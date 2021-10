​​VIDEO Interviu. Lider din USR-PLUS, despre ideea că nominalizarea lui Cioloș ca premier ar fi de formă: „Speranța mea este că nu facem joc de glezne politic sau încordări de mușchi pentru a jigni de fapt inteligența românilor”/ „Către PSD și AUR nu mergem”

Corespondență de la Bruxelles

„Poate domnul președinte și-a dat seama că pandemia nu s-a încheiat și a preferat să aibă o distanțare fizică pentru a da în sfârșit un exemplu bun românilor că trebuie să respectăm normele legate de distanțare. Nu suspicionez că ar fi existat o încercare din partea domnului președinte să sugereze că persoana pe care o desemnează și-i oferă mandatul de a forma un guvern nu este în grațiile sale" -a spus Dragoș Pîslaru.



















HotNews.ro: Pentru că ați vorbit despre inteligența alegătorilor români, aș reveni totuși la situația aceasta - la alegerile parlamentare, românii au votat așa: PSD, PNL, USR-PLUS. Ce legitimitate și ce autoritate poate să aibă un prim-ministru desemnat din partea celui de-al treilea partid? Dacă era o coaliție între numărul doi și numărul trei - PNL și USR-PLUS împreună cu UDMR, înțelegeam că liderul acelei coaliții, persoana desemnată de cel mai mare partid din acea coaliție devenea prim-ministru. Dar în cazul acesta, cu dl. Cioloș, este al doilea partid din eventuala coaliție care să dea prim-ministrul. Ce autoritate ar avea un astfel de premier într-un viitor guvern de felul acesta?







PNRR „nu poate aștepta cu atenție și îngrijorare să se întâmple ceva cu guvernarea”

Pîslaru a fost întrebat și despre un scenariu în care președintele Iohannis să-l fi nominalizat pe Cioloș pentru candidatura la funcția de premier tocmai pentru a eșua în formarea unei majorități parlamentare, pentru ca apoi să-l nominalizeze tot pe șeful PNL, Florin Cîțu, drept premier. „Acest scenariu, bineînțeles, este un scenariu speculativ. (...) Speranța mea este că ne uităm la această soluție pentru a rezolva criza cât mai repede și nu că facem joc de glezne politic sau încordări de mușchi pentru a jigni de fapt inteligența românilor” - a răspuns europarlamentarul USR-PLUS, membru a conducerii partidului.De asemenea, el a pus pe seama pandemiei faptul că Dacian Cioloș nu a fost prezent fizic la Cotroceni la momentul anunțării sale de către președintele Iohannis drept candidat pentru funcția de prim-ministru.Domnule Pîslaru, Dacian Cioloș a fost nominalizat la candidatura pentru funcția de prim-ministru de către președintele Iohannis. Care este planul, ce urmează?Lucrurile sunt foarte clare în acest moment, USR-PLUS a fost practic singurul partid care a venit cu o soluție, a propus ceva, a propus în persoana lui Dacian Coloș un premier care să aibă experiența să ne scoată din această situație legată de o criză sanitară, o criză energetică și, bineînțeles, guvernamentală. Ceea ce este important este să înțelegem că prioritatea noastră și a lui Dacian Cioloș este să refacă coaliția, ca să fie bine spune lucrurile de la început. Încă de aseară, Dacian Cioloș a invitat Partidul Național Liberal și UDMR la discuții, astăzi, pentru a vedea cum putem construi din nou, împreună, pe baza acelui protocol de coaliție - care, atenție, nu a fost anulat de niciuna dintre părți, în ciuda lucrurilor care s-au întâmplat. Deci cam aceștia sunt pașii următori și prioritatea clară a lui Dacian Cioloș, să poată reface coaliția, pentru ca țara să aibă o guvernare stabilă, cu puteri depline, care să ne treacă peste iarnă și, bineînțeles, să implementeze, foaia de parcurs pe care o avem chiar în relație cu Uniunea Europeană și anume Planul Național de Redresare și Reziliență.Domnul Florin Cîțu este acum președintele PNL, cum decurg discuțiile cu dânsul, cum vă raportați la dânsul?Lucrurile sunt iarăși destul de simple: președintele României l-a desemnat pe Dacian Cioloș să formeze un guvern. Înțelegerea noastră este că PNL respectă deciziile președintelui și, în momentul în care președintele mandatează pe cineva să formeze un guvern, așteptarea noastră și cred că și a tuturor românilor este aceea ca PNL să vorbească cu premierul desemnat, să stea de vorbă, să vedem care sunt lucrurile de care este nevoie pentru a reface această coaliție.În ceea ce-l privește pe Florin Cîțu, lucrurile astea sunt iarăși destul de clare: în cadrul PNL, a existat un proces de alegeri interne, noi respectăm acest proces de alegeri interne și Florin Cîțu va fi partenerul de discuție în calitatea sa de președinte al PNL. Ceea ce am spus de fiecare dată în ultima perioadă este că, în ceea ce privește formarea unui nou guvern și refacerea coaliției, avem nevoie de o încredere suplimentară că această coaliție poate fi făcută solid și atunci, în mod evident, ne dorim un alt prim-ministru. Iată că acum suntem în situația în care Dacian Cioloș a fost desemnat, putem reface coaliția și putem să avem grijă de români, lucrul acesta este așteptat.Vă bazați, înțeleg, pe influența președintelui Iohannis în PNL pentru aceste discuții de formare a unui nou guvern?Deocamdată nu discutăm de influență, discutăm de respectarea deciziei președintelui de a desemna un prim-ministru și, așa cum bănuiesc că toată lumea înțelege regulile în statul român, în momentul în care ai un președinte care învestește o persoană cu această prerogativă - că e vorba de Dacian Cioloș sau de către oricine altcineva - orice partid politic are această obligație de a intra în discuții cu persoana respectivă. În cazul lui Dacian Cioloș și în cazul nostru ca partid, spunând că prioritatea noastră este de a reface coaliția, lucrurile ar trebui să fie și mai ușoare. Ar trebui să ne așezăm la masă să vedem ce propuneri există pentru a putea să refacem această coaliție.PSD, care a câștigat alegerile parlamentare, nu a propus un candidat, PNL, de pe locul al doilea, nu a propus un candidat. Vi se pare fezabil, plauzibil ca propunerea celui de-al treilea partid parlamentar să fie prim-ministru și să conducă o coaliție de guvernare din postura de locul trei în Parlament?Așteptarea cred a tuturor era ca Partidul Național Liberal să propună o altă persoană ca premier și să încheiem această situație de criză încă de ceva vreme. Asta ne doream, am spus că imediat cum ar exista o astfel de propunere suntem gata să discutăm refacerea coaliției, noi adăugând în același timp că avem nevoie să primim niște asigurări cu privire la niște reforme rămase: desființarea Secției speciale pentru investigarea magistraților, amendarea programului Anghel Saligny pentru transparență și pentru a putea să urmărim modul în care se fac aceste cheltuieli de zece miliarde de euro și toate celelalte lucruri care o parte sunt în Planul Național de Redresare și Reziliență și celelalte - nimic nou - sunt în programul de guvernare pe care îl agreasem deja acum un an. Toate aceste lucruri sunt destul de clare. Nu a venit, însă, această propunere de premier din partea PNL și evident că n-o să stea toată lumea să aștepte ca la un moment dat PNL să se decidă. Am venit cu o propunere tocmai pentru a debloca această criză de pe mai multe planuri. Dar prioritatea este aceea de a reface coaliția. Deci mergem către PNL și către UDMR cu rugămintea de a ne așeza la masă și a discuta care sunt prioritățile românilor.Dar către PSD nu mergeți, este totuși primul partid în Parlament?Către celelalte partide, PSD și AUR, nu mergem, pentru că nu vedem modul în care am putea avea o formulă de înțelegere cu aceste două partide. Este o chestiune de valori care ne despart și aici nu discutăm despre ceva oportunist, ci despre modul în care poți crea o majoritate, dar care să fie bazată pe anumite valori în care credem.Ați văzut, bănuiesc, momentul în care președintele Iohannis a anunțat aseară nominalizarea lui Dacian Cioloș... Un coleg jurnalist, Cristian Andrei de la Europa Liberă, remarca faptul că Dacian Cioloș nu a fost acolo lângă președinte, a fost un moment neobișnuit, ca președintele să nominalizeze pe cineva pentru candidatura la funcția de prim-ministru și să nu-l introducă acolo, în acel anunț, să nu fie fizic prezent candidatul.Poate domnul președinte și-a dat seama că pandemia nu s-a încheiat și a preferat să aibă o distanțare fizică pentru a da în sfârșit un exemplu bun românilor că trebuie să respectăm normele legate de distanțare. Nu suspicionez că ar fi existat o încercare din partea domnului președinte să sugereze că persoana pe care o desemnează și-i oferă mandatul de a forma un guvern nu este în grațiile sale. Interpretări există. Deocamdată, ce e cert este că, conform prerogativelor președintelui, a fost desemnat Dacian Cioloș. Între noi fie vorba, pe mine și pe români cred că ne interesează mai puțin relația de afecțiune între cei doi, cât să putem trece peste iarna aceasta și să avem o formulă guvernamentală stabilă care să poată răspunde cerințelor pe care românii le au din ce în ce mai mult pe diverse planuri.Sunt mulți care spun că președintele Iohannis și PNL aveau nevoie de un candidat care să fie picat, să nu reușească să formeze o majoritate parlamentară și să poată fi propus din nou domnul Cîțu, care a fost trântit prin moțiune de cenzură, în Parlament. Ce spuneți de acest scenariu?Acest scenariu, bineînțeles, este un scenariu speculativ. Eu cred că președintele României are suficientă înțelepciune să nu prelungească această criză. Orice idee că această nominalizare ar fi de fapt un joc politic ar sugera o iresponsabilitate din partea președintelui în a răspunde la ceea ce au nevoie România și românii în acest moment. Prin urmare, un astfel de scenariu aș prefera să nu îl luăm în calcul. Ceea ce este cert este că Partidul Național Liberal nu a venit cu nicio soluție, președintele a găsit o soluție. Speranța mea este că ne uităm la această soluție pentru a rezolva criza cât mai repede și nu că facem joc de glezne politic sau încordări de mușchi pentru a jigni de fapt inteligența românilor.Primul plan este de responsabilitate. În condițiile în care cei care au mai multe voturi și mai mare reprezentare în parlament nu vin cu nicio soluție, atunci este evident că primul partid care vine cu o soluție o pune pe masă. Este o chestiune de responsabilitate politică. USR-PLUS a fost acuzat o lungă perioadă că nu și-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare. Acum arătăm că avem această responsabilitate și că ne luăm rolul în serios.Al doilea plan, foarte important: Dacian Cioloș nu este oricine. Este o persoană care a mai fost prim-ministru, are experiența necesară pentru a exercita această funcție, iar România în acest moment este în criză. Și e vorba de a avea competențele necesare pentru a duce România peste această criză.Și în al treilea rând, avem, Planul Național de Redresare și Reziliență, care aduce 30 de miliarde de euro în România, care e o combinație între investiții și reforme, ce nu poate aștepta cu atenție și îngrijorare să se întâmple ceva cu guvernarea în România. Avem măsuri de luat imediat. Și atunci practic acest exercițiu prin care noi am spus că suntem gata să punem pe roate PNRR este ceva legat de un orizont de timp rapid în care trebuie să acționăm. Deci sunt 3 planuri aici: responsabilitate, competență și cel de rapiditate sau de urgență pentru a face lucrurile de care este nevoie.Un eventual guvern Cioloș cum va fi? Va fi compus din specialiști cu Dacian Cioloț în frunte și susținut de lideri politici sau va avea în componență lideri politici?Prioritatea pentru USR-PLUS și Dacian Cioloș este refacerea coaliției. Ceea ce vom încerca să facem - și azi au loc întâlniri cu PNL și UDMR - este să refacem coaliția și să avem un guvern care să aibă o majoritate pe baza coaliției USR-PLUS-UDMR, astfel încât să putem guverna. O componență a guvernului ar reflecta aceste trei partide și am avea în spate un program care de data aceasta ar fi negociat cu termene și acțiuni clare.Lumea se poate întreba: va fi un guvern cu autoritate puternică, care să aibă lideri politici puternici din partide, în interiorul guvernului, sau va fi un guvern controlat de pe margine de niște politicieni care trag niște sfori pe acolo și în guvern să fie doar specialiști, tehnocrați desemnați de partide?Înțelegerea mea este că nu ai cum să ai o coaliție funcțională, care să aibă un program foarte bine așezat pentru a depăși criza curentă decât dacă ai niște figuri care să poată să reflecte politic perspectiva partidelor care se află în coaliție. Așteptarea noastră este să avem cele mai bune desemnări cu putință în acest guvern. Din perspectiva noastră, nu există în acest moment această discuție cu privire la un guvern de sacrificiu, pentru că acum nu e vorba de a sacrifica pe cineva, ci de a găsi cea mai bună formulă posibilă pentru a asigura României depășirea iernii, ieșirea din criza sanitară și, respectiv, implementarea programului acestuia de țară - PNRR. Adică lucrurile sunt foarte clare din această perspectivă. Orice refuz din partea PNL de a intra serios în aceste discuții înseamnă că ignoră mandatul pe care președintele Iohannis l-a oferit și că prelungește situația de criză în care ne aflăm.Îl vedeți un guvern până în 2024 sau doar pentru ieșirea din criză?Asta depinde de ceea ce va realiza acest guvern. Dacă acest guvern va performa, eu cred că va conta foarte mult și opinia românilor despre actul de guvernare. Dacă vedem că lumea e mulțumită că am depășit situația de criză, s-ar putea ca acest guvern să rămână mai mult timp. Este adevărat că în acest moment, dacă nu există o claritate cu privire la refacerea coaliției, perspectiva de a avea un guvern stabil este una neclară încă. Dacă Dacian Cioloș - și acesta este mandatul său și prioritatea sa - reușește refacerea coaliției, poate să fie un guvern care să reziste până în 2024 fără nicio problemă.O importantă miză pentru un nou guvern este acest PNRR despre care ați pomenit. Aici în Parlamentul European, dvs ați fost și co-raportor pentru Mecanismul de Redresare (RRF) și reziliență pe Uniunea Europeană. Ce trebuie să facă viitorul guvern în legătură cu PNRR, care e provocarea?Cel mai probabil pe 9 noiembrie, procesul acesta de aprobare formală și de către Consiliul ECOFIN va fi încheiat, de atunci va curge foarte puțin timp, înainte de sfârșitul anului până când prefinanțarea de 3,8 miliarde de euro va intra în România. România are de luat măsuri urgente cu privire la cadrul de implementare pentru a a asigura claritate tuturor celor care au proiecte - vorbesc aici de autorități publice, de predictibilitate pentru sectorul privat în ceea ce privește modul în care se va implementa Planul în România și lucrurile acestea sunt prioritare până la sfârșitul anului. Imediat, va trebui să și livrăm din reformele respective, pentru că banii sunt puți pentru investiții și reformele pe care ni le-am asumat - de administrație publică, de colectare fiscală, de modul în care terminăm toată partea de recalculare a pensiilor. Deci e o serie întreagă de aspecte care trebuie să fie demarate și trebuie să se lucreze la foc continuu.Noi trebuie să semnăm cu Comisia Europeană și acel acord pentru PNRR. Acest acord poate fi semnat de un guvern interimar sau doar de un guvern plin?Sigur. Nu există o problemă de asumare formală a planului. Odată ce planul a fost aprobat de Comisie prin evaluarea pe care a avut-o pe cele 11 criterii, lucrurile sunt deja destul de clare. În consiliul ECOFIN, aprobarea este una absolut formală, după care se formalizează relația între Comisia Europeană și statul membru. Dacă această criză se prelungește, ceea ce putem face în această perioadă - se poate adopta și cadrul de implementare într-un proces de urgență în Parlament, prin care se poate aproba acest cadru foarte ușor, prin lege. Au fost zvonuri cum că, dacă nu se pot adopta ordonanțe de urgență, procesul este suspendat. Nu, lucrul acesta nu este corect, există procedură parlamentară de urgență, voința politică cred că este destul de clară în aceea ce privește faptul că avantajul ca România să obțină aceste resurse din PNRR este evident și atunci nu este o problemă din acest punct de vedere. Pe de altă parte, una este să adopți o astfel de inițiativă și alta este să setezi un cadru și lucrurile să funcționeze la ritmul pe care ni-l dorim, ca ținte asumate.Dacian Cioloș era aici, în Parlamentul European, liderul celui de-al treilea grup, Renew Europe. El acum se retrage din Parlamentul European. Cum arată succesiunea asta aici, la Bruxelles?Succesiunea este complicată, în sensul că Dacian Cioloș asigura un echilibru în grupul Renew, care are mai bine de 33 de partide, 22 de delegații naționale. Deja s-a retras, practic Dacian Cioloș și-a anunțat retragerea a doua zi după rezultatul alegerilor interne din USR-PLUS. În acest moment, procesul alegerii unui nou președinte al grupului Renew Europe este demarat, urmează ca săptămâna viitoare, în timpul plenarei de la Strasbourg să aibă loc prezentarea candidaturilor și votul pentru noul președinte. Deci discutăm despre un proces care va fi încheiat destul de repede pentru că grupul are nevoie de legitimitate politică și reprezentare, pentru că vom avea Mid Term, adică alegerile de la jumătatea mandatului Parlamentului European, care se va întâmpla în luna ianuarie 2022 și noul președinte/ noua președintă va trebui să poată să reprezinte grupul.România va pierde acea influență pe care am avut-o în premieră în Conferința Președinților din PE.Așa cum arată lucrurile, este puțin probabil ca delegația României să aibă din nou președintele grupului și atunci evident că va fi o influență mai mică. Pe de altă parte, delegația română, în ansamblu, și-a câștigat respectul colegilor și are suficientă greutate în grup, inclusiv prin ceea ce a făcut Dacian Cioloș în prima jumătate de mandat și atunci nu cred că ar fi o problemă pentru a ne duce la îndeplinire proiectele. Din contră, delegația României, renunțând la președinția grupului, va primi niște compensații adecvate de reprezentare și putere politică în cadrul grupului.