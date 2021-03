20 de tineri pot fi promotori ai democrației în cadrul proiectului GenerationEU

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, cetăţeni ai Uniunii Europene, membri ai asociaţiilor de tineret care doresc să se implice în promovarea valorilor europene în comunităţile lor se pot înscrie în cea de-a șaptea ediție a proiectului #GenerationEU.

Astfel, Biroul Parlamentului European în România, alături de partenerii săi - Group of the European Youth for Change (GEYC) și Institutul European din România (IER), invită tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani să aplice la cea de-a şaptea ediţie a #GenerationEU - Promotori ai democraţiei europene, care se desfăşoară în format hibrid în perioada martie - noiembrie 2021.

Ediția cu numărul 7 a proiectului #GenerationEU: Promotori ai democrației europene va aduce împreună 20 de tineri care doresc să se implice în promovarea valorilor europene în comunitățile locale și care au un cuvânt de spus în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene.

Obiectivul principal al acestei ediții este acela de a promova în mediul online importanța Uniunii Europene în Statele Membre și beneficiile apartenenței la UE în comunitățile locale, în contextul „Conferinței privind Viitorul Europei”.

Profilul Promotorului democrației europene

Vârstă cuprinsă între 18 și 30 de ani;

Este cetățean european/rezident al Uniunii Europene;

Este membru al unei asociații de tineret, studențești sau al unui grup informal care desfășoară acțiuni cu și pentru tineri;

Este nerăbdător să promoveze democrația europeană și să organizeze acțiuni de comunicare pentru promovarea beneficiilor apartenenței la UE în comunitățile locale.

Ce oferă participarea la proiectul #GenerationEU?

Oportunitatea pentru tinerii selectaţi să se implice în viaţa civică europeană, de a aduce o schimbare în comunităţile locale şi de a organiza propria acţiune online de comunicare pe teme europene.

Ediţia de anul acesta aduce promotorilor selectaţi şi 8 ateliere online de informare şi de competențe, susținute de experți în domeniu:

Atelier Management de Proiect și atelier Social Media - Gabriel Brezoiu, manager general GEYC

Atelier Informații despre UE și Instituţii europene - Bianca Toma, membru în Consiliul Director Centrul Roman de Politici Europene - CRPE

Atelier Storytelling și UE - Georgiana Ilie, senior editor Decât o Revistă

Atelier Combaterea Dezinformării în UE - Ioana Avădani, președinte Centrul pentru Jurnalism Independent - CJI

Atelier Dicție și Public Speaking - Aurelian Ciocan, profesor de dicție și discurs Proful de dictie

Atelier Conținut Video - Oana Tache , creator @Lumea lu' Tache

Atelier Creare de Podcast-uri - Alin Gabriel Grămescu, preşedinte Station Europe

Oportunitatea de a acumula experiență în cadrul unui proiect european dedicat tinerilor din România;

Ocazia de a cunoaşte alți tineri cu interese similare și de a dezvolta colaborări pe termen lung;

Posibilitatea de a dialoga cu reprezentanţii României în Parlamentul European pe teme de actualitate şi de interes pentru tine;

Posibilitatea de a participa la singurul Forum al Democrației Europene din România, dedicat tinerilor.

Înscriere și participare

Termenul limită pentru înscriere este 10 martie 2021, ora 23:59, prin completarea formularului de înscriere.

Toate detaliile legate de proiect şi despre modul în care tinerii pot participa pot fi consultate aici , iar înscrierile, până pe 10 martie aici , prin completarea formularului de candidatură.