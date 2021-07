Le Pen și 15 aliați, inclusiv Orban, vizează o „alianță” în Parlamentul European

„Într-un moment în care globaliștii și europeniștii, dintre care (președintele francez) Emmanuel Macron este principalul reprezentant în Franța, lansează Conferința privind viitorul Europei care are ca scop creșterea puterii organismelor europene, Acordul de astăzi este piatra de temelie pentru a construi o mare alianță în Parlamentul European", scriu semnatarii în declarația lor, emisă de partidul RN al lui Le Pen.Printre aceștia se numără Marine Le Pen, liderul Ligii italiene Matteo Salvini, premierul și șeful maghiar al Fidesz Viktor Orban, liderul partidului polonez ”Lege și Justiție” (PiS) Jaroslaw Kaczynski, șeful Vox din Spania Santiago Abascal și șeful de Fratelli d'Italia (neofascist) Georgia Meloni.Aceste partide nu fac parte din aceleași grupuri din Parlamentul European. RN și Liga aparțin grupului Identitate și Democrație (ID), în timp ce Lege și Justiție, Vox și Fratelli d'Italia fac parte din grupul Conservatorilor și Reformiștilor (CRE). Fidesz, care a plecat în martie din grupul Partidului Popular European (PPE), caută alți parteneri.Această declarație „este un pas în plus către construirea unei alianțe solide, lărgite și alternative la stânga iliberală a impozitelor, a imigrației sălbatice”, a comentat Matteo Salvini.Într-o declarație separată, Marine Le Pen, al cărui partid își ține congresul sâmbătă și duminică, specifică că acest document este „baza unei activități culturale și politice comune, respectând rolul grupurilor politice actuale". Ea subliniază necesitatea unei „reforme profunde” a UE, temându-se de „crearea unui supra-stat european”.Uniunea Europeană „continuă să urmeze calea federalistă care o îndepărtează inexorabil de popoarele care sunt inima care bate a civilizației noastre”, scriu în declarația lor comună cei 16 semnatari.„Înarmați cu această observație, cele mai influente partide patriotice de pe continent au înțeles importanța unirii forțelor pentru a cântări mai mult în dezbateri și a reforma Uniunea Europeană”, adaugă ei, spunând că vor să traseze „schițele acțiunii comune”.Președintele grupului social-democrat (S&D) din parlamentul european, Iratxe Garcia Perez, a spus că „această alianță de extremă dreaptă, populistă și naționalistă nu va dura mult”, adăugând că extrema dreaptă are „o viziune distorsionată a patriotismului, care exclude pe toți cei care nu gândesc ca ea, o amenințare clară pentru Europa".