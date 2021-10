Între climă și densitate, orașe din ce în ce mai amenințate de căldură extremă (studiu)

Creșterea expunerii la căldură extremă în zonele urbane, cauzată de densitatea și încălzirea globală a acestora, riscă să lipsească populațiile sărace de o viață mai bună în aceste orașe, potrivit unui studiu științific publicat luni, citează AFP.





"În Africa și Asia de Sud, unde sute de milioane de săraci urbani trăiesc deja (...) fără investiții suficiente, intervenție umanitară și sprijin guvernamental, căldura extremă poate limita decisiv capacitatea oamenilor săraci să realizeze câștigurile economice asociate cu urbanizare", scriu autorii studiului, publicat în revista "Proceedings of the National Academy of Sciences".





Pentru a ajunge la rezultatele lor, cercetătorii au studiat peste 13.000 de orașe, prin fixarea unui prag de căldură extremă la temperatura de 30 ° C.





Din acest prag, „chiar și celor mai sănătoși oameni le este greu să stea afară pentru o lungă perioadă de timp, iar persoanele cu o stare de sănătate slabă se pot îmbolnăvi foarte mult sau chiar să moară”, explică Institutul pentru Pământ al Universității din Columbia, New York, asociat cu studiul.





Din 13.115 orașe studiate, numărul de persoane / zile (numărul persoanelor în cauză înmulțit cu numărul de zile) a crescut de la 40 miliarde în 1983 la 119 miliarde în 2016, calculează oamenii de știință din universitatea California.





Printre orașele cele mai afectate se numără Dhaka, capitala Bangladeshului, care a cunoscut o creștere de 575 milioane de persoane-zile de căldură extremă în perioada studiată (1983-2016), o expunere crescută datorită exploziei populației sale de la 4 la 22 de milioane, potrivit Institutului Pământului.





În 2016, 1,7 miliarde de oameni au fost expuși la aceste temperaturi mai mult de o zi pe an, adaugă acest institut.





Majoritatea orașelor în cauză sunt „concentrate în latitudinile inferioare”, în special în Asia de Sud (India, Pakistan, Bangladesh) și în Africa subsahariană (Nigeria), „dar acoperă o gamă largă de climat”, scriu autorii studiul.