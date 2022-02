Defrișările din pădurea amazoniană braziliană au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani

Defrișări în Amazonia braziliană

Aceasta este cea mai mare suprafaţă înregistrată pentru luna ianuarie din 2015, a anunţat miercuri Institutul Naţional pentru Cercetări Spaţiale (INPE), citând cifre provizorii. Analiza INPE se bazează pe imagini din satelit, utilizând o evaluare rapidă pentru a examina în timp real modificările la nivelul pădurii.Prin urmare, cifrele INPE pot să indice modul în care rata oficială a defrişărilor ar putea evolua în raport cu un anumit an. Rata anuală vizează perioada august-iulie.La conferinţa conferinţa COP26 privind schimbările climatice, guvernul brazilian a anunţat că va pune capăt defrişărilor ilegale din pădurea tropicală amazoniană până în 2028.Experţii se tem că ultimele date ar putea indica un risc crescut al unui alt an devastator pentru pădurea tropicală amazoniană.Între august 2020 şi iulie 2021, o suprafaţă de aproximativ 13.235 de kilometri pătraţi a fost defrişată în această regiune, potrivit INPE.Aceasta marchează o creştere de 22% comparativ cu anul precedent şi cea mai mare zonă defrişată după anul 2008. 2019 a fost primul an de mandat al preşedintelui brazilian Jair Bolsonaro.Liderul de dreapta a fost vizat de critici internaţionale din cauza incendiilor din pădurea amazoniană.Ecologiştii îl acuză că acceptă incendiile ca modalitate de eliberare a suprafeţelor de teren pentru agricultură. De asemenea, Brazilia şi-a slăbit autorităţile de mediu şi de monitorizare.