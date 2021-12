O veveriţă cenuşie a atacat şi rănit 18 persoane din Buckley în două zile

O veveriţă cenuşie, care a atacat şi rănit 18 persoane timp de două zile, a fost prinsă. Animalul a fost poreclit Stripe după personajul din filmul „Gremlins”, scrie BBC, citată de news.ro. Ea a început să atace oamenii din Buckley, Flintshire, săptămâna trecută, timp de două zile. Corinne Reynolds, în vârstă 65 de ani, a spus că o hrănea din martie şi era „o vizitatoare prietenoasă şi frecventă” a grădinii ei.Iniţial, Stripe venea să fure mâncarea păsărilor şi Reynolds a spus: „În toate acele luni a fost bine, venea şi-mi lua o nucă din mână”. Dar a adăugat că săptămâna trecută a muşcat-o în timp ce o hrănea în grădină, apoi a văzut informaţii pe Facebook despre alte muşcături şi atacuri în oraş.Ea a spus: „După ce am văzut toate acele imagini cu rănile oamenilor, m-am gândit „ce Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu ea?”.Reynolds a precizat că trebuia să facă ceva, aşa că i-a pus o capcană şi a prins-o. „Am lăsat capcana în apropiere de zona unde o hrăneam pentru 20 de minute şi imediat a fost prinsă. Am simţit că avea încredere în mine şi eu am trădat-o”.Prin lege, veveriţele cenuşii care au fost luate în captivitate nu au voie să fie eliberate înapoi în sălbăticie.RSPCA a luat-o pe Stripe după ce a fost capturată de Reynolds şi, după examinare, a fost eutanasiată de un veterinar.