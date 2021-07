Şeful Gărzii de Mediu reclamă lipsa de dotare a firmelor de intervenţie, dar şi slaba instruire a "Doreilor" de pe platforme industriale cu potenţial de poluare

"Noi, la nivelul ţării, avem 234 de echipamente, de întreprinderi care au un risc mare de poluare. Şi există o Directivă prin care noi controlăm în fiecare an toate aceste 234 de obiective cu pericol mare de poluare. Am controlat până acum 143 din aceste obiective, cele două (Azomureş şi Petromidia - n.r.) erau controlate. În schimb, controalele astea înseamnă Gardă de Mediu, ISU şi alte instituţii care se ocupă de control. Pe lângă aceste 143 de controale pe care le-am făcut, din proprie iniţiativă noi am mai făcut în acest an 86, cred, de controale pe obiectivele astea. Am dublat, practic, unele controale să vedem ce se întâmplă”, a afirmat Octavian Berceanu, marţi seară, la Digi 24, potrivit News.roŞeful Gărzii de Mediu a explicat că instalaţiile cu potenţial de poluare au senzori de siguranţă care transmit avertismente, însă sunt cazuri în care oameni care lucrează acolo şi care ar trebui să oprească instalaţiile ignoră avertismentele acestora."Am tras nişte măsuri, pentru că am observat că se întâmplă anumite lucruri. De exemplu, companiile care trebuie să asigure primul ajutor, companii private care acţionează pe aceste platforme industriale şi care au ca prioritate şi servicii de prestat, în momentul în care ai un astfel de incendiu, de eveniment, să acţionezi până ajung pompierii. Ele au echipamentele acolo în platformă. Când s-au făcut acest simulări, am văzut că nu toate ştiu să acţioneze, nu toate au echipamentele care ar fi necesare. Pe lângă acest fapt, mai intervin nişte Dorei pe platformele astea. De exemplu, la unul din incidente am avut cred că aproape un milion de avertismente din scurt că e ceva în neregulă, că instalaţiile trebuiau oprite. Nu s-a întâmplat acest lucru. Nu dau mai multe din casă pentru că sunt în cercetare, avem victime umane şi las ancheta să meargă înainte. Dar avem aceşti factori de decizie umani care nu iau decizii atunci când trebuie sau deciziile sunt prost luate”, a menţionat Berceanu.Acesta nu a menţionat care este platforma industrială pe care s-a întâmplat ca avertismentele senzorilor să fie ignorate de către oameni.