Europarlamentarul Dragoș Pîslaru, despre scandalul blocării de la publicare a datelor complete despre vaccinare: „Deranjează că se află câtă lume este „specială” și cum se desfășoară procesul de vaccinare în afara platformei clasice de programare”

Eurodeputatul USr-PLUS spune că la acel moment cea mai puternică opoziție a venit de la instituțiile de forță în ceea ce privește personalul angajat cu statut special.







„Argumentul a fost că identitatea / numărul acestora este secret, cum este cazul persoanelor sub acoperire / al persoanelor cu identitate protejată / al martorilor protejați. Aici sunt de acord, există norme legale clare în această privință. Am spus însă că nu se poate să secretizezi 260.000 de oameni, adică tot personalul MAI/MAPN/servicii din această cauză. Opoziția a fost atât de mare, încât compromisul a fost că REVISALUL public pentru funcționarii cu statut special este gestionat de către instituțiile de forță, dar informațiile anonimizate sunt puse la dispoziție. Adică nu știam cine sunt toți șefii de serviciu, dar știam cât câștigă șeful 1, șeful 2, șeful 3. Pentru mine era o soluție de compromis, pentru că permitea mai apoi să verificăm dacă legislația de salarizare era aplicată corespunzător sau nu”, spune Pîslaru.





Scandalul publicării datelor despre campania de vaccinare





Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, a declarat marți că el este cel care l-a sesizat pe premierul Florin Cîțu legat de publicarea de către Ministerul Sănătății a datelor privind numărul de teste sau situația vaccinărilor, defalcat pe județe. Gheorghiță a spus, marți, întrebat dacă a făcut o plângere în acest sens, că el a făcut "o informare premierului, la solicitarea dumnealui”.





El spune că susține transparentizarea informațiilor de către toate autoritățile statului, însă aceste date trebuie furnizate „corect, legal și cu avizele necesare”. Cîțu se referă la date privind categoria „personalului în activitate din cadrul instituțiilor din sistemul național de apărare națională, ordine publică, securitate națională și al autorității judecătorești, executorii judecătorești, interpreții și traducătorii autorizați de Ministerul Justiției, avocații înscriși în tabloul avocaților, membrii Uniunii Naționale a Notarilor Publici, precum și membrii din România în Parlamentul European”.





60% din vaccinări din primele zile din martie s-au făcut în afara centrelor de vaccinare din platforma oficială









Datele oficiale publicate de ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, pe platforma oficială inaugurată pe 5 martie, scot la iveală un sistem paralel de vaccinare, a dezvăluit marți publicația Buletin de București. Pe lângă centrele oficiale de vaccinare, accesibile în platforma națională și pe care se fac programări, mai există încă de patru ori mai multe centre care nu apar pe platformă – de la spitale, la instituții militare sau ale Ministerului Afacerilor Interne.O situație făcută pe 5 zile, adică datele care sunt acum accesibile, arată că mai mult de 60% din vaccinări s-au făcut în afara centrelor de vaccinare din platforma oficială. Aproape 80% dintre centrele din București nu apar pe platforma RoVaccinare. Din 48 de centre, doar 11 sunt disponibile pentru programare pe platformă, în timp ce celelalte sunt fie cu circuit închis, fie blocate de Institutul de Sănătate Publică.

„Ce se întâmplă astăzi la Ministerul Sănătății, când un gest absolut normal de transparentizare provoacă reacții adverse virulente, îmi indică ceva simplu: că Vlad Voiculescu își face bine treaba! Iarăși apare presiunea de stat în stat din partea funcționarilor cu statut special – pasămite există risc de deconspirare și trebuie verificat ce date sunt oferite transparent. Evident că niciun nume nu a fost făcut public, dar simplul fapt că se află câtă lume este „specială” și cum se desfășoară procesul de vaccinare în afara platformei clasice de programare deranjează!”, scrie europarlamentarul USR-PLUS, Dragoș Pîslaru.„Colegul meu strică niște planuri; nenumărate tumori se hrănesc din sistemul medical românesc și din întreaga administrație – și nu vom ști cât de multe fără transparență reală. Fiți pregătiți, orice intervenție a lui Vlad va genera noi și noi atacuri. Veți vedea în spațiul public și mai multe stratageme, și mai multe știri false. Voi discuta și despre ele, nu voi sta deoparte”, mai spune eurodeputatul român.Pîslaru mai precizează și că s-a lovit de o opoziție asemănătoare la o tentativă de transparentizare pe vremea când a fost ministrul Muncii în guvernul Cioloș.„Îmi aduc aminte când în 2016 am adoptat, ca ministru al Muncii, (...) un registru comun public-privat de evidență a tututor salariaților din România – REVISAL. Și în luna decembrie 2016 aveam pentru prima dată în istoria post-decembristă, prin formularul M500 colectat de Ministerul de Finanțe, toate datele cerute, permițând nu doar să vedem suma plătită, ci toate sporurile / sumele defalcate din aceste sume. Inclusiv să vedem dacă există cumul de sume din mai multe poziții publice. Adică ce încearcă Valeriu Nicolae să facă muncind ca un detectiv prin declarațiile de avere. Și ceea ce a cerut Florin Cîțu să vadă referitor la sporuri, permițând verificarea de legalitate. Și ce așteaptă toată lumea să înțeleagă!”, scrie Pîslaru.Europarlamentarul USR-PLUS spune că după 2016 PSD ar fi desființat efortul depus pentru transparentizarea veniturilor.„Asta înseamnă transparența, că s-ar fi văzut cum 100-200 de oameni cumulează venituri de peste 30.000 de RON pe lună de la stat. Și am fi știut, cu nume și prenume, cine sunt și cum au ajuns să cumuleze aceste sume. Evident că PSD a anulat această inițiativă, motivul dnei Olguța Vasilescu fiind, atenție, că Ministerul Muncii nu are dotarea digitală necesară pentru a procesa formularele M500. Evident că transparența este cea care jena, fiind necesară uciderea acestei inițiative care mi-a luat nu mai puțin de șase luni din cele opt de mandat”, detaliază Pîslaru.Reamintim că luni premierul Cîțu a anunțat că se va autotesiza Corpul de control al Guvernului cu privire la respectarea legislaţiei de către Ministerul Sănătății, după ce săptămâna trecută instituția a publicat, în premieră de la debutul pandemiei, datele legate de numărul de teste COVID făcute în fiecare judeţ și situația vaccinărilor din fiecare centru, a anunțat luni premierul Florin Cîțu.Medicul militar mai susține că, în opinia sa și a specialiștilor, aceste date trebuie validate "înainte de a fi puse în mediul online", pentru că pot fi "erori de selectare" în centrele de vaccinare și pot apărea ”interpretări eronate”.Marți, premierul a revenit cu precizări pe Facebook. Florin Cîțu a vorbit despre "un ipotetic control care s-ar putea face la Ministerul Sănătății”.