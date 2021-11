Cum poate fi predată responsabilitatea față de mediu în școlile din România

Articol susținut de România Eficientă​

Deși nu figurează în orar, iar profesorii nu o predau încă, eficiența energetică ar fi cu siguranță o materie îndrăgită de elevi. O primă lecție ar fi importanța gesturilor mici prin care să nu risipim energia. Așa că iată câteva sfaturi, pregătite de echipa România Eficientă, pe care merită să ni le amintim și să le respectăm indiferent de vârstă:(CE), ce se va desfășura în perioada 1 octombrie 2021-15 februarie 2022. În ce constă acest concurs? Elevii cu vârste între 12 și 15 ani din toate țările UE sunt invitați să creeze un videoclip despre cum pot economisi energie în viața de zi cu zi, învățându-și rudele, prietenii, vecinii și întreaga lume despre beneficiile eficienței energetice și încurajând utilizarea de alternative eficiente din punct de vedere energetic pentru încălzire, răcire, transport și alte activități de zi cu zi.„Tinerii au puterea de a inspira comunitățile din care fac parte să reducă consumul de energie și pot promova cu succes beneficiile de mediu și economice ale reducerii consumului de energie în întreaga UE", arată Comisia Europeană.Regulamentul concursului și termenii și condițiile sunt disponibile în toate limbile UE, cu excepția limbilor malteză și irlandeză. Detalii, AICI Suntem convinși că tinerii pot aduce o schimbare de mentalitate și atitudine în privința eficienței energetice, iar educația din școli este esențială în acest proces.„Prin proiectul, ne-am propus să contribuim la această misiune de schimbare a mentalității cu privire la combaterea risipei de resurse . Facem acest lucru prin campaniile de educare și de creștere a gradului de conștientizare destinate publicului larg, o atenție deosebită fiind acordată elevilor și studenților", declară Radu Dudău, director Energy Policy Group și coordonator al proiectului România Eficientă.Puteți afla detalii despre campaniile noastre de educare despre eficiență energetică în rândul tinerilor AICI Un proverb african spune: „Este nevoie de un sat întreg pentru a creşte un copil!", vorbind de fapt despre importanța comunității în educația copiilor. E nevoie de schimbarea paradigmei privind eficiența energetică în rândul tuturor celor care formează comunitatea școlară: profesori, elevi, părinți, administratori, personal tehnic (de curățenie, de pază, de transport al elevilor etc.), voluntari, vizitatori, furnizori și chiar vecini.Aceștia îi pot învăța despre durabilitate pe copii,Un model pentru educație de mediu poate fi proiectul „ Greening our schools " , din Grecia, care a avut scopul de a crește gradul de conștientizare în privința problemelor de mediu și de a-i inspira pe elevi să acționeze pentru a-și face școala și comunitatea mai „verzi". Iată ce a inclus:- Organizarea unei zile de curățenie, într-o sâmbătă, cu implicarea elevilor;- Organizarea unui webinar cu elevii, în care au avut ocazia de a discuta cu un specialist în bioeconomie despre plasticul pe care l-au găsit în timpul zilei de curățenie și despre modurile în care acesta poate fi reciclat.- De asemenea, elevii au prezentat propriile proiecte și idei pentru o școală mai „verde".Prin inițiativa UE „Valul de renovare" a clădirilor, fondurile europene destinate lucrărilor de renovare energetică a clădirilor din România vor fi uriașe. Acestea pot fi utilizate inteligent, cu viziune pe termen lung, dacă începem cu școlile. Renovând școlile din România, oportunitatea de învățare pentru cei mici este imensă: nu doar că elevii și profesorii vor studia într-un mediu mai sănătos și favorabil creșterii performanței școlare, ciÎn plus, școlile sunt ca niște „faruri" pentru opinia publică, deoarece atrag multă atenție, așa că renovarea energetică a acestora va contribui la creșterea gradului de conștientizare în societate privind importanța eficienței energetice.