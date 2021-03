Katalin Karikó, biochimista care a dezvoltat tehnologia mRNA, despre durata de eficacitate a vaccinului BioNTech - Pfizer, pentru HotNews.ro: „Dacă cei vaccinați nu se infectează, nu vom avea nevoie de o altă doză”

Durata eficacității vaccinului BioNTech - Pfizer

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, Parlamentul European a organizat webinar-ul „Leadership-ul femeilor în lupta împotriva COVID-19”, iar accentul s-a pus pe reprezentantele sexului feminin care s-au implicat în cercetarea și îngrijirea celor bolnavi în contextul creat de pandemie.Printre speakerii invitați, s-a numărat și Katalin Karikó , biochimista care a dezvoltat tehnologia vaccinurilor mRNA, utilizată de BioNTech și Pfizer, dar și de Moderna, dar și Maria Rosa Capobianchi, directoarea Laboratorului de Virusologie din Roma și cea care a coordonat o echipă de cercetători din Italia, capabilă să izoleze, pentru prima oară, virusul SARS-CoV-2 în țară.Scopul acestei conferințe a fost acela de a trage și un semnal de alarmă cu privire la faptul că mai puțin de 30% dintre cercetătorii și oamenii de știință la nivel mondial sunt femei, potrivit Națiunilor Unite. Doar 1 din 3 studenți în domenii precum știință, tehnologie, inginerie și matematică sunt femei, iar aceste cifre scad atunci când vorbim despre AI (inteligență artificială) și securitate cibernetică.Ideea este aceea de a închide această ruptură de gen și a face loc femeilor în aceste domenii, mai ales că în situația pandemică actuală, multe echipe conduse de femei au reușit să facă vaccinurile accesibile într-un timp atât de scurt.Katalin Karikó, 65 de ani, este una dintre aceste femei care și-a dedicat peste 40 de ani din viață pentru a ajuta la descoperirile din prezent. Ea este vicepreședinte senior al BioNTech, compania germană de biotehnologie care a dezvoltat un vaccin împotriva COVID-19 alături de gigantul farmaceutic american Pfizer.Tot munca ei a inspirat și Moderna, compania biotech americană care a dezvoltat un vaccin anti-COVID concurent.Cu toate astea, drumul până să ajungă aici nu a fost unul ușor și lipsit de piedici. Chiar dacă prezența unui vaccin eficient în prezent pare „mult prea rapidă” pentru unii oameni, cercetători precum Katalin lucrează de ani buni la această tehnologie.Karikó a descoperit în 2005 o modalitate de a configura mesagerul ARN (mRNA) - o moleculă care demarează producerea de proteine - astfel încât acesta să treacă nedetectat de sistemul natural de apărare al corpului. De atunci și până în prezent, ea și-a perfectat munca astfel încât vaccinul să nu aducă niciun impact negativ asupra corpului.Aceste noi vaccinuri folosesc o bucată mică de mRNA din genomul coronavirusului pentru a instrui corpul cum să producă proteina-țepușă a virusului - partea care ajută SARS-CoV-2 să se atașeze de celule și să le invadeze și care declanșează răspunsul imunitar.Atunci când corpul detectează prezența proteinei acesta dezvoltă anticorpi pentru a o neutraliza, rezultând în protecție împotriva virusului. Spre deosebire de alte vaccinuri mai tradiționale, cele mRNA stimulează și producerea de celule T care opresc coronavirusul din a se reproduce.În cadrul webinarul din Parlamentul European, Karikó povestește cum s-a născut în Ungaria și până la vârsta de 10 ani nu a avut nici apă curentă, nici TV. Ea mulțumește profesorilor buni pe care i-a avut și care au fost implicați în meseria lor, astfel încât să-i trezească curiozitatea și pasiunea pentru știință.„În liceu, un profesor mi-a dat o carte despre cum să-ți duci viața fără stres. Dacă nu aș fi citit această carte nu cred că aș fi reușit, deoarece m-a învățat să fiu focusată pe ceea ce pot să fac, indiferent de ce spuneau cei din jur”, a spus cercetătoarea.Katalin și-a părăsit țara natală în 1985, alături de fiica ei de doi ani jumătate și de soțul său. S-au mutat în America, iar întreaga experiență a schimbat-o fundamental ca om și a făcut-o, după cum spune, să aibă realizările din prezent.Biochimista este de părere că dificultățile te fac să te focusezi și să descoperi o forță pe care o ai în tine, așa cum s-a întâmplat în cazul ei. „Dacă stăteam acasă, în Ungaria, poate nu descopeream că pot face atât de multe lucruri”, a mai spus ea.În cadrul conferinței le-am întrebat pe Katalin Karikó și pe Maria Rosaria Capobianchi despre durata de eficacitate a vaccinului BioNTech - Pfizer. „Nu am un bol de cristal și nu pot spune că vaccinul e bun un an sau cinci.Pe măsură ce trece timpul vom vedea, deoarece încă nu a trecut un an de la primii oameni vaccinați. Pot spune că vaccinul este bun și eficient, așa că trebuie să așteptăm, deoarece nu putem accelera timpul”, spune Katalin.Testul răbdării trebuie să-l trecem pentru a vedea și dacă vom mai avea nevoie de o altă doză de vaccin în timp sau nu. „Vom vedea. Dacă cei vaccinați nu se infectează, nu vom avea nevoie de o altă doză. E atât de simplu”, concluzionează ea.Rosaria Capobianchi, expertă în virologie, confirmă spusele biochimistei:„Trebuie să acționăm și să vedem, nu să așteptăm și să vedem. Avem și o mare experiență cu gripa, iar asta ne va ajuta să ne adaptăm. Așa că nu suntem complet naivi și sperăm ca experiența dobândită ne ajută și suntem optimiști de tot ceea ce oamenii de știință și companiile au realizat până acum. Ceva ce nu se credea posibil în urmă cu un an.”Karikó are încredere totală în vaccinul la care a contribuit și este extrem de optimistă cu privire la reușita lui. „Mutațiile vin și virușii mutanți sunt mai contagioși, iar vaccinul ar trebui să ajute să normalizeze situația. Sper ca în State, spre finalul verii sau la început de toamnă, lucrurile să intre în normal”, spune ea.Rosaria spune că vaccinul „schimbă jocul” și suntem într-o cursă care se dă între forța acestuia și bariera pe care o creează împotriva virusului și încercările celui din urmă de a rupe această barieră. „Trebuie să luptăm din greu și să vaccinăm din greu”, mărturisește ea.În final, am întrebat-o pe Katalin Karikó și despre teoriile conspirației care au fost vehiculate în presă și care dintre acestea i-au atras atenția. Cercetătoarea a spus că a citit despre cum vaccinul nu funcționează la oamenii obezi.„Nu este adevărat, deoarece studiul a fost prea mic pentru a spune faptul că oamenii care suferă de obezitate nu se pot vaccina”, precizează ea.