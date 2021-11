VIDEO Octavian Berceanu: În Ilfov sunt arse cabluri în draci, Garda de Mediu răspunde la mișto că fumul care deranjează aterizarea avioanelor vine de la un grătar

Berceanu a spus că duminică seară, pe Facebook, a numărat cel puțin trei locuri în care se ardeau deșeuri în Ilfov, ”capitala arderilor ilegale”, fostul șef al Gărzii de Mediu afirmând că acest lucru se întâmplă de obicei în acest județ:”E dumininică seara, e weekend, focurile ard în draci”.Într-o altă postare, acesta a scris: ”Exact pe linia pistelor de pe aeroportul Otopeni, fumul gros și negru se ridica ca semn distinctiv al arderilor de deseuri. Am sunat la 112, se vor deplasa pompierii, exercițiu pe care-l face aceasta instituție zilnic, in Ilfov. Celelalte instituții par paralizate! Oare ce impresie au piloții si turiștii străini care vin în România?”Berceanu a revenit ulterior cu încă o postare, în care acuză faptul că instituția pe care a condus-o a răspuns în stilul site-ului de umor Times New Roman: ” Garda zice ca fumul care deranjează aterizarea avioanelor vine de la un grătar.””Domnule ministru Tánczos Barna apreciez munca pe care o faceți la MMAP. Si recunosc deschis ca e cea mai buna prestație pe care am văzut-o pana acum in istoria MMAP. Totusi, cred ca e ofensatoare pentru cetățeni, cel putin, prestația GNM. In cel mai 'mistocar' mod GNM răspunde ca un fum, degajat ca urmare a arderii maselor plastice, care poate fi observat de la km si care se întinde pe alti cativa km, provine de la un grătar”, a mai scris Berceanu pe Facebook.