Un arbore tropical a fost denumit după Leonardo DiCaprio

Cea mai recentă recunoaștere a lui Leonardo DiCaprio vine de la un grup de oameni de știință internaționali de la Grădinile Botanice Regale Kew din Londra și de la Ierbarul Național Camerun, care l-au onorat pe actorul și activistul de mediu de la Hollywood denumind o nouă specie de copac tropical după el.

Uvariopsis dicaprio provine din Pădurea Ebo, Camerun, potrivit unui comunicat de presă care anunță arborele tropical, prima specie adăugată în 2022 la lista de specii noi din 2022 de la RBG Kew.

În botanică, plantele sunt adesea numite după oamenii de știință care și-au dedicat viața unui domeniu de cercetare.

DiCaprio a atras atenția asupra Zonei cheie de biodiversitate Yabassi atunci când a fost amenințată de o concesiune de exploatare forestieră, anul trecut.

„Pădurea Ebo din Camerun și toate animalele incredibile care trăiesc acolo sunt în pericol. Printre acestea se numără elefanții de pădure, gorilele, cimpanzeii și multe altele. Haideți să ajutăm #SaveEboForest”, a spus actorul într-o postare publicată pe contul său verificat de Twitter în august 2020.

Cameroon’s Ebo Forest, and all of the incredible animals that live there, are in trouble. This includes Forest Elephants, Gorillas, Chimpanzees, and so many others. Let's help #SaveEboForest: https://t.co/mxWNcZ65QE @Global_Wildlife @sdzglobal pic.twitter.com/PWiAW3LhFx