Miercuri, 16 August 2023

Au fost recorduri de temperatură pe toate continentele în vara lui 2023, dar cel mai dur val de căldură din ultimele decenii se face simțit în Irak, unde un oraș numit Khanaqin a avut șapte zile consecutive cu maxime de peste 50 C. La Kirkuk, oraș faimos pentru petrol, au fost trei nopți cu minime mai mari de 37 C.

In desertul irakian Foto: Peter Sobolev, Dreamstime.com

La Khanaqin, oraș de 175.000 de locuitori, nu departe de granița cu Iran, au fost șapte zile consecutive (9-15 august), cu maxime de peste 50 C, cel mai cald fiind pe 13 august, +52,4 C. În ziua următoare au fost +51,5 C. Și nopțile au fost imposibile, cu minime chiar și de 37 C.

Irak, fiind o țară cu grave probleme economice, are lungi pene de curent, aerul condiționat este un lux, iar nopțile incredibil de calde fac viața și mai greu de suportat. La Kirkuk, oraș de un milion de oameni, au fost trei nopți cu minime de peste 37 C.

La Khanaqin, în ultima lună, maximele au trecut mereu de 45 C la prânz, iar cea mai „plăcută” noapte a adus minime de 27 C.

Basra, al doilea mare oraș din Irak, a avut temperaturi maxime de 52 C la început de august și de 51,5 C pe data de 13.

Temperaturi de peste 50 C au fost și la Bagdad, dar și în orașul iranian Ahwaz.

