​VIDEO. Europarlamentar român, despre propunerea CE împotriva mașinilor pe benzină: Eu nu văd nicio diferență între a muri din cauza climei sau a muri de foame

Taxa pe încălzirea de la bloc El a atras atenția și asupra eventualei introduceri a centralelor de încălzire a locuințelor în sistemul european de tranzacționare a certificatelor verzi (ETS).



„Acest ETS însemană, de fapt, o taxă pusă pe combustibilul utilizat. Deci fiecare furnizor de combustibil va primi niște ceritifcate la fel ca în industrie, parte din ele gratuit, parte din ele plătind. Și acel furnizor, bineînțeles, le va urca pe consumator. Începe din 2026, treptat, cu procente. Și prețul carbonului probabil va crește treptat” - a explicat deputatul european PNL.



„Cred că nu este numai România în cauză. Am un coleg care este coordonator la Comisia de Mediu a PE, care este german. I-am spus că un ETS pentru sistemele de încălzire va crea mari probleme cetățenilor europeni, dar nu numai în estul Europei. Să se uite și la el în Germania, sunt foarte multe locuințe care se încălzesc cu păcurină, un combustibil care va dispărea.



Nimeni nu vorbește despre efectele colaterale ale schimbării sistemele de încălzire de pe combustibili fosili pe electric. Cred că vă imaginați ce se va întâmpla dacă astăzi un carter de blocuri își schimbă centralele de pe gaz pe electric. Este evident că rețeaua nu va rezista. Deci acolo sunt costuri, e nevoie de eforturi pentru a schimba toată rețeaua de energie electrică, pentru a furniza puterea neceară unor astfel de centrale. Deci aceste lucruri se vor lua în calcul în discuțiile din toamna aceasta” - a mai spus Marian Jean Marinescu.



Statele membre UE nu au primit foarte bine propunerile CE Transportul este, însă, cel foarte afectat, după părerea lui. „Sunt foarte multe prevederi pentru transport, transportul este sub mare presiune, pentru că are o cotă mare de emisii. Și, din cauza creșterii traficului în toate modurile de transport, au cresut și emisiile, chiar dacă, individual, și la avioane, la mașini și la transportul feroviar, emisiile au scăzut”.



În Comisia Europeană, comisar european pe Transport este Adina Vălean, fost eurodeputat PNL, propusă de guvernul liberal din România și susținută de PPE. Europarlamentarul PNL/PPE Marian Jean Marinescu i-a luat, însă, apărarea lui Vălean, precizând că ea nu a avut un cuvânt greu de spus în Comisia Europeană față de acest pachet legislativ, care privește și transportul.



„Din păcate, DG Move (condusă de comisarul european român Adina Vălean, de la PNL -n.r.), adică partea de Transport din Comisia Europeană, nu are nicio implicare în acest regulament (privnd emisiile auto n.r.). Aceste prevederi sunt propuse de partea de Insdustrie și Piață Internă. Acest regulament (privind mașinile - n.r.) va merge în Comisia de Mediu a PE, din păcate” - a mai afirmat Marinescu.



În schimb, el i-a reproșat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care este tot de la PPE, că nu a imprimit în cadrul CE mai mult politica popularilor-europeni.



„În ceea ce o privește pe președinta Comisiei Europene, i-am spus direct, într-o întâlnire cu grupul popular, nu văd venind dinspre Comisie decât propuneri de la dl. Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, foarte verde, este solcialist dar foarte, foarte verde, cu un șef de cabinet fost șef la Greenpeace. Și nu văd poziția PPE foate mult, ceea ce cred că în perioada următoare va avea destul de multe efecte”, a mai declarat Marian-Jean Marinescu, la întâlnirea online cu cititorii HotNews și StartupCafe.



„Va fi o luptă foarte mare în Parlament între comisiile de mediu, transport și industrie, pentru că, din păcate, există această ambiție a Comisiei de Mediu de a face tot ce înseamnă emisii, iar acolo există o direcție care nu cred că este cea mai bună pentru această perioadă. Apoi, după ce Parlamentul va adopta un text, vor începe negocierile cu Consiliul UE, unde, după opinia mea, va dura foarte mult până va ieși o poziție a statelor membre.



Acest pachet nu a fost primit foarte bine la prezentare în Consiliul COREPER (reprezentanțele statelor membre la UE- n.r.), de către statele membre, din câte am înțeles, sunt foarte multe voci care își exprimă nemulțumirea cu privire la unele prevederi, în special la cele referitoare la ETS - comerțul cu emisii pentru clădiri și drumuri” - a mai explicat eurodeputatul Marinescu.







Într-o întâlnire online cu cititorii HotNews.ro și StartupCafe.ro, zilele trecute, el a arătat că pachetul de regulamente și directive europene propus de Comisia Europeană pentru a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră ale UE cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, nu ține cont suficient și de necesitatea de a apăra locurile de muncă ale angajaților din industria auto.Europarlamentarul, membru al Comisiei de transport din Parlamentul European, consideră că propunerile Comisiei Europene nu au un echilibru între obiectivele ecologice și cele economice.” - a explicat Marian-Jean Marinescu.