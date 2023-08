MEDIU Luni, 14 August 2023, 10:58

Luna trecută a avut toate „ingredientele” climei cu care ne vom întâlni și în anii viitori, cea în care vara vor fi zile cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, nopți tot mai calde și fenomene extreme, cum ar fi ploi violente care aduc într-o singură zi precipitații mai multe decât într-o lună normală.

Ploaie torentiala Foto: Shutterstock

Caniculă prelungită și maxime de peste 40 C

Verile foarte calde vor fi ceva obișnuit în viitor, iar cea mai afectată zonă din țară de această încălzire va fi sudul, mai ales la Dunăre, în Oltenia și Muntenia.

În iulie 2023 media temperaturilor în țară a fost de 22,1 C, fiind a cincea cea mai caldă lună iulie de când se fac măsurători meteo complete. Au fost și etape de caniculă, inclusiv zile cu peste 40 C, maximele fiind de +42 C la Zimnicea și Cernavodă.

La Zimnicea au fost 13 zile cu maxime de peste 35 C, iar media lunii, +26,7 C, a fost cea mai ridicată medie măsurată în ultimii ani la această stație meteo din sud. În iulie 2018 media a fost de numai +23,3 C, spre exemplu.

La Cernavodă, celălalt loc unde maxima absolută a fost de 42 C, media lunii a fost +25,6 C, au fost zece zile cu maxime de peste 35 C și minima a fost de +14,5 C. Maxima absolută la Cernavodă a fost de 43 C, în iulie 1985.

La Fetești au fost +41,4 C, la doar 0,6 C de recordul absolut de temperatură înregistrat la această stație meteo, în 2007.

În general, maximele absolute de temperatură pe timp de vară în țară se înregistrează într-una dintre trei zone, de la vest, la est:

1. Calafat, Băilești, Bechet

2. Turnu Măgurele, Giurgiu, Zimnicea

3. Cernavodă, Fetești, Călărași.

În iulie 2023 zona a treia s-a remarcat, în timp ce în anii trecuți maximele se înregistrau mai ales la Calafat.

Nopți calde tot mai multe

Nopțile sunt tot mai calde pe timp de vară. ceea ce produce disconfort, fiindcă orașele care se încălzesc mult în timpul zilei nu apucă să se răcească pe timp de noapte, iar somnul locuitorilor are de suferit.

În iulie 2023 au fost mai multe nopți tropicale decât media ultimelor decenii, la Sulina numărul fiind de 22.

Iată ce spune ANM despre nopțile acestea calde:

„Nopți tropicale (temperatura minimă > 20 °C) s-au înregistrat între 15-25, în zona litorală și Delta Dunării, ca efect al regimului termic moderat al mării (inerție termică ridicată a apei), scăzând treptat odată cu distanța față de mare, ajungând la 10-15 nopți, în centrul Dobrogei. Același număr de nopți este înregistrat în extremitatea sud-vestică și în lunca Dunării (Balta Ialomiței). În zonele joase din Muntenia, sudul Moldovei și Banat numărul de nopți tropicale este cuprins între 5-10”.

La Cotnari, în Moldova, un loc recunoscut pentru inversiunile termice, au fost patru nopți tropicale. Zece nopți tropicale au fost la stația meteo București Filaret, unde media temperaturii a fost neobișnuit de ridicată luna trecută, +26,5 C și au fost 15 zile cu maxime de peste 35 C.

Fenomene extreme

Verile aduc tot mai des fenomene extreme, mai ales furtuni și ploi torențiale. Luna trecută au fost câteva exemple, cel mai interesant fiind pe 5 iulie, când la Câmpina cantitatea de precipitații a fost de 124 mm, depășind un record ce data de la 1975. Media pentru iulie la Câmpina este de 101 mm, așa că într-o singură zi a plouat cu 20% mai mult decât media întregii luni. Câteva străzi au fost inundate și s-a emis cod roșu de averse torențiale.

Pe 31 iulie la Deva, ploile au totalizat 77 mm (depășind un record din 2001), iar la Joseni cantitatea de precipitații a trecut de 77 mm (depășind un record de acum 18 ani). La Țebea (Jud Hunedoara) a fost depășit un record de precipitații de la 1979.

Luna trecută a adus furtuni violente în mai multe zone ale țării și au fost locuri în care temperatura scăzut în câteva ore de la 38-40 C, la sub 20 C.

Ploile au fost distribuite inegal pe teritoriul țării, în unele regiuni a plouat enorm, în altele cu peste 60% mai mult decât normalul perioadei.

Ce spune ANM despre media precipitațiilor în iulie 2023

Cele mai ridicate valori ale abaterii pozitive, peste 100 %, s-au înregistrat în Delta Dunării, în nordul și nord-estul Munteniei, în sudul Moldovei și al Olteniei, în vestul Maramureșului și al Transilvaniei, precum și în Carpații Orientali. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 288%, la stația meteorologică Sf. Gheorghe Deltă. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 65%, la stația meteo Sebeș (Alba).

Sunt diferențe mari între cele mai ploioase locuri și cele mai uscate. Cea mai mare cantitate de precipitații din această lună s-a înregistrat la stația meteo Bâlea-Lac, respectiv 275,6 mm. Cea mai mică valoare a cantității lunare de precipitații din iulie 2023 a fost de 15,4 mm, la stația meteorologică Amzacea (jud. Constanța).