Tánczos Barna: Senatul a adoptat proiectul de lege iniţiat de mine pentru protejarea pădurarilor / Agresarea pădurarilor, încadrată la ultraj / Ce acuză ONG-urile: tăierile ilegale continuă

Senatorul Tánczos Barna:, ministru al Mediului, anunţă, lui seară, că Senatul a adoptat, în calitate de primă cameră sesizată, proiectul de lege iniţiat pentru protejarea pădurarilor. Potrivit legii, agresarea pădurarilor va fi încadrată la ultraj. Ministrul explică faptul că, în ultimii ani, 6 pădurari au fost omorâţi şi 700 de angajaţi din sistem au fost atacaţi, potrivit News.





”Senatul a adoptat, în calitate de primă cameră sesizată, proiectul de lege iniţiat de mine pentru protejarea pădurarilor. Este inacceptabil ca viaţa pădurarilor să fie pusă în pericol. Recent, hoţii de lemne au atacat un pădurar din judeţul Dâmboviţa. Am depus un amendament la Codul Penal care prevede ca agresiunile împotriva pădurarilor să fie considerate infracţiuni”, a scris luni seară, pe Facebook, Tánczos Barna.





În expunerea de motive, Tánczos Barna arată că, în ultimii ani, 6 pădurari au fost omorâţi şi 700 de angajaţi din sistem au fost atacaţi, iar atacul asupra acestora trebuie încadrat la ultraj, cu limite superioare ale pedepselor.

Comunitatea Declic îl acuză pe ministrul Barna: Ne-a spus verde-n față că „protecția mediului costă”

Comunitatea Declic, care a organizat săptămâna trecută un protest în fața ministerului Mediului, i-a cerut ministrului să interzică, prin lege, orice exploatare forestieră în parcurile naționale ale României. Aceștia îl acuză pe Barna că a fost iritat de cererile lor susținând că va extinde suprafața protejată din ariile naturale care se află în proprietatea statului, dar că pentru pădurile aflate în administrarea unor privați, nu are soluții.”I-am spus ministrului ce am găsit recent în Parcul Național Semenic, acolo unde am mers să documentăm dezastrele exploatărilor forestiere. I-am spus despre buldozere, excavatoare și tocătoare de lemn. Zeci de hectare de pădure au fost puse la pământ, doar în ultimul an, în mai multe zone ale parcului. Până și rădăcinile arborilor au fost excavate și tocate. Șocul a venit când ministrul ne-a acuzat că spunem lucruri neadevărate. A tot repetat că în zonele de protecție strictă nu sunt tăieri, deși i-am explicat că noi cerem oprirea tăierilor pe toată suprafața parcurilor. Nu pe o suprafață infimă!”, acuză Declic.Mai mult aceștia spun că ministrul le-a transmis că „protecția mediului costă” și că el are, înainte de toate, grija privaților care nu și-au mai primit compensațiile bănești. Tánczos ar fi declarat, potrivit Declic, că aceștia sunt îndreptățiți să continue exploatările forestiere, cât timp nu-și primesc banii de la stat.