Marți au fost +48,8 C în nordul Africii, dar temperaturi extrem de ridicate au fost și în Mexic, Arabia Saudită și Pakistan. La Atena au fost 40 de grade. În ultimele zile au fost depășite recorduri de temperatură și în America Centrală, dar și în nordul Chinei și în Thailanda.

În localitatea algeriană Rhourd Nouss au fost marți +48,8 C, iar la Dammam, în Arabia Saudită, au fost +48,4 C. La El Borma (Tunisia) au fost 48 C, la fel și la Jacobabad, în Pakistan. Datele sunt de pe platforma Ogimet.

În Mexic și în Kuweit au fost peste 47,5 C, iar în India și Iran, peste 47 C.

În Turcia au fost aproape 42 C, iar la Atena au fost +39,8 C.

S-au înregistrat în ultimele zile și temperaturi de peste 42 C în nordul Chinei, au fost depășite recorduri în zona Americii Centrale și a continuat un val de căldură care a început în luna mai în Thailanda, arată datele climatologului Maximiliano Herrera, care publică în mod constant informații despre recordurile meteo care sunt depășite zilnic în lume.

În România, cea mai ridicată temperatură de luni a fost +36,7 C ,la stația meteo București Filaret, iar la Slobozia și Zimnicea au fost +36,5 C, conform datelor ANM. La Sulina maxima a fost de numai +23,4 C, iar cea mai scăzută temperatură de la prânz a fost la peste 2.000 m alt: 11,4 C la stația meteo Țarcu.

