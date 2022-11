MEDIU Miercuri, 02 Noiembrie 2022, 23:12

Doi activiști de mediu belgieni care săptămâna trecută au protestat față de folosirea combustibililor fosili, în timp ce unul și-a lipit cu adeziv capul de celebrul tablou „Fata cu cercel de perle” (sau Fata cu turban), al lui Johannes Vermeer, au fost condamnați la două luni de închisoare de către instanța olandeză, din care o lună cu suspendare, relatează Reuters.

Protest al activiștilor „Just Stop Oil” Foto: Captură video Twitter

Pentru a evidenția modul în care a vedea opere de artă distruse evocă un sentiment similar cu a vedea o planetă distrusă, un activist și-a lipit capul cu adeziv de sticla care acoperă faimoasa pictură la un muzeu din Haga, deși opera de artă nu a fost deteriorată, a spus personalul galeriei.

BREEK - Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 — Steven Bakker (@Kolpen) October 27, 2022

„O operă de artă agățată acolo pentru toți, pentru ca noi toți să ne bucurăm, a fost mânjită de inculpați care au simțit că mesajul lor a avut prioritate față de orice altceva”, a spus procurorul.

Procurorul ceruse patru luni din care două cu suspendare, dar judecătorul a spus că nu vrea ca sentința să descurajeze alte persoane de a protesta.

Cei doi bărbați au fost judecați sub acuzația de distrugere și violență împotriva picturii. Un al treilea activist va fi judecat vineri în instanță.

Toți trei fac parte din grupul Just Stop Oil Belgium, care nu este afiliat Just Stop Oil din Marea Britanie. Just Stop Oil Belgium a declarat că verdictul este „ironic”.

„Nu este ironic că activiștii de mediu care se opun în mod nonviolent măcelăririi în masă a vieții de pe Pământ sunt condamnați?”, a spus grupul într-un e-mail.

În ultimele zile, activişti ecologişti au vizat, în protestele lor, tablourile „Floarea Soarelui” de Vincent Van Gogh şi „Les Meules” de Claude Monet.