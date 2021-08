Tunisia: Temperaturi record de 48 de grade Celsius, cu 9-15 grade peste normal

În capitala Tunisiei, termometrul a urcat marți la 48 ° C la jumătatea zilei, cea mai ridicată temperatură înregistrată de la recordul de 46,8 ° C din 1982.Temperaturile au urcat cu 9-15 grade peste normele sezoniere, în special în nord și centru-est, potrivit Institutului, care prezice o „scădere treptată” a temperaturii începând de joi.Temperaturi record au fost înregistrate și duminică în sudul țării, ajungând la 48,5 ° C, potrivit aceleiași surse.Pe pagina sa oficială de Facebook, Ministerul Sănătății a sfătuit cetățenii să nu iasă în orele cele mai fierbinți, chemându-i să se hidrateze în mod regulat.La rândul său, Ministerul Agriculturii a încurajat crescătorii și fermierii să ia măsuri de precauție pentru a limita impactul caniculei, în special asupra păsărilor și a culturilor.În Algeria vecină, canicula a alimentat aproximativ cincizeci de incendii de luni seară, după ce a ucis 7 persoane.