Parlamentul European cere măsuri urgente pentru creșterea producției de vaccinuri / von der Leyen: Am fost prea optimiști VIDEO

Pentru a crește încrederea cetățenilor în eforturile de vaccinare și pentru a evita dezinformarea, UE trebuie să „spună adevărul”, au subliniat unii dintre eurodeputați, care au cerut transparență în ceea ce privește contractele.











"Am subestimat dificultățile legate de producția în masă (...) Am fost prea optimiști și fără îndoială prea încrezători în livrările în timpul dorit ale dozelor comandate", a recunoscut încă o dată șefa Comisiei, în fața deputaților europeni.După conceperea rapidă a vaccinurilor anti-Covid, "industria trebuie să se adapteze la ritmul inedit al științei (...) Avem nevoie de o coordonare sporită în ceea ce privește ingredientele necesare (...) pentru a ne asigura că vom fi în siguranță iarna viitoare, în ciuda variantelor" de coronavirus care apar, a subliniat ea, citată de AFP.Comisia, care a negociat precomenzile în numele celor 27, a devenit centrul criticilor în urma unor întârzieri importante în livrările primelor trei vaccinuri aprobate, din cauza dificultăților legate de capacitatea de producție a uzinelor din Europa."Unul dintre blocaje este legat de moleculele de sinteză (...) Vaccinurile conțin până la 400 de ingrediente, producția implică până la 100 de companii. Am creat un grup de lucru pentru a stimula producția (...) cu obiectivul de a identifica problemele și de a le rezolva", a precizat von der Leyen.În paralel cu acest grup de lucru sub autoritatea comisarului pentru Piața internă Thierry Breton, Bruxellesul va lansa în cadrul unei noi agenții (HERA) un program public-privat împreună cu industria farmaceutică și institutele de cercetare pentru a se pregăti mai bine în eventualitatea unor viitoare crize sanitare."Bătălia împotriva virusului nu este un sprint, este un maraton care cere rezistență și tenacitate. Trebuie să anticipăm imediat (...) lansând planul nostru de pregătire împotriva noilor variante", prin întărirea "secventării rapide" și a "partajării sistematice" a datelor, a continuat ea.Mulți dintre europarlamentari au subliniat că UE a luat deciziile corecte, în special în ceea ce privește abordarea europeană comună în ceea ce privește vaccinarea și apărarea drepturilor cetățenilor ei.Soluțiile pentru ieșirea din criză trebuie să fie identificate în spirit de solidaritate, între statele membre dar și la nivel mondial, au subliniat deputații. UE are o responsabilitate față de restul lumii și trebuie să vegheze ca vaccinurile să fi distribuite echitabil în lume, au adăugat eurodeputații, reamintind că „nimeni nu este în siguranță atât timp cât lumea nu este în siguranță”, potrivit unui comunicat de presă al PE,Prezent la dezbaterea de la Bruxelles, Traian Băsescu a cerut companiilor farma să renunțe la drepturile de proprietate intelectuală în ceea ce privește vaccinurile anti-Covid, acuzându-le că sunt „primele la încasat bani, dar ultimele la respectarea contractelor”.