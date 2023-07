MEDIU Duminică, 09 Iulie 2023, 08:01

Vine tot mai rar gerul în luna lui „Gerar” și bruma este mai greu de găsit în luna lui „Brumărel”. În iunie sunt aproape în fiecare an perioade de caniculă, iar vara continuă și în septembrie. Luna august a detronat iulie în topul căldurii, iar martie și octombrie tind să fie mai ploioase decât de obicei. Cât de ciudată a fost clima României în ultimul deceniu? Ce a avut special fiecare lună a anului?

Luna ianuarie a tot fost caldă în ultimul deceniu, cu neobișnuit de multe zile cu peste 15 grade C. Puțini vor uita prima lună din 2023, care a doborât recorduri de căldură peste tot și a adus și nopți cu minime de 11-14 grade C. Gerurile crunte sunt tot mai rare.

Luna aprilie a fost foarte caldă în unii ani, cu maxime de peste 30 C, dar au fost și ninsori după 15 aprilie și îngheț după data de 25. Aprilie a fost aproape o lună de vară în 2018. Și luna martie a fost de mai multe ori mult mai caldă decât normalul.

Luna a șasea din an, iunie, a tot fost excesiv de caldă în ultimul deceniu, cu temperaturi medii de peste 20 C, zile cu peste 35 C și nopți tropicale. Cea mai ploioasă lună din ultimul deceniu a fost iunie 2018.

S-a petrecut o permutare și, în destule locuri, luna august a fost în medie mai caldă decât iulie, deși luna a șaptea aducea mediile cele mai mari de temperatură. În august au fost zile de caniculă în prima jumătate, iar spre final de lună nu prea se mai răcorește vremea, așa cum se întâmpla în anii 70 și 80 când erau și nopți cu minime de sub 10 grade C.

Prima lună de toamnă, septembrie, a fost de mai multe ori foarte caldă între 2014 și 2022. La fel a fost și cu februarie, care s-a regăsit de mai multe ori cu temperaturi mult peste medie. Nu mai este ceva anormal ca temperaturile să treacă de 20 de grade C în a doua lună a anului.

Nu a fost nicio lună octombrie foarte rece în ultimii zece ani, iar noiembrie a adus de mai multe ori temperaturi de peste 25 grade Celsius în țară și rar vine înghețul spre finalul acestei luni. Toamna ține uneori și un pic din decembrie.

În decembrie nu prea mai vedem zăpadă, iar ultima lună a anului a fost, în ultimul deceniu, de mai multe ori excesiv de caldă, cu temperaturi de peste 15 grade C la munte și de peste 21 C la câmpie. Decembrie a fost de mai multe ori foarte secetoasă.

Martie și octombrie au fost lunile în care cantitatea de precipitații a depășit de cele mai multe ori normalul. Iunie este luna în care plouă cel mai mult în România și au stabilit noi „poli” ai ploilor precum Stâna de Vale.

Cea mai rece lună din ultimul deceniu a fost ianuarie 2017, o lună cum apare o dată la câteva decenii. Cea mai caldă lună a fost iulie 2021, iar astfel de luni vom tot trăi în anii ce vin.

Cea mai scăzută temperatură din ultimul deceniu a fost de - 34,7 C la Întorsura Buzăului, pe 8 ianuarie 2015, iar cea mai ridicată a fost de +42,2 C pe 6 august 2017, la Calafat.

Cum a fost fiecare lună a anului între 2013 și 2023

Ianuarie

Media ultimilor șase decenii la nivelul țării: -2,1 C

Cea mai caldă lună ianuarie din istorie a fost în 2023, luni calde au fost în 2014, 2018 și 2021. În 2013, media de temperatură a fost cu aproape 7 grade peste normal și au fost locuri cu peste 15 zile cu maxime de peste 10 grade. Maxima absolută a fost de +22,5 C la Turnu Măgurele.

Cea mai rece lună ianuarie din ultimul deceniu a fost în 2017 (medie -5,9 C).

Luna a fost extrem de ploioasă în 2021 și 2019 și foarte secetoasă în 2020 (de șapte ori mai puține precipitații decât în 2021).

Cea mai mică medie lunară măsurată în țară a fost de -12,7 C, în 2017, la Omu, iar cea mai mare a fost în 2023, la Constanța, +6,9 C. Cât de mult poate varia temperatura medie lunară în același loc? Iată un exemplu pentru Întorsura Buzăului: -9,7 C (2017) și +2,4 C (2023).

Februarie

Media ultimilor șase decenii la nivelul țării: +0,1 C

Cea mai caldă lună februarie din istorie fost în 2016, cu o medie de +4,9 C și maximă de +26 C. Până și la Întorsura Buzăului, locul unde au fost -35 C în februarie 2005, maxima a atins +20,9 C.

Foarte calde au fost și lunile din 2020, 2022 și 2014.

Nicio lună februarie nu a prins top 10 cele mai reci luni în ultimul deceniu, cea mai recentă lună februarie extrem de rece fiind în 2012 (medie de -6,6 C).

Lună foarte ploioasă a fost în 2018, în timp ce 2014 și 2022 au adus luni februarie cu puține ploi și ninsori.

Exemplu de variație a temperaturii medii lunare în februarie: București, de la +1,5 C în 2017, la +6,7 C în 2016.

Martie

Media ultimilor șase decenii la nivelul țării: +3,9 C

Luna a treia a fost foarte caldă în anii 2014 și 2017 (medie de 7,2 C), dar și în 2019, 2020 și 2016.

Nicio lună martie nu a prins top 15 cele mai reci luni în ultimul deceniu, dar mai multe luni martie au prins topul celor mai ploioase luni: 2018, 2013, 2016 și 2021. Pe de altă parte a fost mai uscat în martie 2022 și 2019. În martie 2018 a plouat de cinci ori mai mult decât în 2022.

Exemplu de variație a temperaturii medii lunare în martie: Stâna de Vale, de la -3 C (2022), la +2,1 C (2017).

Aprilie

Media ultimilor șase decenii la nivelul țării: +9,8 C

În 2018 (medie de 14,1 C) și în 2016 au fost cele mai calde luni din istorie. Aprilie 2018 a fost și printre cele mai secetoase luni.

Nicio lună a lui „Prier” în ultimul deceniu nu a fost mult mai rece decât normalul, deși au fost perioade cu îngheț după 25 aprilie și cu zăpadă după 15 aprilie.

În 2014 a fost a doua cea mai ploioasă lună aprilie din istorie, în timp ce 2020 a adus cea mai secetoasă lună, cu de șase ori mai puține precipitații.

Exemplu de variație a temperaturii medii lunare în aprilie: Timișoara, de la +8,7 C (2021) la +16,1 C (2016).

Mai

Media ultimilor șase decenii la nivelul țării: +14,9 C

Luna mai din 2018 a fost a doua cea mai caldă din istorie (medie 17,3 C) și peste medie a fost luna mai din 2015.

În topul celor mai reci luni ale lui „Florar” de când există date meteo complete nu a intrat nicio lună mai din ultimul deceniu, dar neobișnuit de răcoare a fost în 2019 și în anul următor.

Luna a cincea a fost ploioasă în 2019 și 2014, dar ultimul deceniu nu a adus nicio lună mai foarte uscată.

Exemplu de variație a temperaturii medii lunare în luna mai: Brașov +12,5 C (2016) și +16,2 C (2018).

Iunie

Media ultimilor șase decenii la nivelul țării: +18,8 C

Luna lui „Cireșar” a fost aproape mereu extrem de caldă în ultimul deceniu, cel mai bun exemplu fiind în 2019, cu o medie de +20,9 C. Alți ani cu lună iunie de „cuptor” au fost 2022, 2017, 2016 și 2018.

Nicio lună iunie nu a prins top 15 cele mai reci luni din istorie, dar ceva mai răcoroasă a fost luna a șasea din 2021.

În 2018 a fost a doua cea mai ploioasă lună iunie din ultimii 60 de ani, multe precipitații fiind și în 2020 și 2016. Pe de altă parte, iunie 2022 a fost a treia cea mai secetoasă lună.

Exemplu de variație a temperaturii medii lunare în iunie: Sulina, între +20,4 C în 2021 și +24,4 C în 2019.

Iulie

Media ultimilor șase decenii la nivelul țării: 20,5 C

Luna iulie a fost extrem de caldă în 2012 (medie +22,5 C) și 2022 (medie +22,1 C).

Nicio lună iulie nu a prins topul celor mai reci luni în ultimul deceniu și nu este de mirare, pentru că vremea verilor reci din anii 70 a rămas mult în urmă.

Două luni iulie au fost foarte ploioase în ultimul deceniu, în anii 2014 și 2018. A doua cea mai secetoasă lună iulie de când sunt date complete a fost în 2015, dar a plouat foarte puțin și în 2013.

Cea mai mare medie lunară măsurată în țară în ultimul deceniu: +27,2 C, la Drobeta Turnu Severin, în iulie 2021. Tot în acea lună au fost +26,5 C la Calafat.

Exemplu de variație a temperaturii medii lunare în iulie: Suceava, între +19,6 C în 2019 și +23,6 C în 2021.

August

Media ultimilor șase decenii la nivelul țării: +20,3 C

A fost luna care a bifat aproape în toți anii din ultimul deceniu valori mai mari decât normalul, cu excepția anilor 2014 și 2016. Iulie era, conform mediilor multianuale, cea mai caldă lună a anului peste tot la sub 2.000 m alt, dar august a reușit să fie cea mai caldă în ultimul deceniu. Cele mai calde luni august au fost în 2015 și 2018.

În aceste condiții de încălzire excesivă a vremii pe timp de vară nu este de mirare că nu a mai fost nicio lună august sub normalul perioadei în ultimii zece ani. Și nopțile sunt tot mai calde, astfel că sunt greu de suportat. Spre exemplu, în august 2018 nu a fost nicio minimă nocturnă de sub 18 grade C la Constanța.

Nicio lună august nu a adus ploi în exces la nivelul întregii țării în ultimii 17 ani, iar în topul secetei, luna august 2018 a prins un loc în primele zece.

Exemplu de variație a temperaturii medii lunare în august: Sulina, între +23,8 C la 2019 și +25,3 C în 2018.

Septembrie

Media ultimilor șase decenii la nivelul țării: +14,7 C

Foarte calde au fost lunile din anii 2020 și 2015 (medie de peste 17 C), dar și din anii 2016 și 2019. O singură lună septembrie din ultimul deceniu a prins topul celor mai reci de când există date meteo: IX 2013.

În 2015 septembrie nu doar că a fost foarte caldă, dar și foarte ploioasă. Pe de altă parte, luna a noua din 2018 a fost foarte uscată.

Exemplu de variație a temperaturii medii lunare în septembrie: Oradea, între +16,6 C și +18,9 C.

Octombrie

Media ultimilor șase decenii la nivelul țării: 9,8 C

Luna octombrie a tot fost caldă în ultimii ani, mai ales în 2020 (medie 12 C) și 2018. Printre cele mai calde luni au fost și în 2019. Vine tot mai rar bruma în luna lui Brumărel: față de anii 80 și 90 sunt tot mai rare locurile în care apar în octombrie nopți cu îngheț.

În topul celor mai reci luni octombrie a fost cea din 2016, cu o medie de +8,2 C, cu 1,2 C mai mult decât în cea mai rece lună octombrie din istorie (anul 1997).

Octombrie a fost de mai multe ori super-ploioasă în ultimul deceniu: în 2016, 2017 și 2020. Cu un an înainte, octombrie a fost secetoasă, cu de șase ori mai puține precipitații decât în 2016.

Exemplu de variație a temperaturii medii lunare în octombrie: Miercurea Ciuc, între +4,6 C în 2021 și +8,7 C în 2020.

Noiembrie

Media ultimilor șase decenii la nivelul țării: +4,8 C

Luna noiembrie a adus temperaturi „de tricou” în ultimii ani, iar cea mai caldă de când sunt date meteo a fost în 2019, cu o medie de +8,8 C. Noiembrie a fost caldă și în 2015 și 2021.

În topul celor mai reci luni ale lui „Brumar” din ultimii 70 de ani nu a intrat niciuna din ultimul deceniu. A fost extrem de frig doar la final de noiembrie 2018 (și cu ger în multe regiuni).

Noiembrie a fost ploioasă în 2015 și secetoasă în 2020.

Exemplu de variație a temperaturii medii lunare în noiembrie. Călărași, între 6 C în 2020 și +11,7 C în 2019.

Decembrie

Media ultimilor șase decenii la nivelul țării: +0,2 C

Decembrie a tot fost caldă în ultimul deceniu, în mod repetat. Cea ma caldă a fost în 2020, cu nou record de 3,0 C medie, dar mult peste medie a fost ultima lună din an și în 2019, 2015, 2017 și 2021.

În topul celor mai reci luni decembrie a intrat cea din 2016, cu o medie de -1,9 C.

În 2021 a fost a doua cea mai umedă lună decembrie de când există date meteo complete, iar 2014 a fost pe locul trei. Mai multe luni decembrie au fost secetoase, în top find anii 2013, 2015 și 2016. Comparația dintre cea mai umedă lună decembrie și cea mai secetoasă spune totul, raportul fiind de 11 la 1 între dec 2021 și dec 2013.

Exemplu de variație a temperaturii medii lunare în decembrie Sibiu, între -3 C (2016) și +4,5 C (2020).