HotNews.ro

​Valul de căldură extremă care a lovit emisfera nordică urmează să se intensifice, a anunțat ​Organizația Meteorologică Mondială.

Canicula Foto: Shutterstock

Centrul de coordonare al răspunsului de urgență al UE a emis alerte roșii pentru temperaturi ridicate în cea mai mare parte a Italiei, nord-estul Spaniei, Croația, Serbia, sudul Bosniei și Herțegovinei și Muntenegru.

Temperaturile la Roma au atins marți 41,8 C, doborând recordul anterior de 40,7 C stabilit în iunie 2022. Sicilia a atins aproximativ 41 C și au fost maxime de 45 C în Sardinia.

Ministerul Sănătății din Italia a emis alerte meteorologice pentru 20 din cele 27 de orașe principale ale țării, numărul fiind așteptat să crească.

În Grecia, două incendii de vegetație s-au manifestat la nord-vest de Atena, marți, forțând locuitorii să-și părăsească casele, în timp ce autoritățile luptau pentru a opri flăcările să ajungă într-o zonă cu rafinării de petrol.