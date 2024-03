MEDIU Joi, 07 Martie 2024, 09:53

​Și luna trecută a fost cea mai caldă lună februarie la nivel mondial de când există date meteo complete (din 1940) și faptul este cu totul excepțional, fiindcă a fost a noua lună consecutivă ce a stabilit record mondial de căldură, arată datele Copernicus Climate Change Service. Media globală a fost de 13,54 °C, depășind recordul din februarie 2016.

Temperaturile medii ale oceanelor in februarie 2024 Foto: Copernicus Climate Change Service

Februarie 2024 a fost cea mai caldă lună februarie din istorie, cu o medie de 1,77 C peste perioada preindustrială (1850-1900). Din iunie 2023 toate lunile au fost cele mai calde, comparându-le cu datele din trecut pentru fiecare lună în parte, astfel că am ajuns la nouă luni consecutive ce stabilesc recorduri de căldură (șapte în 2023 și primele două din 2024). Și temperatura oceanelor a atins un nivel record.

La nivel global, temperatura medie pentru ultimele 12 luni (interval martie 2023 - februarie 2024) a fost cu 1,56 C peste temperatura medie din a doua parte a secolului XIX. Excepțională a fost mai ales prima jumătate a lunii, când au fost și zile în care media globală a depășit și cu 2 C temperaturile medii din perioade preindustrială.

În Europa, februarie 2024 a fost cu 3,3 C mai caldă decât media lunii februarie pentru intervalul 1991-2020, excepțional de cald fiind în Europa centrală și de est. S-a văzut asta și în România, vestul țării având parte de valuri de căldură ce au adus și temperaturi de 21 - 22 C, cu 15 C peste normal. Temperaturi de peste 21 C au fost și în Oltenia și Muntenia, iar nopți extrem de calde au fost în Banat.