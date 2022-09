MEDIU Miercuri, 28 Septembrie 2022, 10:33

Smile Media

​ASAP România (Armata Selectării Atente a Plasticului) i-a provocat pe brașoveni la un weekend verde, în perioada Forumului Orașelor Verzi, 9-11 septembrie. Oamenii au răspuns prompt la inițiativă și au participat la activitățile distractive și educative de la cortul ASAP, din Piața Sfatului.

Weekend de reciclare: brașovenii au colectat separat deșeuri și au participat la ateliere creative Foto: ASAP România

Peste 500 de brașoveni s-au implicat în a realiza o instalație de mari dimensiuni, proiectată de designerul Mihnea Ghilduș, realizată exclusiv din materiale reciclabile, și au adus PET-uri transparente de 0,5L, doze metalice, hârtie sau recipiente de sticlă. O parte dintre aceștia au fost curioși să ia parte și la atelierele de confecționare a unui portofel, a unui suport de pixuri sau de telefon, obiecte funcționale din deșeuri reciclabile, inspirate de creațiile realizate pentru acest proiect de designerul Alexe Popescu.

Peste 50% dintre participanții la activitățile organizate de ASAP la Brașov au fost copii și adolescenți, ceea ce îi ambiționează pe organizatori să continue cu astfel de evenimente, dat fiind că publicul principal pe care programul îl vizează sunt tinerii.

„A fost un weekend reușit la Brașov, în ciuda vremii ploioase. Oamenii au compensat prin curiozitatea de a afla despre noi și mai ales prin implicare. Nu au fost indiferenți, și-au dorit să fie parte din activitățile propuse, așa că am reușit să CO₂lectăm separat împreună! Brașovul e primul oraș în care organizăm un astfel de eveniment și luăm în calcul să ne întâlnim și cu locuitorii altor orașe, dacă vom avea în continuare susținerea partenerilor și a autorităților locale. Prin acest tip de evenimente, oamenii pot vedea, concret, ce pot face la nivel individual, pentru a fi mai prietenoși cu mediul înconjurător”, a declarat Cristina Vrabie (Dănilă), director executiv Fundația The Institute.

În paralel cu evenimentele de colectare separată, ASAP a strâns semnături pentru petiția de extindere a programului în toate orașele și școlile din România, inițiativă pe care, până la acest moment, peste 42,000 de persoane o susțin. Peste 1,000 de semnături s-au strâns la Brașov și mai e puțin până la atingerea obiectivului propus, de 50,000. Cei care vor să se alăture proiectului și își doresc să își înscrie orașul pe harta reciclării, pot semna aici: https://asap-romania.ro/petitie.

Programul ASAP, lansat în 2019, contribuie la promovarea educației pentru mediu și la crearea unui model de colectare separată aplicabil instituțiilor de învățământ.

Până în prezent, 4 sectoare al capitalei și 24 de orașe și reședințe de județ au aderat la misiunea ASAP și, prin intermediul autorităților locale și al inspectoratelor școlare, susțin activ unitățile de învățământ de pe raza teritoriului pe care îl au în administrare să implementeze o infrastructură funcțională de colectare separată și de reciclare a plasticului. Programul ASAP este activ în următoarele localități din țară: Constanța, Brașov, Iași, Brăila, Alba Iulia, Sibiu, Arad, Zalău, Alexandria, Râmnicu Vâlcea, Bistrița, Târgoviște, Târgu Mureș, Slobozia, Bacău, Deva, Ploiești, Giurgiu, Tulcea, Baia Mare, Piatra Neamț, Buzău, Măgurele, Reșița – și în Sectoarele 1, 2, 3 și 6 din București. Peste 550.000 de elevi din aproape 1.000 de instituții de învățământ din orașele care s-au alăturat inițiativei contribuie deja activ la o lume fără plastic.

***

Proiect finanțat din bugetul Municipiului Brașov.

***

Parteneri media: Rock FM, Hotnews, Ambasada Sustenabilității

***

Despre ASAP România

ASAP (Armata Selectării Atente a Plasticului) este un program de responsabilitate socială, inițiat de Fundația The Institute, care urmărește să genereze schimbare în comportamentul adolescenților față de plastic, de la utilizare la colectare separată și reciclare. Obiectivul ASAP este acela de a contribui activ la promovarea educației pentru mediu în rândul publicului țintă și de a crea cea mai mare infrastructură pentru colectarea separată a deșeurilor în vederea reciclării, în toate școlile din România.

ASAP este un program susținut de Lidl România, care contribuie la obiectivele strategiei REset Plastic a Grupului Schwarz, din care retailerul face parte. Strategia REset Plastic cuprinde cinci zone de acțiune – de la evitarea folosirii plasticului în ambalaje și regândirea design-ului acestora, la reciclare și acțiuni de ecologizare, până la inovare și educare în domeniu.