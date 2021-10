Clima: cu trei zile înainte de COP26, noi angajamente din partea Chinei

Cu trei zile înainte de deschiderea COP26, China, cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din lume, a prezentat oficial, joi, noi angajamente foarte așteptate în domeniul climei, potrivit AFP.





Noua „contribuție națională” (NDC) a Beijingului a fost așteptată cu nerăbdare, unii observatori sperând că ar putea stimula ambițiile pentru această conferință crucială privind clima, deoarece efectele devastatoare ale schimbărilor climatice sunt din ce în ce mai resimțite: mega-incendii, valuri de căldură, inundații...





Nu este surprinzător că preia principalele angajamente deja asumate de președintele chinez Xi Jinping: atingerea nivelului maxim de emisii „înainte de 2030” și neutralitatea carbonului „înainte de 2060”.





Aceste noi angajamente publicate de Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC) prevăd și o reducere a intensității carbonului (emisii de CO2 față de PIB) de peste 65% față de 2005.

Anterior NDC-ul chinez s-a angajat să își reducă intensitatea carbonului cu între 60 și 65% până în 2030 și să atingă vârful emisiilor „în jurul anului 2030”.

Beijingul, responsabil pentru mai mult de un sfert din emisiile globale, reamintește că țările dezvoltate trebuie să „și asume responsabilitățile istorice și să continue să preia cu hotărâre conducerea în reducerea emisiilor”.





China se angajează, de asemenea, să crească ponderea combustibililor nefosili la 25% în consumul său, față de 20% în NDC anterioară, în special cu creșterea „capacității sale instalate de energie solară și eoliană la 1,2 miliarde kW până în 2030” și să-și mărească aria pădurilor„cu 6 miliarde de metri cubi față de 2005.





Potrivit acordului de la Paris, semnat în 2015 și care arată ambiția de a limita încălzirea globală mult sub marcajul de + 2 ° C și dacă este posibil + 1,5 ° C față de epoca preindustrială, țările semnatare trebuie să depună un NDC revizuit ascendent la fiecare 5 ani.