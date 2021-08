Hot Science Debate: Este încălzirea globală o urgență?

Goldstone: Schimbarea climei este cea mai mare amenințare. Punct.

Faptul că suntem acum dincolo de limitele a ceea ce știm despre evoluția umană este o urgență. Este un motiv de puternică îngrijorare.





















Taylor: Da, clima se schimbă. Nu, nu este o urgență





Datele științifice arată că nivelul de dioxid de carbon din atmosferă este fără precedent în ultimii 800.000 de ani. Oamenii moderni au apărut puțin după jumătatea perioadei. În ultimii 10.000 de ani, evoluția agriculturii, întreaga dezvoltare a civilizației au avut loc într-o remarcabilă stabilitate a climei. Aceasta a făcut posibilă dezvoltarea.Dioxidul de carbon a fost întotdeauna în atmosferă și este incredibil de important că avem acest strat încălzitor. Cea ce este cu adevărat critic este că putem alege statistici specifice care să susțină o controversă, dar nu există o dezbatere științifică despre faptul că acumularea de gaze de seră din atmosferă provoacă o periculoasă schimbare a climei.Așa că trebuie să ne oprim și să punem o întrebare serioasă: ce-i poate face pe unii oameni să nege multitudinea de date științifice care ne spun că ne îndreptăm într-o direcție cu adevărat periculoasă?Avem date științifice care încep să răspundă acestei întrebări. Există unele răspunsuri dar, în general, ceea ce pare a motiva negarea este că atunci când o informație intră în conflict cu opinii îndelungate, cu valori și beneficii îndelungate, adesea respingem informația.Când vorbim cu climatologi nu există niciun dubiu că oamenii provoacă schimbarea periculoasă a climei. Această concluzie apare repetat, într-un larg consens, în studii individiale. Înseamnă oare aceasta că știm fiecare detaliu despre schimbarea climei? În niciun caz, nimeni nu o pretinde. Dar știm destule ca să înțelegem că ne aflăm în toiul unei urgențe și că trebuie să acționăm urgent și puternic.Pompieri români pe insula Evia, Grecia (Facebook)Este o falsă dihotomie care durează de ceva vreme, că ar trebui să alegem între un mediu înconjurător sănătos și o economie sănătoasă, pe când știința ne spune de fapt că un mediu sănătos este temelia unei economii sănătoase.La Woodwell Climate Research Center, unde lucrăm cu McKinsey and Company, munca noastră ne arată că schimbarea climei este reală, că prezintă riscuri concrete pentru prosperitatea economiei. Investițiile în energie verde, în energii regenerabile, sunt schimbările pe care trebuie să le facem ca să înfruntăm provocările aduse de schimbarea climei. Ele pot aduce beneficii mai mari decât investițiile.Luna trecută am avut peste 500 de decese din cauza unor evenimente de vreme extremă. Sunt tot mai extreme și sunt generate de schimbarea climei.În imensa majoritate a timpului de când există civilizația umană, temperaturile au fost semnificativ mai mari decât acum. Peste 30.000 de oameni de știință au semnat un document care spune că nu ne confruntăm cu o urgență climatică.În istoria Pământului, nivelul mai normal al dioxidului de carbon din atmosferă a fost de 1.000 de părți per milion, nu cel de 420 ppm pe care-l vedem azi. Faptul că nivelul de dioxid de carbon are această valoare, dar temperaturile sunt mai scăzute decât în ultimele câteva sute sau câteva mii de ani, ne spune că dioxidul de carbon nu este factorul de control pentru temperaturile globale.Cred că oamenii joacă un rol în această încălzire. Dar să spui că ești sigur este în afara logicii. Societatea Meteorologică Americană este singura organizație științifică din lume ai cărei membri au fost chestionați pe larg pe această temă. Iar când au fost întrebați „Cât ești de îngrijorat?”, doar 30% au spus că sunt foarte îngrijorați.Știm cu certitudine că Pământul devine mai verde; sunt măsurători ale sateliților NASA. Mai știm cu certitudine că recoltele stabilesc recorduri în fiecare an în cele mai multe țări. Panelul Interguvernamental ONU pentru Scimbări Climatice are foarte puțină încredere în impacturile negative observate ale încălzirii globale asupra evenimentelor meteo severe. Sateliții NASA au măsurat un declin al incendiilor forestiere globale. Vedem un impact benefic al creșterii dioxidului de carbon atmosferic și al temperaturilor mai ridicate.Este foarte important să avem energie abundentă și ieftină; este fluidul vital al oricărei economii. Este motivul pentru care, în aproape fiecare țară din lume, noile proiecte energetice în realizare sunt în primul rând pe cărbune și gaz. Nu cred că liderii din acele țări sunt lipsiți de inteligență; nu cred că sunt proști. Există un motiv pentru care cărbunele și gazul natural domină producția de energie. Dacă și când va veni ziua în care energia eoliană, energia solară vor fi competitive cu cărbunele și gazul natural, voi fi primul care le va saluta.China emite 30% din emisiile carbon ale lumii; Statele Unite recunosc 14%. De la începutul secolului, în SUA am redus emisiile cu 14%, în timp ce în restul lumii au crescut cu 66%. Aceasta mă face să mă întreb de ce spun oamenii că „Statele Unite trebuie să acționeze ca să se alinieze restului lumii, altfel sabotează acțiunea globală”, când de fapt restul lumii ar trebui să facă potecă până la ușa noastră ca să ne întrebe „Hei, cum ați făcut-o?”.O facem prin piață liberă, o facem prin tehnologie, o facem cu gaz natural, prin factori economici care înlocuiesc energia pe cărbune.În SUA am redus emisiile și vom continua să o facem. Dar dacă va fi o formă de acțiune pentru climă, nu cred că trebuie să obligăm alte națiuni să facă ce am făcut noi, pentru că nu ne confruntăm cu o criză climatică. Însă în primul rând trebuie să ne asigurăm că nu dăunăm consumatorilor americani și afacerilor americane prin automutilare în numele încălzirii globale, pe când Chinei și restului lumii nu le pasă și nu o fac.