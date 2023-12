MEDIU Marți, 05 Decembrie 2023, 09:37

Cei care au fost în acest week-end la târgurile de Crăciun de la Brașov sau de la Sibiu au putut bea ceai sau vin fiert în timp ce afară erau 19 grade Celsius. Maximele au ajuns la 21 C în țară, iar 2023 chiar este un an excepțional, după ce a început cu peste 22 de grade în ianuarie. Ce s-a întâmplat în aceste zile și cum s-a desfășurat episodul de vreme extremă? Cât de rare sunt temperaturile de 21 C în ultima lună din an.

Diferente uriase de temperatura in dimineata de 2 decembrie 2023 Foto: ANM

O istorie a temperaturilor de peste 21 de grade în decembrie, în România

Uneori, mase de aer tropical ajung pe teritoriul României și aduc temperaturi ieșite din comun în cea din urmă lună a anului. Așa s-a întâmplat pe 2 decembrie, când au fost +21,4 C la Gurahonț, în județul Arad și +21,1 C la Mangalia și Adamclisi. Aceste temperaturi sunt cu 15 grade peste normalul perioadei. Și minimele nocturne au atins valori nemaivăzute, chiar și de peste 17 C.

La 1903 maximele au fost de +22,3 la Călărași și de +22 la Turnu Măgurele, în decembrie. Tot atunci a fost și cea mai ridicată temperatură la București: +20,8 C.

În 1985, pe 5 decembrie au fost +23,4 C la Câmpina și +22 C la Târgoviște.

Pe 18 decembrie 1989, în zilele Revoluției, la Calafat au fost +21,2 C, la Drobeta Turnu Severin au fost +21,4, iar la Mangalia, +21 C.

La Giurgiu au fost +21 C pe 27 decembrie 2000, iar noaptea următoare minima a fost de +13,6 C.

În 2015 pe 27 decembrie au fost +21 grade la Târgoviște.

În decembrie 2019 au fost +21,3 C la Pătârlagele și +21,1 C la Câmpina.

Anul trecut, pe 11 decembrie, au fost +21,3 C la Călărași.

Un început incredibil de decembrie în 2023

Ziua de Sf Andrei a fost una rece, cu minime de sub -10 C la munte și cu foarte puține locuri unde dimineața au fost peste 0 grade (+2 C la Constanța, spre exemplu), în timp ce la Obârșia Lotrului și la Omu au fost - 15 C. În cursul zilei vremea s-a încălzit și au fost temperaturi pozitive aproape peste tot în afară de zonele montane. Maximele au fost de +10,6 C la Oravița și de +8,8 C la Reșița.

Minimele dimineții de 1 decembrie au fost ridicate în câteva locuri: +9,9 C la Oravița, =8,2 C la Sulina, +7,8 C la Reșița, +7,6 C la Constanța Dig și +5,6 C la Brașov.

Se vedea încă de dimineață că 1 decembrie va fi o zi excepțional de caldă. La ora 8 erau +15 C la Sibiu, Reșița și Alba Iulia, iar la Brașov și Câmpina erau 10 C. La aceeași oră erau -1 C la Oltenița și 0 la București Băneasa, în timp ce la Rădăuți erau -3 C.

Maximele au fost extrem de ridicate pe 1 decembrie, cele mai mari fiind de +20,4 C la Târgu Ocna, +19,4 C la Sibiu, +19,1 C la Alba Iulia și Reșița și +18,5 C la Blaj și Oravița. La Predeal au fost +13,1 C. La Darabani, în Moldova, maxima a fost de numai +1,5 C.

Dimineața de 2 decembrie a fost una dintre cele mai calde dimineți de decembrie de când există date meteo, iar cele mai ridicate minime nocturne amintesc (aproape) de vară: +17,6 C la Reșița și Oravița și +15,9 C la Gurahonț. La Timișoara și Huedin au fost +14,9 C,, la Șiria au fost +14,6 C, iar la Arad, 13,9 C. Până și la Brașov minima a fost de +12,9 C, iar la Câmpina, +13,9 C. În Transilvania, la Târnăveni, minima a fost de +11,1 C, iar la Joseni, un pol al frigului, +7,4 C.

Cele mai scăzute temperaturi a fost la Piatra Neamț (-1,7 C) și la Târgu Ocna (-1,5 C). Rece a fost și la Bechet (-1,4 C), o stație meteo care vara măsoară printre cele mai mari temperaturi din țară.

La prânz, maximele au fost de +21,4 C la Gurahonț, în județul Arad și de +21,1 C la Mangalia și Adamclisi (în Dobrogea). La Constanța și Tulcea au fost +20,8 C, iar Oravița, +20,7 C. În Transilvania a fost extrem de cald, cu maxime de +19,8 C la Sibiu, +19,1 C la Brașov, +18,2 C la Boița, +15,6 C la Joseni și +10,4 C la Bâlea Lac, arată hărțile ANM.

La București au fost +17,5 C. Cel mai rece a fost la Rădăuți, cu o maximă de +1,8 C la prânz. Maxima de sâmbătă a fost la două grade de recordul absolut pe țară pentru luna decembrie în România. Unele recorduri stabilite în acea zi, acum 38 de ani, au „picat” acum.

Pe 2 decembrie, până și la ora 19 erau +20 C la Holod, în Crișana, iar la ora 23.00, ca dovadă a existenței unor inversiuni rare, cel mai cald era la Brașov și Sfântu Gheorghe (16 grade!), alături de Constanța (tot 16 C). Foarte cald era la Boița, nu departe de Sibiu (15 grade C).

Și duminică dimineața s-au păstrat temperaturi ridicate în sud-est: la ora 7 erau 15 C la Mangalia și 14 C la stații meteo din București, Constanța și Călărași. La Brașov erau 9 C. Ziua nu au mai crescut temperaturile, în mare parte a țării erau sub 2-3 grade, cu excepția sud-estului, unde maximele nu au mai trecut de 10 grade după ora 18.

Cele mai mari temperaturi au fost de +16,1 C la Mangalia și +15,6 C la Adamclisi, iar la Târgu Ocna și Tecuci au fost +14,3 C. La Rădăuți au fost doar 0,3 C maximă, iar la Poiana Stampei, -0,2 C.

După toate aceste zile a mai rămas zăpadă doar sus la munte. Duminică la prânz erau 41 cm la stația meteo din munții Călimani, 39 cm la Bâlea Lac și 31 cm la Lăcăuți.

Luni, pe data de 4, lucrurile au revenit la normal, iar dimineața a dat înghețul în aproape toată țara, iar în munții Țarcu au fost -15 C. La prânz nicăieri nu au fost mai mult de 5,2 C (Zimnicea).