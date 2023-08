MEDIU Vineri, 25 August 2023, 14:33

​Temperaturile de peste 44 C în Franța și de peste 45 C în Portugalia demonstrează, încă o dată, că trebuie să ne obișnuim cu finaluri caniculare de vară. Ceea ce acum câteva zeci de ani se întâmpla o dată pe deceniu se întâmplă în prezent o dată la 2-3 ani. Cum va fi vremea în România vineri și în week-end.

Temperaturi foarte ridicate Foto: Alain Pitton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Verile sunt tot mai calde și pe final

Au fost depășite multe recorduri absolute de august în sudul Europei în aceste zile, iar faptul este ieșit din comun, fiindcă în general, la final de august, temperaturile nu erau așa de ridicate. Suntem, în aceste zile de final de august ale lui 2023, martorii unei canicule caracteristice încălzirii climatice din secolul XXI.

Mai mult, au fost și nopți extraordinar de calde, cu minime de 28-30 C în Spania și Franța.

În România, în anii '70 și '80 - și în prima parte a anilor '90 era normal ca după 25 august vremea să devină mai răcoroasă și nu erau ieșite din comun minimele de sub 12 C. Așa ceva nu se va întâmpla prea des pe viitor.

Am putut observa căldura neobișnuită și în România în ultima decadă de august din 2023, unde canicula va ține și în week-end. Maxima pe țară a fost de +39 C pe 24 august, la Zimnicea, iar pe data de 23 august au fost 39 de grade la București, dar și la alte stații meteo din sud. Pe 22 august au fost 38 C, iar cu o zi înainte au fost 39 C.

Temperaturi ridicate la final de august în România în ultimii 30 de ani

+41,8 C la Giurgiu, pe 25 august 1993

+39,3 C la Fetești, pe 25 august 1993

+38,7 C la Drobeta Turnu Severin, pe 26 august 2012

+38,6 C la București Băneasa, pe 26 august 2012

+37,8 C la Calafat pe 31 august 2015

+37.7 C la Călărași, pe 28 august 2010

+37,2 C la Buzău, pe 28 august 1992

Cum va fi vremea în România vineri și în week-end

Vineri 25 august

Maxime 27 - 36 C

Sâmbătă 26 august

Minime 11 24 C

Maxime 24 - 38 C

Duminică 37 august

Minime 12 - 25 C

Maxime 28 - 38 C