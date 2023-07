MEDIU Luni, 10 Iulie 2023, 09:51

​La stația meteo de la Polul Sud (Antarctica) temperatura a urcat până la -31,9 C sâmbătă, atingând cea mai ridicată valoare măsurată vreodată în iulie. În mai multe locuri de pe „continentul înghețat” au fost temperaturi cu 30 de grade C peste normalul perioadei.

Statie de cercetare la Polul Sud Foto: Darryn Schneider, Dreamstime.com

La stația meteo Amundsen-Scott South Pole maxima a fost de -31,9 C, la o săptămână după ce fusese -72 C. Media lunii iulie la Polul Sud este în jurul a -60 C.

Cea mai scăzută temperatură măsurată vreodată la Polul Sud a fost de -82 C, iar cea mai ridicată, -12,3C, în decembrie 2011, depășind un record de la 1978.

Media anulă de temperatură la stația meteo Amundsen-Scott South Pole este -49 C, ianuarie fiind luna cea mai...caldă, cu o medie de -27 C.

Despre recordul de acum a scris cunoscutul climatolog Maximiliano Herrera, iar valoarea este confirmată și de diagramele Ogimet.

