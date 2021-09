​​Sondaj online. Care credeți că vor fi urmările retragerii din Afganistan pentru România și UE? 3 europarlamentari vor dezbate subiectul la HotNews. Ai întrebări pentru ei?

Am invitat trei europarlamentari să ne ajute să înțelegem cum pune Uniunea Europeană problema în privința Afganistanului.Vlad Nistor (PNL/PPE), Nicolae Ștefănuță (USRPLUS / Renew Europe), din România, și Elena Yoncheva, din Bulgaria (Partidul Socialist din Bulgaria/S&D), ne vor explica, vineri, soluțiile pe care Uniunea Europeană le are în vedere, privind urmările situației din Afganistan.Ulterior, vom publica pe HotNews.ro un articol în format text și video cu discuția cu cei trei europarlamentari, în cadrul proiectului nostru, Meet Your MEP.