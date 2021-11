Vești bune pentru China: Groenlanda închide una dintre cele mai mari mine de pământuri rare din lume

Kuannersuit, mină deținută de compania minieră australiană Greenland Minerals, se află în apropierea orașului Narsaq din sudul țării, ea conținând un depozit bogat de pământuri rare, elemente folosite pentru fabricarea unor produse electronice, dar și arme.Mina conține de asemenea uraniu radioactiv.Legea adoptată marți seara de parlamentul din Groenlanda a fost depusă de partidul inuit Ataqatigiit care a ajuns la putere în luna aprilie a acestui an după ce și-a făcut campanie din interzicerea exploatării uraniului și oprirea proiectului Kuannersuit, cunoscut și sub denumirea de Kvanefjeld.Noua lege interzice exploatarea depozitelor cu o concentrație a uraniului mai mare de 100 de părți per milion, un nivel considerat foarte scăzut de către Asociația Nucleară Mondială.Greenland Minerals era pe cale să obțină aprobarea finală a proiectului din partea guvernului anterior însă localnicii s-au temut că acesta ar putea aduce prejudicii mediului înconjurător fragil al Groenlandei.Legea prevede de asemenea opțiunea de a interzice exploatarea unor alte minereuri radioactive precum thoriul.China este producătorul dominant de pământuri rare al lumii, anunțând în luna septembrie că își va mări cotele anuale de exploatare pentru a răspunde creșterii cererii.Este așteptat ca nivelul cererii pentru aceste elemente cheie în producerea mașinilor electrice și turbinelor eoliene să crească vertiginos în contextul eforturilor de a reduce emisiile de carbon.Statele Unite și-au îndemnat aliații să depună eforturi pentru a mări oferta.