Peste 99,99% din studiile științifice sunt de acord că schimbările climatice sunt cauzate de om

Consensul științific versus partizanatul politic

Noua analiză actualizează o lucrare similară din 2013 care a descoperit că 97% din studiile publicate între 1991 și 2012 susțineau ideea că activitățile umane alterează clima Pământului. Analiza publicată recent a examinat studiile dintre 2012 și noiembrie 2020 pentru a explora dacă a existat o modificare a consensului științific.„Suntem practic siguri că acum consensul este cu mult peste 99% și că realitatea schimbărilor climatice cauzate de om este un caz închis pentru orice discuție publică semnificativă”, afirmă Mark Lynas, cercetător la Alianța pentru Știință din cadrul Universității Cornell și autorul principal al lucrării.„Este de o importanță critică să recunoaștem rolul principal al emisiilor cu efect de seră pentru a putea mobiliza rapid noi soluții întrucât vedem deja în timp real impactul devastator al schimbărilor climatice asupra afacerilor, oamenilor și economiei”, afirmă și Benjamin Houltou, decan al Facultății de Agricultură și Științe ale Vieții din cadrul Universității Cornell și coautor al studiului.În pofida consensului științific covârșitor, sondajele de opinie arată în continuare că politicieni și membri ai publicului larg încă se agață de convingeri false și afirmații potrivit cărora subiectul schimbărilor climatice încă este dezbătut în rândul comunității științifice.Noul studiu amintește de un sondaj de opinie realizat de Pew Research Center în 2016 a descoperit că doar 27% din adulții din Statele Unite sunt de părere că „aproape toți” cercetătorii sunt de acord că schimbările sunt cauzate de activitatea umană.Un alt sondaj mai recent, realizat de Gallup în 2021, arată o scindare puternică a americanilor în funcție de convingerile politice în ceea ce privește efectul activităților umane asupra creșterii temperaturilor la nivel global.Noua cercetare, numită „ Greater than 99% Consensus on Human Caused Climate Change in the Peer-Reviewed Scientific Literature ” și publicată în 19 noiembrie în revista evaluată inter pares Scientific Literature, a descoperit că doar 28 de lucrări din cele 88.125 de studii analizate de un algoritm special creat în acest sens, exprimă îndoieli vizavi de schimbările cilmatice sau rolul activităților umane în acestea.Algoritmul folosit de cercetători a fost creat de Simon Perry, un inginer software din Marea Britanie și coautor al studiului, acesta căutând cuvinte cheie despre care autorii lucrării știu că sunt folosite în lucrările sceptice vizavi de schimbările climatice și rolul activității umane, ca de exemplu „solar”, „raze cosmice” sau „cicluri naturale”.„Știam că [lucrările sceptice] sunt incredibil de puține ca număr însă ne gândeam că totuși vor fi mai multe în cele peste 88.000”, relatează Lynas, adăugând că majoritatea acestor studii au fost publicate în reviste științifice minore.„Ar cam trebui să fie ultimul cuvânt în această privință”, concluzionează cercetătorul de la Cornell.