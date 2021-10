​​VIDEO Interviu. Europarlamentarul liberal Mircea Hava, despre pandemie: Untold a fost o greșeală, dar cea mai mare greșeală a fost congresul PNL cu 5000 de oameni/ Cîțu nu va fi premier, pentru că nu-l va dori nimeni

Corespondență de la Bruxelles

„Banii vor veni. Dar pe urmă vor începe proiectele, trebuie să păstrăm pașii. Avem probleme foarte mari. Vă dau numai un exemplu: până în 2025, cei care se încălzesc cu lemne nu se vor mai încălzi cu lemne. Nu știu, vor face fotosinteză, se vor încălzi cu altceva. Dar de ce ai acceptat așa ceva? Ce pui în loc? Totdeauna trebuie să te gândești ce pui în loc. În 5 ani, n-ai capacitatea tehnică, n-o are nimeni în Europa”, a mai spus europarlamentarul Mircea Hava.











” - a spus Hava.Referitor la crearea unui guvern, în perioada aceasta, Mircea Hava crede că actualul candidat la funcția de premier, Dacian Cioloș, nu va ajunge prim-ministru, dar nici liderul PNL, Florin Cîțu, nu va obține un nou mandat.” - consideră fostul primar al municipiului Alba Iulia.Legat de fondurile europene din Planul National de Redresare și Reziliență, Hava crede că responsabilii din guvern au negociat PNRR cu Comisia Europeană din „poziția ghiocelului”, ignorând realitățile din România, privind, de exemplu, încălzirea populației cu lemne.Domnule Hava, ce se întâmplă cu guvernarea la București, cum vedeți rezolvarea acestei crize politice suprapuse pe criza sanitară?Ce se întâmplă cu guvernarea știți toți. Guvernare nu mai este și nu mai este pentru că, din ceea ce am văzut, oamenii ăia nu voiau să facă guvernare, voiau să facă ceva în care lor să le scrie pe cartea de vizită miniștri sau cine știe ce vor mai fi pe acolo. Astăzi, raportat și la criza sanitară, vă dați seama că este o crimă ce se întâmplă astăzi în România, mor oameni și noi ne ocupăm de altceva. Cineva foarte cinic îmi spunea că și dacă nu era chestiunea asta tot atâția mureau. Da, dar era un lucru care putea să regleze niște pași în timp. La ora asta cred că nu mai are cine să semneze și este păcat că există acest hiatus, acest vid între ceea ce trebuie să facem și ceea ce nu facem. Criza sanitară a pus capacul. Criza sanitară a arătat că de fapt s-a vorbit foarte mult și nu s-a făcut nimic.N-a făcut guvernul Cîțu, Orban...Păi, n-au făcut guvernul și cei care trebuia să facă. Guvernul Cîțu, cum îi spune... Orban a închis-o și pe urmă s-a deschis din nou. Toată lumea știa că lucrul ăsta se deschide. Eu nu vreau să fiu profetul care vine să spună „nu v-ați dat seama”. Toată lumea și-a dat seama, dar noi am tratat-o altfel. A fost mult mai interesant să creăm aglomerații că cine știe ce se întâmplă, crezând că poate mai mușcăm voturi de undeva, că suntem foarte de treabă și populiști, în loc să fi rămas în ceea ce a făcut aproape toată Europa.Că s-a dat chix cu vaccinarea, n-au decât să analizeze cei care s-au ocupat de ea. L-au luat pe dl. colonel și l-au pus acolo crezând că toată responsabilitatea se va duce peste el. Nu este adevărat, au greșit și aici. Acel om trebuia pus acolo, dar trebuia să fie foarte bine ajutat și foarte bine motivată toată structura, deci bani, bani, bani! Pentru că fără bani nu se poate discuta. Am văzut, cu stupoare, la un post TV că cei de la DSP caută voluntari. Foarte bine, voluntariatul este o chestiune fantastică, dar nu poți să cauți astăzi voluntari ca oamenii să poată să se ducă acasă, să se schimbe, să mănânce, să doarmă cinci minute... Oamenii trebuie plătiți. Chiar nu mai are țara niște bănuți să plătească niște oameni care lucrează non-stop și care sunt în prima linie, medici, asistente? Aici este cum se spunea pe vremuri: „Totul pentru front, totul pentru victorie”. Aici nu există rabat. (...)A fost o greșeală festivalul Untold?Chiar dacă se vor supăra pe mine cred că și copiii mei, eu spun: da. Pentru că nu poți să comensurezi: „i-am pus aici să vină să ne arate că sunt vaccinați”. Tot timpul scapă. Dar cea mai mare greșeală- „bă frate, eu sunt șeful, fac ce vreau”- a fost acel congres cu 5.000 de oameni. Eu nu m-am dus. Și nu m-am dus pentru că roșu înseamnă roșu și azi și mâine, tot timpul. Adică cum, pentru noi, care suntem la PNL, nu este...? „Că ne-a controlat”... Cine a controlat, domn'e? N-a controlat nimeni pe nimeni. S-a făcut un simulacru de control. De ce? Pentru că trebuia ales cineva și să plece cineva. Asta este problema mare a României? Acei oameni care sunt acolo- pot să se supere și chiar îmi doresc să se supere pe mine - ar fi dat orice pentru ca o secundă în viața lor să fie miniștri sau ceva, pentru că eu n-am văzut să i se spună lui Orban că a greșit ceva, n-a făcut ceva și trebuie să plece acasă. De acord. Nu pentru că mie nu mi-a dat cutare, pe mine nu m-a pus ministru, a negociat prost și am pierdut niște ministere, cu toate că toată lumea știe cum s-au făcut negocierile.Nu pledez pentru Orban, am rămas același, nici cu el, nici cu ceilalți. Fiecare a greștit foarte mult. Ce e trist e că astăzi, în special domnii din guvernul Cîțu și cei care îl susțin nu au făcut altceva decât să îngroape Partidul Național Liberal. Era un partid istoric, cu lucruri bune făcute și trebuia și el băgat sub pământ alături de PNȚCD. Și tot oamenii l-au îngropat. Dar nu oamenii din afară. Din păcate, oamenii din interior. Datorită lăcomiei, datorită faptului că doreau să fie ceva ce nu puteau să fie niciodată. „Astăzi sau niciodată!” - asta este deviza lor.Președintele Iohannis ce responsabilitate are?Președintele Iohannis..., ne uităm în Constituție. Eu aș fi făcut altfel: nu m-aș fi dus la congres și n-aș i susținut niciodată nici pe cel, nici pe cel. Eu, care am fost într-o echipă, n-am fost acolo și am spus clar: Ludovic, eu rămân aici. Mulți au spus că l-am criticat pe Cîțu. Eu l-am criticat pe primul-ministru. N-am nimic cu Florin Cîțu. Eu am ceva cu primul-ministru și am avut criticile, pe care le am în continuare, legate în special de banii europeni și de trâmbițata sumă care Dumnezeu știe cât este - 80 de miliarde - care stă pe aici, stă să vină, suntem în Parlament, cred că e pe la ușă, e undeva și așteaptă să vină cineva să o ia. Mai glumim.Eu nu m-aș fi amestecat într-o bătălie de genul ăsta, pentru că cred că președintele pe undeva a fost dezinformat. Un președinte nu poate să fie dezinformat, nu poate să accepte așa ceva și mai ales cum îl cunosc eu.Ce a fost acum cu numirea lui Cioloș ca prim-ministru, a fost un lucru corect. S-a dus cel mai mare, PSD: „Nu vreau”. A venit PNL: „Nu pot că abia m-au trimis ăștia acasă și eu mă uit pe aici prin ogradă să văd ce mai fac”. A fost al treilea partid ca mărime, USR-PLUS, care a spus: „Da, vreau”. A, că dl. Cioloș are chestiunea asta că ar vrea și el de azi pe mâine să facă ceva, chiar dacă nu are majoritate, eu personal n-aș fi spus niciodată „da”, dacă nu știam că în spatele meu am o majoritate, chiar o majoritate fragilă, dar să am o majoritate cu care să pot să încep să construiesc ceva. Adică eu n-am nimic, dar vreau. Mă duc, fac cutare, dar eu nu pot, nu am nici mușchi, nici înălțime, nici bani, n-am pe nimeni lângă mine, dar eu vreau să fac, ca pe urmă să sună îmi pare rău, n-am putut. Nu poți să faci așa ceva. Vedeți, asta îi caracterizează pe politicienii noștri și mai tineri și mai bătrâni. După părerea mea, nu există vârstă în politică, nu există sex, există un singur lucru: politică să știi să o faci și să o faci pentru oameni. Mai sunt încă mulți politicieni care vor să facă politică pentru oameni și pot. Nu te califici în politică făcând gălăgie toată ziua și arătând cu degetul și înjurând, chiar la propriu, ca tu să te poți cățăra pe ceva. (...) Toți sunt acolo pentru că sunt siguri că vor căpăta ceva, nu datorită competențelor lor.Partidele care se construiesc așa sau care încearcă că se mențină așa mor. Cele care, câtuși de cât, se clădesc pe un pic de meritocrație, da. Am spus-o demult, nu există meritocrație în PNL, ați văzut-o. Nu există competiție. Există o gașcă. Gașcă poate să fie și bine și rău. Că toți am avut câte o gașcă de cartier, câte o gășculiță, dar asta nu înseamnă că facem lucruri rele. Gașcă nu înseamnă numai oameni răi. Existe găști, care vor să facă ceva ăn special pentru ei și care își oferă serviciile. Ei nu știu să se lege la șireturi...Ce gașcă are Florin Cîțu, ce gașcă are Klaus Iohannis?Președintele nu are gașcă, pentru că nu are voie și nu poate să facă o gașcă. E o greșeală, fiindcă nu trebuia să se afișeze cu Florin Cîțu sau cu Orban sau cu nimeni. Trebuia să rămână președintele pe care l-am cunoscut tot timpul și pe care l-am respectat și pentru care m-aș fi dus oriunde. Asta am făcut-o și asta aș face-o în continuare pentru președintele României. Dar de data asta lucrurile s-au schimbat un pic, pentru că s-a întâmplat altceva. Gașca?! Uitați-vă acolo! Tot ce s-a întâmplat a fost o chestiune „tu mă votezi, eu îți dau ceva”. Ați văzut la rectificarea bugetară? Fără supărare, eu am trăit lucrurile astea, am fost primar atâția ani. Niciun partid care a fost la putere n-a făcut-o chiar așa la vedere. Eu mă simt jignit pentru orașul meu, Alba Iulia, indiferent că e un primar colo care ține locul de primar, acoperiș de pipă. Îi spun în față, a fost viceprimar. Nici măcar n-ar avea voie să facă altceva. Cu toate că este băiat de treabă, dar nu se pricepe la niște lucruri. Dar aici nu căutăm oameni de treabă, căutăm oameni pricepuți. Dar să nu pui niciun ban? Domn'e, numai să dai? Să dai bani la Consiliul Județean, care ce face? Face numai ce dorește: drum de nicăieri până nicăieri din bani europeni, cu gunoaiele care ne-au sufocat de băteam Bucureștiul la spate, datorită unor incompetenți cărora nu le pasă. Asta este tristețea mare. Vă spun: niciodată n-a fost așa ceva. Ceva a fost, pe toate programele, am luat bani, pentru că mam bătut cu proiectele. Asta este menirea administrației publice locale, nu să stea cu mâna întinsă și să-și vândă votul. Eu cred că lumea se va trezi și vom discuta de lucrurile normale.Fondurile europene, de 80 de miliarde de euro, când or să intre în țară?Avem partea de PNRR, Consiliul UE într-o săptămână, două, va aproba. După care, vom deschide și noi site-urile. PNRR pentru România din iunie până acum a fost la secret. Nu înțeleg de ce. Sunt bani europeni care intră într-o țară pe niște condiții, de ce a fost secret, nu știu. Dar eu știu de ce a fost secret, pentru că sunt foarte lucruri acolo care ar fi supărat și care ar fi arătat că așa-zișii negociatori n-au negociat nimic, ca să poată spune pe undeva cp de fapt Europa ne-a spus să facem așa ceva. Nu. Europa spune ăsta este cadrul general, du-te, fă-ți teme, vino aici, discutăm de banii ăștia. Aici nu se negociază 29 de miliarde, după lupte grele. Nu, banii au fost împărțiți pe criterii. Sunt tot soiul de povești, de meritocrații false, care nu fac altceva care să distrugă bruma de democrație pe care o avem. Banii vor veni. Dar pe urmă vor începe proiectele, trebuie să păstrăm pașii. Avem probleme foarte mari. Vă dau numai un exemplu: până în 2025, cei care se încălzesc cu lemne nu se vor mai încălzi cu lemne. Nu știu, vor face fotosinteză, se vor încălzi cu altceva. Dar de ce ai acceptat așa ceva? Ce pui în loc? Totdeauna trebuie să te gândești ce pui în loc. În 5 ani, n-ai capacitatea tehnică, n-o are nimeni în Europa, poate dacă vine toată Europa să facă altceva... Plus că banii sunt foarte puțini. Vor fi trase conducte de gaze în partea de sud, unde eu vă garantez și să ținem asta, s-o păstrăm , că nimeni, aproape nimeni nu va folos gazele acolo, la prețurile care sunt și care vor fi la gaze. Se vor încălzi cu ce vor putea și cu gazele poate vor mai face câte un ceai acolo. De unde sunt eu, unde cade pădurea pe oameni, oamenii ce să facă? Vor fura din nou din pădure și nu trebuie să ne ascundem de a spune adevărurile și vor face ce pot ca să se încălzească. Este drept, nu asta e soluția, să fure. Dar România are nevoie de foarte multe miliarde și de foarte multe programe ca în 7 ani să reușim să trecem pe electric, pe gaze, pe ceea ce ar trebui să trecem. Noi am fost ocoliți.Fac parte din Comisia REGI a Parlamentului European, astăzi am avut întâlnire cu șeful OLAF, am discutat chestiuni cu ceea ce se întâmplă în lumea asta în Europa legat de bani. Și avem nevoie de a pune ceva în loc - gaze, până când? De ce polonezii s-au dus până în 2030? Cred că dacă ne spunea mâine... Există această poziție a ghiocelului, ei cred că îi mângâie cine pe ceafă. Nu-i mângâie nimeni pe ceafă, nu căpătăm nimic. Spun: așa v-am găsit, așa vă las, obedienți, fără șira spinării. Din 1,9 miliarde de euro care sunt pe enrgie, noi o să cheltuim vreo 900 de milioane pe cercetare, să cercetăm ceea ce este, studii și restul o să tragem țevi în anumite județe care deja se știu și în rest n-o să tragem țevi pentru că nu mai avem bani. Și o să spunem tot timpul: Europa este de vină. Noi am vrea să facem, dar nu avem cu ce. Păi, dacă nu ai cu ce, pleacă și lasă pe altul! În concluzie, trăim niște vremuri care, de atâția ani, eu nu am crezut că o să le trăim.Vom avea sau nu guvern Cioloș?Eu zic că nu. Eu zic că nu, pentru că dacă chiar se întâmplă lucrul ăsta, înseamnă că atunci nu mai știu ce să mai cred.Dar ce guvern vom avea? Cîțu sau altul din PNL?Cîțu nu va fi. Cîțu nu va fi, pentru că nu-l va dori nimeni. Eu îmi doresc să fie un guvern. (...)Care ar fi un premier bun de la PNL?Un premier care ar avea lucrurile acasă și care n-ar curăța coaja de pe ouă la nimeni ar fi Bolojan, Ilie ar fi foarte bun, însă Ilie e un om cu picioarele pe pământ. Ilie nu este un aventurier. A aduce pe cineva care se aventurează într-o chestiune de genul ăsta, eu nu-l văd, nu-l văd pe dl. Bolojan ducându-se într-o zonă mlăștinoasă. El are nevoie de susținere, să poată să lucreze. Politica să-și vadă de politică. Dacă ar dori să lucreze, acest Birou politic sau ce este pe la București, ar trebui dizolvat ăsta înainte și pe urmă... Pentru că politicienii asta știu: fă-mi aia, angajează-mi pe ăla, adu-mi cutare și dl. Bolojan n-ar avea nici timpul și nici nu știe să facă lucrurile d-astea.Dar Iohannis l-ar vrea pe Bolojan?Asta nu știu, asta poate vă spune dl. președinte. Nu știu că n-am fost la chestiuni de genul ăsta. Eu și în această construcție politică am fost ăla care a adus voturi, am câștigat, n-am fost stâlp acolo ca să spun: cravata mea e mai albastră ca a ta sau năai ceas la mână, rar. Poate m-am dus pe acolo că mai trebuia să fie cineva și eram la București. Nu am fost niciodată de la Alba la București ca să mă duc acolo ca să mă vadă cineva. N-am de ce. Au fost vremuri când era altcineva când poate mergeam mai dus, că așa au fost lucrurile. Dar nu-mi face nici plăcere. Să nu creadă cineva că nu-mi face plăcere să mă întâlnesc cu un președinte. Da, îmi face plăcere să mă întâlnesc cu un președinte și cu oamenii lui, dar nu este pentru mine o chestiune de plăcere să fac 1000 km să mă duc să beau o cafea care s-a răcit între timp și un pahar cu apă, pentru că nu acolo se discută lucrurile, să spunem ce vrem și ce nu vrem și până la urmă cineva ia deciziile. În mod sigur, dacă s-ar spune mai multe adevăruri și am fi mai sinceri cu ceea ce se întâmplă și am încerca mai puțin să le spunem oamenilor neadevăruri, cred că am fi mai fericiți și ar fi toată lumea mai fericită și am face ceea ce trebuie.Cel care va fi prim-ministru ar trebui să spună: Domn'e, ăsta este frigiderul, îl deschid, și pe farfurie este o măslină. Atât avem. Energetic suntem la pământ. Nu mai spun mai mult, că mă rog la Dumnezeu să bată vântul.