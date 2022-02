[P] Reciclează! Acum ai unde

Cei mai mulți dintre respondenți afirmă că sunt influențați în decizia de cumpărare a unui echipament electric nou în primul rând de preț (54%), clasa energetică (32%) și recenziile favorabile (30%). Doar 22% dintre românii chestionați consideră sustenabilitatea brandului sau a produsului ca fiind un criteriu relevant în procesul de achiziție.Potrivit studiului, cei mai mulți dintre respondenți declară că își înlocuiesc telefonul mobil o dată la 2-3 ani (38%), în timp ce produsele de înfrumusețare și îngrijire corporală sunt înlocuite în medie o dată pe an (23%).La polul opus se află electrocasnicele mari (frigider, cuptor, mașină de spălat) pe care 66% dintre cei care au participat la studiu au declarat că le înlocuiesc în medie cam la 5-10 ani.În ceea ce privește motivația înlocuirii echipamentelor, aceasta diferă în funcție de tipul produsului: gadget-urile (telefoane mobile, laptopuri) și televizoarele sunt schimbate atunci când apare o nouă tehnologie (25%) sau o ofertă atractivă (21%), în timp ce electrocasnicele de bucătărie, cele de mici dimensiuni (aspiratoare) sau mari dimensiuni (mașini de spălat) sunt înlocuite atunci când se strică (73%) sau pur și simplu sunt prea vechi (31%).De asemenea, studiul mai arată că atunci când vine vorba de comportamentul post-consum, 58% dintre români afirmă că predau electrocasnicele vechi la schimb în magazinele care oferă vouchere sau reduceri de preț în cadrul programelor de buy-back.Jumătate dintre români (52%) declară că predau aparatura veche spre reciclare, iar 24% dintre respondenți obișnuiesc să o dăruiască unor membri ai familiei sau cunoscuți.Chestionați cu privire la motivele pentru care nu reciclează mai des, românii au declarat că nu au puncte de reciclare în apropiere (44%), nu au informații despre cum pot să recicleze aparatura veche (18%) sau consideră că ar trebui să fie recompensați (14%).Nici în ceea ce privește gradul de familiaritate cu sistemele de colectare organizate în retail, românii nu stau prea bine: doar 17% dintre respondenți au folosit sau cunosc pe cineva care a folosit sistemul de predare gratuită a deșeurilor electrice de mici dimensiuni fără obligația de a cumpăra un produs nou.Luând în considerare rezultatele studiului, Asociația Environ lansează campaniaprin care își propune extinderea rețelei naționale de puncte de colectare a deșeurilor electrice de mici dimensiuni cu minim 2022 de locații noi.Campania face parte din strategia Environ de îndeplinire a țintei de colectare a deșeurilor electrice și de creștere a gradului de informare al populației cu privire la sistemele de colectare. Punctele de colectare vor fi organizate în spațiile de vânzare ale retail-erilor, showroom-uri, depozite, supermarket-uri, centre comerciale, farmacii, benzinării, magazine de proximitate, scări de bloc și sedii ale companiilor.,,Rezultatele studiului nu au făcut decât să ne confirme și metodologic ceea ce știam deja empiric: insuficiența punctelor de colectare influențează direct comportamentul consumatorului. Crearea unui obicei al reciclării se întemeiază pe realizarea a două condiții elementare: existența punctelor de colectare accesibile și campanii intense de informare corectă cu privire la necesitatea reciclării. Anul acesta ne-am propus să intensificăm eforturile pe care Environ deja le face de ani buni în zona dezvoltării parteneriatelor cu cei care dispun de spații vizibile pentru amplasarea recipientelor de colectare astfel încât consumatorii să nu mai perceapă gestul de a colecta selectiv corect și preda spre reciclare ca pe o corvoadă și totodată să scăpăm de scuza pe care o auzim atât de frecvent, aș recicla, dar nu am unde”, a declarat Roxana Puia, directorul de marketing al Asociației Environ.Cutiile speciale pentru colectarea echipamentelor electrice vechi (de mici dimensiuni) sunt disponibile în mai multe versiuni și pot fi puse atât la dispoziția companiilor, dar și persoanelor fizice prin solicitare transmisă pe adresa office@environ.ro sau la numărul de Call Center 031.827.0000.De asemenea, ca răspuns la întrebarea la care fiecare dintre cei dornici să recicleze s-au gândit cel puțin o dată:, Asociația Environ a realizat actualizarea aplicației mobile cu același nume în care sunt integrate deja peste 4000 de puncte de colectare a deșeurilor electrice și bateriilor uzate. În plus față de localizarea celui mai apropiat punct de colectare, aplicația Unde Reciclăm? oferă informații despre acțiunile de colectare de la gospodării, sfaturi practice despre un stil de viață sustenabil și integrează chiar și un formular de solicitare colectare de la domiciliu.Studiul Reveal Marketing Research pentru Asociația Environ a fost realizat la nivel național pe un eșantion de 1.007 respondenți în perioada 1 – 15 noiembrie 2021.În 2022, ținta României de colectare și reciclare a deșeurilor de echipamentelor electrice și electronice este de 65% din media cantităților puse pe piață în ultimii 3 ani. Circa 80% dintr-un echipament electronic poate fi reciclat.