MEDIU Miercuri, 15 Mai 2024, 13:34

Vara lui 2023 a fost cea mai caldă din ultimii 2.000 de ani în emisfera nordică, media temperaturilor fiind cu 4 grade Celsius mai mare decât în cea mai rece vară din „era noastră”. Un studiu Nature arată cât de fierbinte a fost vara lui 2023 față de diferite perioade.

Incalzirea globala Foto: Shutterstock

Abia după 1850 există date meteo de peste tot din lume, așa că perioada dinainte de acel an ne este cunoscută doar datorită analizelor pe care paleoclimatologii le-au făcut pe inelele de creștere ale copacilor, peste tot în lume. Aceste informații dau o idee clară despre variabilitatea climatică de-a lungul secolului, chiar dacă rezultatele sunt contestate de o parte dintre experți.

Studiul din Nature spune că vara lui 2023 în emisfera nordică a fost în medie cu 2,2 C mai caldă decât verile din primii 1890 de ani ai secolului trecut. Față de perioada 1850-1900, luată adesea ca reper în cele mai multe studii despre încălzirea globală, vara lui 2023 a fost cu 2,07 C mai caldă.

Cea mai rece vară din ultimele două milenii a fost în anul 536, temperatură medie cu 4 grade C mai mică decât în vara lui 2023. Acel an a fost considerat de unii specialiștii ca fiind cel mai rău an din istorie, fiindcă o erupție vulcanică a dus la apariția unei „ierni nucleare”, recoltele au fost grav afectate și a fost foamete pe scară largă.

Inelele de creștere ale copacilor indică variabilitatea climatică. Studiul inelelor anuale ale arborilor le permit paleoclimatologilor să reconstituie variabilitatea climatică înregistrată în timpul unui an, de la un an la altul, sau pe perioade de secole.

Cea mai caldă vară până în perioada Revoluției Industriale pare să fi fost cea din anul 246 e n, dar a fost o vară mult mai răcoroasă decât ce s-a întâmplat după 1950.

Căldura din vara lui 2023 a fost amplificată și de prezența fenomenului El Nino care duce la apariția, pentru câteva luni, a unor ape tot mai calde, pornind de la faptul că alizeele își diminuează intensitatea.

Studiul din Nature are titlul „2023 summer warmth unparalleled over the past 2,000 years”