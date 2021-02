Op-Ed: Germania trebuie să abandoneze Nord Stream 2

„Este nevoie urgent de noi sancțiuni împotriva Rusiei ca urmare a decizii arbitrare de arestare și condamnare a liderului de opoziție Alexei Navalnîi. Nord Stream 2 ar trebui să fie în fruntea listei ca răspuns la suprimarea recentă de către Kremlin a opoziției și democrației.Cerem Germaniei să abandoneze proiectul care practic subminează interesele economice și de mediu ale Europei, precum și securitatea și integritatea noastră politică.Arestarea nedreaptă a domnului Navalnîi la întoarcerea sa în Rusia a declanșat proteste masive în întreaga țară. Protestatari curajoși au sfidat frigul și violența excesivă a autorităților cerând libertate și democrație.Regimul a răspuns prin arestarea de mii de persoane. Mai rău, după un proces de fațată, o instanță rusă l-a condamnat pe domnul Navalnîi la trei ani și jumătate de închisoare. Aceste turbulențe arată încă odată că autoritarismul Kremlinului nu are limite.Statele membre ale UE au condamnat pe bună dreptate arestarea și sentința acordată domnului Navalnîi dar nu au reușit să se pună de acord asupra unor noi sancțiuni. Este nevoie urgentă de acțiuni care să vizeze în mod special Nord Stream 2.Ar constitui o frondă clară împotriva acțiunilor nelegiuite ale regimului rusesc și o demonstrație de susținere a mișcării democratice. În plus, renunțarea la proiect este în interesul propriu al UE și în linie cu politicile noastre convenite de comun acord.Gazoductul este din start o mutare de putere a Rusiei și nu are legătură cu comerțul, fiind menit doar să concentreze un sfert din totalul consumului de gaze al Uniunii Europene și 80% din importurile de gaze din Rusia într-o singură rută, tăind practic Ucraina din lista țărilor de tranzit și consfințind dependența noastră față de Rusia pentru securitate energetică.Datorită dimensiunii sale, rutei și caracterului strategic, [gazoductul] ar bulversa arhitectura pieței europene a gazelor și pune în pericol securitatea și independența continentului nostru.Nord Stream 2 va afecta de asemenea ambițiile Europei privind clima și mediul și este în conflict cu intențiile și scopurile Uniunii Energetice. Adâncirea dependenței noastre de gaz rusesc nu are nicio logică în timp ce ea va permite secarea rutei de tranzit ucrainene și va dărui Gazprom o poziție dominantă pe piața europeană.Este timpul să facem pași suplimentari către o Uniune Energetică deplin dezvoltată, construită pe securitate, solidaritate și inovații, în folosul acțiunilor pentru combaterea schimbărilor climatice, securității noastre, diversificării surselor de energie și independenței.Țările noastre, printre altele ca Statele Unite, au fost îndelungat reticente să plaseze securitatea energetică a Europei în mâinile Kremlinului. În luna ianuarie o majoritate covârșitoare a Parlamentului European a cerut UE să oprească Nord Stream 2 imediat.Recent, Franța a făcut apel la Germania pentru o nouă decizie asupra problemei. Germania și cancelarul Angela Merkel au dat dovadă deja sprijin pentru Alexei Navalnîi, sprijin care i-a salvat viața.Sancțiuni suplimentare îndreptate împotriva Nord Stream 2 ar fi, în toate sensurile cuvântului, lucrul cinstit de făcut”, notează europarlamentarii.Editorialul a fost semnat de Tomas Tobé (Suedia), Sandra Kalniete (Letonia), Andrius Kubilius (Lituania), Sirpa Pietikäinen (Finlanda), Riho Terras (Estonia), și Pernille Weiss (Danemarca), toți lideri ai delegațiilor țărilor lor din partea Partidul Popular European în Parlamentul European.