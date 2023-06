MEDIU Luni, 19 Iunie 2023, 14:48

​Clima Europei s-a încălzit de două ori mai rapid decât cea din restul lumii față de cea de-a doua jumătate a secolului XIX, temperatura crescând în medie cu 2,3 C. Datele provin de la ONU și de la programul european Copernic și compară anul 2022 cu o perioadă de acum peste 120 de ani.

Seceta Foto: Shutterstock

Clima Europei s-a încălzit cu 2,3 C, față de 1,2 C media încălzirii globale. Totul se raportează la perioada preindustrială: 1850-1900, Europa având cea mai rapidă încălzire în ultimele patru decenii. Continentul s-a încălzit în medie cu 0,5 C pe deceniu în ultimii 40 de ani. Cel mai mult s-au încălzit regiunile din nordul Europei.

Temperaturile tot mai ridicate au dus la secete intense și generalizate, la incendii de pădure chiar și în nord și la o mortalitate în creștere din cauza căldurii excesive.

Estimările sunt că în 2022, fenomenele meteo extreme au afectat direct 156.000 de persoane în Europa și au dus la 16.000 de decese, mai ales din cauza valurilor de căldură.

În 2023 ianuarie a fost incredibil de cald, în Spania a fost caniculă încă din aprilie, iar în iunie sunt incendii de căldură nu doar în sudul Europei, ci și în nord (Suedia, Norvegia, Finlanda).

Spre exemplu, luna mai a fost ploioasă în multe zone din sud, însă foarte secetoasă în zone din sudul Scandinaviei și din vestul Rusiei europene.

Sursa: AFP