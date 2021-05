Europarlamentarii USR PLUS au propus la Bruxelles o acțiune coordonată a UE prin care toate străzile unde se află ambasadele Belarus să fie redenumite "Roman Protasevici"

Protest in fata ambasadei Belarusului din Varsovia



În primele sale declarații de după incidentul criticat de lideri europeni drept deturnarea unui avion de către autorități statale, Lukașenko a spus că a acționat legal, respectând normele internaționale, dar ”cei rău intenționați” încearcă să folosească incidentul pentru a-l submina.



”Așa cum prezisesem, răuvoitorii din afara și din interiorul țării și-au schimbat metodele de atacare a statului”, a declarat Lukașenko în parlament.



”Ei au depășit multe linii roșii și au abandonat bunul simț și morala umană”, a adăugat cel supranumit ”ultimul dictator european”.



Răspunsul Occidentului la devierea cursei aeriene este parte a unui ”război hibrid” contra țării sale, iar el va răspunde dur la orice sancțiuni sau provocări”, a mai spus Lukașenko, potrivit agenției Belta.

Anunțul USR PLUS vine după ce Andrei Oișteanu, profesor la Universitatea București, a propus ca strada Tuberozelor din Sectorul 1 - unde este reprezentanța diplomatică a Belarusului la București - să se numească Str. Roman Protasevich, idee susținută și de primarul Clotilde Armand, care a spus că va înainta propunerea la Primăria Capitalei.Cei opt eurodeputați USR PPLUS spun că, "deşi apreciem concluziile Summitului Consiliului European din 24 mai 2021 referitor la măsurile care trebuie luate împotriva funcţionarilor şi companiilor care susţin Regimul Lukaşenko, credem că acestea pot fi completate şi de acţiuni simbolice”.”Dorim să vă atragem atenţia asupra acţiunilor doamnei Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 al Bucureştiului, sector în care se află sediul Ambasadei Republicii Belarus în România. Astăzi, doamna Armand a anunţat că, în urma apelurilor din partea societăţii civile, va propune o modificare a numelui străzii, redenumind-o 'Roman Protasevici'", se spune într-o scrisoare al delegației USR PLUS, potrivit Agerpres Conform documentului trimis miercuri către reprezentanţele statelor membre ale Uniunii Europene, "un astfel de răspuns european coordonat şi unit ar da un semnal puternic regimului de la Minsk că Uniunea Europeană şi statele sale membre nu ignoră acest incident".Ideea de redenumire a Străzii Tuberozelor a apărut prima oară în spațiul public marți pe pagina de Facebook a lui Oișteanu , care a scris că, după o astfel de decizie ”toată corespondenţa ambasadei ar veni în şi ar pleca din strada cu numele jurnalistului disident. De asemenea, diplomaţii ar avea numele lui Roman Protasevich imprimat pe cărţile lor de vizită.”Miercuri, primarul USR PLUS al Sectorului 1, unde se află strada a spus că susține inițiativa.”Trăim într-un stat european și acest act de terorism al președintelui Aleksandr Lukașenko de a deturna un zbor comercial între două state membre UE & NATO nu poate rămâne nepedepsit”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.



UE a adoptat primele sancțiuni împotriva Belarusului luni seară , închizând spațiul său aerian pentru avioanele din țara respectivă și recomandând tuturor companiilor aeriene să evite spațiul aerian din Belarus, apel care a fost urmat pe scară largă.