Februarie 2024 va fi sus în topul celor mai calde luni de iarnă, iar ultimele zile au dovedit din plin asta. Au fost peste 22 °C în Crișana și peste 20 °C în Transilvania, valori cu 15 grade mai mari decât media perioadei. Și joi vor fi 21 °C în vest. Valori record pentru februarie au fost înregistrate și în Ardeal.

Statie meteo Foto: Fotografescu, Dreamstime.com

Luni au fost peste 21 C în Banat și Crișana, arată datele ANM.

Marți a fost și mai cald: au fost +22,1 °C la Vărădia de Mureș, +22 C la Gurahonț și +21,3 C la Oradea. În Crișana și Banat maxima normală pentru această perioadă este în jurul a 7 - 8 C.

La Vărădia de Mureș, spre exemplu, a fost stabilit un nou record pentru februarie, după ce în 2021 fusese spulberat cu 3 grade C recordul absolut de căldură.

Au fost valori excepțional de mari și în Transilvania: +20,7 C la Blaj, + 20,4 C la Alba Iulia, +20,1 C la Deva și +20 C la Dumbrăveni.

Miercuri dimineața au fost diferențe foarte mari la temperaturile minime măsurate în țară: -6,7 C la Miercurea Ciuc și +12,3 C la Șiria.

Miercuri după prânz hărțile ANM au indicat din nou valori de temperatură excepțional de mari, în special în Ardeal.

La multe stații meteo au fost stabilite noi recorduri absolute de temperatură pentru februarie, iar cel mai cald a fost la Gurahonț (+22,4 °C) și la Vărădia de Mureș (21,7 C). Foarte cald pentru luna a doua a anului a fost la Boița, nu departe de Sibiu (+20,3 C), stația meteo fiind situată la 519 m alt. La Dumbrăveni (jud Mureș) au fost +20,7 C), iar la Făgăraș au fost +20,3 C.

La Brașov au fost +19,1 C, iar la Miercurea Ciuc, +17,5 C, foarte aproape de maximele absolute pentru februarie.

La Făgăraș maxima zile ar trebui să fie în jur de 6-7 C la final de februarie.

Joi dimineață, minimele au fost cuprinse în țară între -5 C la Miercurea Ciuc și +12 C la Șiria.

Strat consistent de zăpadă se mai găsește doar la peste 2.000 m alt. Era 140 cm la stația meteo din Călimani, 139 cm la Bâlea Lac și 114 cm la vf Țarcu.

Reamintim că un val de căldură a adus în primele zile ale lunii maxime de +22,6 C la Drăgășani, +22,4 C la Zimnicea și +22,3 C la Calafat.

Sursa foto: Dreamstime.com