Joi, 11 Aprilie 2024

Luna trecută nu doar că a adus temperaturi de vară în România, dar a fost și a doua cea mai caldă lună martie de când există date meteo în țară, arată un bilanț ANM. A fost depășită temperatura maximă absolută pentru martie la 70 de stații meteo, cele mai mari diferențe fiind și de peste 2 °C.

Peisaj de primavara Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Temperatura medie a lunii martie 2024 a avut valori cuprinse între -5,3 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 10,9 °C, la Moldova Veche

Temperatura medie lunară a aerului pe țară din martie 2024 a avut valoarea de 8,4 °C. Astfel, martie 2024 este a doua cea mai caldă lună din intervalul 1901 – 2024.

Cea mai caldă lună martie din România s-a înregistrat în 1990, aceasta având o temperatură medie pe țară de 8,5 °C. Valorile medii pe țară au fost pozitive în ultimii 28 de ani, iar tendința generală în intervalul analizat este crescătoare, arată datele ANM.

În luna martie 2024 a fost egalată sau depășită temperatura maximă absolută lunară, la 70 de stații meteorologice. La Iași și la Ploiești au fost depășite recorduri de la 1926.

La radarul meteo de la Bârnova, de lângă Iași, recordul de temperatură pentru martie a fost depășit cu 2,4 C, ceea ce este enorm, ținând cont că în general recordurile sunt doborâte cu sub 0,5 C. Cea mai mare diferență pentru un record a fost de 3 grade C, la stația meteo montană Penteleu.

La Întorsura Buzăului, Bistrița și Târgoviște ai fost depășite recorduri de la 1947. La stația meteo Sf Gheorghe (Covasna) a fost depășit recordul pentru martie ce data de acum 94 de ani.

Temperatura maximă lunară din martie 2024, înregistrată la stațiile meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie, a fost de 30,0 °C, la Călărași, în ziua de 31 martie.

Temperatura minimă lunară, -15,9 °C, s-a înregistrat la stația meteorologică Iezer (jud. Maramureș), pe 19 martie 2024.

Martie 2024 a fost în medie cu peste 3 C mai caldă decât media lunilor martie din intervalul de referință standard (1991 - 2020).

Valoarea maximă a abaterii, 4,7 °C, s-a înregistrat la Târgu Lăpuș (jud. Maramureș), iar cea minimă, 1,9 °C, la stația meteo Jurilovca (jud. Tulcea).

Cea mai mare valoare a cantității maxime de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 42,4 mm și s-a înregistrat la stația meteo Adjud (jud. Vrancea).

Cea mai mare valoare a precipitațiilor pentru întreaga lună, respectiv 112,9 mm, s-a înregistrat la stația meteo Bâlea-Lac.