Tăieri ilegale de păduri: Jurnalistul Mihai Dragolea a fost bătut crunt în timp ce filma un documentar / Doi colegi, spitalizați /Ne-au strigat doar ”vă omor, vă omor”, fără să zică nimic

Alături de el se aflau un coleg și activistul de mediu Tiberiu Bosutar, care îi ajuta pe cei doi să identifice dovezile defrișărilor forestiere din Bucovina.Atacul a fost sever, două dintre victime pierzându-și cunoștința în drum spre Spitalul Municipal din Vatra Dornei. Câțiva dintre atacatori au fost identificați și duși la Secția 15 de Poliție din Vatra Dornei.Mihai Dragolea spune că atacatorii i-au luat echipamentul, au scos cardul din cameră și au distrus toate dovezile.”Eram împreună cu Radu Mocanu, care realizează acest documentar, și cu activistul de mediu Tibi Bosutar. Am urcat într-un ocol privat, unde un sătean ne-a semnalat unele nereguli în ceea ce privește exploatarea. Am oprit pe undeva pe Dealu Ursului, am auzit niște mașini în vale și credeam că vin spre noi propietarul și șeful de ocol silvic, să aibă un dialog cu noi. Dar dintr-odată am vazut 20 de oameni cu topoare și bâte în mână, printre care se aflau proprietarul și inginerul silvic, iar de acolo au mai fost 10 secunde până ce am fost asaltați. Noi ne-am refugiat în Dacia Duster, dar nu a ținut Dusterul la 20 de oameni, au deschis ușile, am fost aruncați din mașină, eu am fost lovit în față și am căzut într-o râpă, de unde am sunat la 112. Între timp, cei de sus - Radu a fost lovit destul de tare la cap și acum are amnezie, uită ce s-a întâmplat și uită destul de des și în prezent. Tibi a fost bătut crunt și a fost și supus la niște umilințe groaznice din astea de tip mafiot”, a povestit jurnalistul la Digi 24.Foto: Mihai DragoleaJurnalistul spune că recorderul de sunet a fost golit de card, ”deci oamenii știau unde să găsească cardul... ne-au golit probele”.”Nu știu ce a făcut Poliția ulterior, cred ca doar i-a identificat urmând să-i cheme apoi la audieri. Noi acum suntem pe la IML să ne facem certificatele medico-legale”, mai spune acesta.”Avocații Greenpeace au intrat deja în legătură cu victimele conștiente și le oferă asistență juridică de urgență. Cerem Inspectorului General al Poliției Române și Inspectorului Șef al IPJ Suceava să se implice direct în soluționarea acestui caz și să urmărească ancheta până la finalizarea ei!”, se arată în comunicatul organizației.