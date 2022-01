Ghinea: Se induce ideea că PNRR a fost negociat în debara/ Oferta pe care fostul ministru USR o face Coaliției PNL-PSD-UDMR

Scos din Palatul Victoria odată cu tot USR-ul, Cristian Ghinea face acum o ofertă pentru guvernul PNL-PSD-UDMR. Ministrul care a negociat PNRR-ul le cere ministrilor din actuala coaliție să se întâlnească și să discute astfel încât miliardele de euro negociate cu Comisia Europeană să ajungă în România cu adevărat.











La rândul său, europarlamentarul Dragoș Pâslaru, raportor pe PNRR, a atras atenția că „cel mai mare risc este politizarea acestui plan, de a-l transforma într-un instrument politic”.







„Am văzut aceste încercări de reașezare care au făcut un pic de rău la Bruxelles”, a comentat el.





USR a lansat luni site-ul monirorpnrr.eu unde sunt grupate toate informațiile referitoare la Planul Național de Redresare și Reziliență, angajamente, ținte, jaloane și monitorizare stadiu. Proiectul este lansat cu sprijinul Parlamentului European, prin grupul Renew Europe.





CONSULTĂ AICI DOCUMENTUL DE MONITORIZARE PNRR





„Se induce ideea că PNRR a fost negociat în debara.(...) Foarte multe chestiuni sunt din recomandările de țară făcute de Comisia Europeană, sunt chestiuni de reforme și investiții absolut necesare. Aș ține să remarc diferența dintre ministrii PNL și UDMR și cei ai PSD. Primii își văd de treabă, PSD are acest puseu de nervi, tot simte nevoia să schimbe să dreagă. Am făcut această ofertă este normal sănătos să se întâmple acel transfer de memorie instituțională între cei care au negociat și cei care implementează. Am făcut această ofertă chiar și în mesaje informale către miniștrii PNL, hai să ne întâlnim, hai să vă spun. Sunt chestiuni esențiale pentru România, pe lângă ce scrie în PNRR, sunt chestiuni ce tin de contextul în care a ajuns acel text. La unele texte am ținut noi mai mult, la unele texte a ținut Comisia mai mult. Hai să nu dați cu capul într-un zid doar ca să vă luați de mine la televizor. Nu a fost chip să avem acest dialog cu miniștrii PSD. După ce se calmează - și au început să se calmeze, au văzut că nu e ușor să schimbi PNRR, au văzut că presiunea este uriașă pentru a livra ce au de făcut - rămâne oferta noastră să ne întâlnim să discutăm pentru a avea informațiile de context. Vrem ca informațiile vitale să ajungă la decidenți”, a susținut, luni, Cristian Ghinea.