pe care coaliția vrea să-l adopte.

Dintre cei care pleacă din partid nu sunt doar din fostul PLUS

HotNews.ro: Domnule Cioloș, la precedenta dată când v-am intervievat aici la Strasbourg, dvs erați președintele grupului Renew Europe, al treilea grup din Parlamentul European, era o premieră pentru România să avem un reprezentant în Conferința președinților aici. Dvs ați demisionat, că așa ați promis în campania internă din USR-PLUS atunci...

Dacian Cioloș: Absolut, am spus, eu rămân președinte oriunde aș fi atâta vreme cât pot să-mi fac treaba. Dacă eram ales președinte al USR, era clar că nu mai puteam să-mi fac treaba de președinte al grupului și de asta am plecat. Am plecat la partid unde am căutat să-mi fac treaba și în momentul în care am constat că nu pot să-mi fac treaba corect, așa cum am promis ăîn campanie, eu n-am cum să mă uit în ochii colegilor din partid și să le spun că o să rămân în continuare președinte știind cp nu am pârghiile statutar să pot să pun în aplicare discuțiile pe care le-am avut în campanie și că, în plus, majoritatea din Biroul Național nu mă susține pentru aplicarea măsurilor respective. Și atunci mi se pare corect, dacă vrem ca oamenii să mai aibă încredere în politicieni și în cuvântul politicienilor, mi se pare corect să fiu clar, transparent și să fiu cinstit și onest. Și de asta am și propus în Biroul național și am propus colegilor din partid acel program al președintelui pornind de la angajamentele pe care le-am luat în campanie, le-am explicat, le-am prezentat în Biroul Național, am cerut un vor pentru ele, chiar dacă pentru punerea lor în aplicare în detaliu oricum decizia era la Biroul Național, toate acele măsuri inclusiv cele pe care le-au contestat unii dintre colegii din birou că nu sunt bune pentru că le interpretau într-un fel sau altul, implementarea lor oricum biroul o decidea și dacă ei ar fi aprobat acel program. Dar atâta vreme cât acel program a fost respins, e clar că eu mai rămâneam acolo doar așa ca să dau bine și să mai țin motivați niște colegi, dar eu, personal, ar fi trebuit să-mi asum peste 6 luni, peste 1 an că nu am putut să pun în aplicare un program de reforme pentru că nu aveam susținerea lor, pentru că majoritatea din Biroul Național a considerat să o aplice în felul în care a aplicat-o până atunci și de asta mi-am prezentat demisia.

HotNews.ro: Dar când ați câștigat alegerile nu știați că nu o să aveți și majoritatea în Biroul Național?

Dacian Cioloș: Nu, nu aveam de unde să știu, pentru că congresul a avut loc după alegerea președintelui partidului și congresul a ales membrii Biroului național. Nu aveam de unde să știu nici care va fi rezultatul votului de la congres, nici care va fi comportamentul colegilor, pentru că chiar dacă sunt aleși pe liste diferite, te mai înțelegi, te mai pui de acord. Noi în Parlamentul European suntem 7 grupuri politice din care 3 negociem sistematic o majoritate care să susțină deciziile din Parlament și chiar dacă avem orientări diferite, pe subiectele importante nu cred că s-a întâmplat niciodată ca un grup să blocheze complet, am negociat până ne-am înțeles. Au ost câteva puncte acolo care sunt importante pentru organizarea internă a partidului, ca eu să spun că USR poate săf ie dn nou un partid deschis pentru susținători, către cei pentru care noi facem politici sau că avem un secretariat general al partidului care lucrează pentru tot partidul, pentru toată conducerea partidului, nu numai pentru o parte, lucrurile acelea nu le puteam spune atâta vreme cât aceasta a fost decizia...

HotNews.ro: În Parlamentul European este cunoscut că aici se negociază foarte mult, arta compromisului este dusă la extremă, sunt multe grupuri politice și multe țări, negocieri pe orizontală și pe verticală, foarte multe interese care trebuie armonizate. Dvs ați negociat aici în parlamentul European ș ca șef al celui de-al treilea grup europarlamentar, dar nu ați reușit să negociați în propriul partid la București?

Dacian Cioloș: Pentru că nu aveai ce să negociezi atâta vreme cât colegii care aveau majoritatea erau foarte clar: „E așa cum zicem noi, că avem majoritatea, dacă nu, noi votăm împotrivă”. Deci când ai genul ăsta - pe subiecte interne, pentru că pe subiectele externe de poziționare politică a partidului, acolo am reușit să ne coordonăm inclusiv în perioada de criză politică, dar în intern... Eu vă dau un exemplu, am avut alegeri în diaspora, am avut peste 100 de sesizări despre felul cum s-au desfășurat alegerile. Mie mi se părea normal și mi se pare normal în continuare ca acei lideri care au făcut sesizări să primească un răspuns, să se verifice dacă plângerile lor se confirmă sau nu. Am avut un blocaj din partea Biroului Național în a face acele verificări care au venit inclusiv pe numele meu. Dar, în sfârșit, avem acum o nouă conducere, au majoritatea, eu sper să arate că lucrează pentru tot partidul, pentru că, dacă nu, vor rămâne doar cu o parte din partid.

HotNews.ro: Adică vor rămâne doar cu USR?...

Dacian Cioloș: Nu, pentru că nu e vorba aici doar de PLUS și USR. Pe mine chiar mă surprinde că presa continuă să marșeze pe PLUS și USR și că nu se uită mai atent la ce se întâmplă în partid, dacă chiar sunt interesați de subiectul ăsta. Eu nu am fost votat doar de foști membri PLUS, când am fost ales președinte. Dintre cei care pleacă din partid nu sunt doar din fostul PLUS.

HotNews.ro: Dar e hemoragia asta din partid, lumea cam pleacă din USR, ce-i de făcut să oprească această hemoragie?

Dacian Cioloș: Eu v-am spus ce cred că era de făcut, am pus în acel program care a fost respins, acum noua conducere sper să vină cu un program care să convingă, pentru că, dacă nu va convinge, vom pierde cu toții.

HotNews.ro: Credeți că tabăra...

Dacian Cioloș: Nu cred nimic, aștept să văd.

HotNews.ro: Tabăra domnului Barna, a vechiului USR, și-a dorit ca dvs. să demisionați, de ce credeți că au respins...

Dacian Cioloș: Nu mai intru în speculații și nu comentez, eu v-am vorbit despre fapte și despre evidențe.

HotNews.ro: Ați văzut că președintele interimar, dl. Drulă, a anunțat congres pentru iulie sau în octombrie. Dvs ce credeți, când ar trebui să fie congresul?

Dacian Cioloș: Am spus atunci când mi-am prezentat programul: am făcut propunere, un congres, care din punctul meu de vedere ar trebui organizat imediat ce lucrul acesta este posibil, cu cât mai repede cu atât mai bine.

HotNews.ro: Pe cine ați susține?

Dacian Cioloș: Nu vorbim despre asta acum. Aici nu e vorba doar de o persoană, e vorba de un proces în partidul acesta, Nu e suficient să înlocuiești o persoană cu alta și să spui că cu asta ai rezolvat problema.

HotNews.ro: Spuneți că vreți congres cât mai repede, dar spuneți și că nu e cazul să vorbiți acum de susținere...

Dacian Cioloș: Nu. Am spus că principalul obiectiv al congresului nu trebuie să fie alegerea președintelui. Președintele e votat de toți membrii. Congresul doar validează sau invalidează președintele. Congresul trebuie organizat ca să modificăm statutul. Și trebuie să modificăm statutul ca să rezolvăm niște probleme din partid. Și le-am prezentat în programul pe care l-am făcut. Deci, încă o dată, obiectivul principal al acestui congres și motivul pentru care el trebuie organizat cât mai repede nu e alegerea președintelui , ci modificarea statutului.

HotNews.ro: Tot la acest blocaj se va ajunge, pentru că un congres nu rezolvă situația de fapt, o contradicție între două tabere din partid...

Dacian Cioloș: Dar nu e vorba doar de două tabere, uitați-vă mai atent în partid!

HotNews.ro: Deci credeți că sunt numai anumite persoane, anumiți lideri, dar oamenii din spatele lor?...

Dacian Cioloș: Nu, e vorba de membri, Nu am vorbit de lideri, am vorbit de reacțiile membrilor și de solicitările lor.

