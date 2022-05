Articol susținut de Ikea Vineri, 27 Mai 2022, 15:09

Având în vedere faptul că poluarea cu plastic devine o problemă din ce în ce mai presantă, tot mai multe companii încep să dezvolte acțiuni, produse sau politici care susțin un stil de viață mai durabil.

Acțiune de curățenie pe plaja Modern din Constanța Foto: IKEA

IKEA este o companie care se concentrează pe promovarea sustenabilității, printr-o serie de acțiuni implementate atât în magazine, cât și pe plan local, motivându-și clienții să aleagă un stil de viață circular și sustenabil.

Pornind de la acești factori, compania a dezvoltat noua colecție KASEBERGA, creată în colaborare cu Liga Mondială de Surf, a organizat o acțiune de curățenie pe plaja Modern din Constanța și a creat o stuctură din platic amplasată în fața IKEA Băneasa pentru a crește gradul de conștientizare asupra importanței reducerii poluării cu plastic din mări și oceane.

Pentru a afla mai multe detalii despre acțiunile demarate de compania IKEA, am stat de vorbă cu Mircea Ilie, Sustainability Leader IKEA Romania care ne-a răspuns la câteva întrebări.

Un raport publicat de Act for Tomorrow a arătat că 16 dintre cele mai importante resurse de apă din România sunt poluate cu particule mici de plastic. În acest context, cât de importante sunt campaniile de informare și acțiunile de conștientizare?

Într-adevăr, din păcate, există din ce în ce mai multe rapoarte care prezintă impactul poluării cu plastic și importanța încetinirii ritmului de poluare, având în vedere că dacă se păstrează același ritm, în 2050 va exista mai mult plastic în ape decât pești.

La IKEA, încurajăm schimbările de lungă durată pentru a evita epuizarea resurselor limitate ale planetei. Credem cu tărie că schimbarea trebuie să înceapă din interior și tocmai de aceea, am implementat numeroase măsuri care reduc consumul de plastic în magazinele noastre. În același timp, știm că accesibilitatea este importantă pentru adoptarea unui stil de viață sănătos și sustenabil și de aceea ne străduim să dezvoltăm produse și servicii potrivite pentru toți clienții noștri.

Ceea ce am remarcat însă de-a lungul timpului este faptul că oamenii își doresc acțiuni concrete, și tocmai de aceea, principala măsură pe care companiile o pot lua pentru a încuraja un stil de viață durabil este dezvoltarea mai multor produse și servicii care au un impact pozitiv atât asupra oamenilor, cât și asupra mediului înconjurător.

Așadar, pe lângă faptul că ne dezvoltăm produsele și serviciile circulare, durabile, care promovează un stil de viață sănătos, ne dorim să inspirăm și să încurajăm oamenii să facă schimbări pozitive în ceea ce privește stilul lor de viață cotidian.

De ce considerăm că acțiunile de informare sunt esențiale? Deoarece acestea au un impact direct în reducerea poluării viitoare, în timp ce campaniile de igienizare sunt necesare pentru eliminarea deșeurilor deja existente.

La ce vă referiți când spuneți acțiuni concrete?

Spre exemplu, am lansat recent noua noastră colecție sustenabilă KÅSEBERGA, dar am căutat și cea mai potrivită acțiune prin care puteam promova mentalitatea care stă la baza colecției. Astfel, la începutul lunii mai am organizat acțiunea de igienizare a plajei Modern, pentru a contribui la reducerea deșeurilor și la îmbunătățirea ecosistemului marin, alături de partenerii noștri, ONG-ul Mare Nostrum.

Mai mult, pentru de a crește gradul de conștientizare asupra poluării cu plastic, am instalat o sculptură de mari dimensiuni sub forma unei pungi KÅSEBERGA în fața magazinului IKEA Băneasa. Această sculptură, realizată din deșeuri de plastic, își propune să inspire oamenii să contribuie la reducerea poluării și să aleagă produse din materiale regenerabile și reciclate.

Colecția KASEBERGA a fost dezvoltată împreună cu Liga Mondială de Surf? Cum s-a ajuns la această colaborare neobișnuită?

Suntem de părere că niciun sport nu este atât de interconectat cu natura cum este surfingul și tocmai de aceea am considerat că practicanții acestui sport sunt direct interesați de protejarea mediului marin. Determinarea lor de a face o schimbare pentru a susține mediul pasiunii lor a fost o sursă de inspirație pentru noi toți. Liga Mondială de Surf are la bază susținerea unui stil de viață sustenabil, iar noi ne-am dorit să înțelegem viața de zi cu zi a oamenilor care au un mod de viață dinamic și activ, pentru a dezvolta cele mai potrivite produse.

Astfel, IKEA a creat colecția sustenabilă KÅSEBERGA, alături de foștii surferi profesioniști Rob Machado, Kassia Meador și alți 3.500 de surferi din întreaga lume, care răspunde nevoilor zilnice ale oamenilor activi, dar și provocărilor globale cu care se confruntă planeta. Designul se axează pe funcționalitate, utilizarea materialelor reciclate și promovarea unui stil de viață mai sustenabil. Ca urmare, o mare parte din produsele din colecția KÅSEBERGA sunt fabricate din poliester reciclat, iar altele sunt fabricate din materiale regenerabile, precum bambusul și pluta.

Ați putea spune că această colecție este destinată în principal surferilor?

Nici pe departe. Produsele KÅSEBERGA sunt concepute pentru persoanele care rezonează cu spiritul surferilor, indiferent dacă practică acest sport sau nu. Deși colecția conține într-adevăr câteva produse concepute în special pentru aceștia, majoritatea articolelor din colecție sunt destinate publicului larg. În același timp, unele produse au fost concepute pentru a încuraja un stil de viață sustenabil, un exemplu fiind punga KÅSEBERGA, fabricată din plastic colectat din oceane, ideală pentru menținerea curățeniei atât pe plaje, cât și în apă. Punga este reutilizabilă, ușor de transportat și, cel mai important: ajută la promovarea mesajului de sustenabilitate în comunitate.

Plănuiți pe viitor realizarea mai multor produse ecologice?

Bineînțeles. Sustenabilitatea este angajamentul nostru pe termen lung și ne dorim ca ea să devină din ce în ce mai accesibilă pentru majoritatea oamenilor. Obiectivul nostru este ca stilul de viață sănătos și durabil să devină accesibil pentru cât mai multe persoane. Ne angajăm să oferim produse și soluții mai eficiente și mai inteligente, care să le permită oamenilor să aibă un stil de viață sănătos sănătos și mai sustenabil, precum și o serie de idei care să îi inspire să facă acest lucru.

