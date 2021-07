Val de căldură în ţările nordice: Temperaturile s-au apropiat de 35 de grade Celsius în zona arctică / Ironiile Gretei Thunberg

După cea mai caldă lună iunie raportată în Finlanda şi în mai multe regiuni din Suedia de la debutul înregistrărilor meteorologice, temperaturile s-au apropiat începând de duminică de recordurile absolute stabilite în nordul Europei, unde termometrele indică de câteva zile valori cuprinse între 30 şi 35 de grade Celsius, informează luni AFP.

La nivel naţional, iunie 2021 a fost cea mai caldă lună iunie raportată în Finlanda de la debutul măsurătorilor meteorologice din 1844, cu o temperatură medie de 16,5 grade Celsius, care a depăşit precedentul record din anii 1950, a confirmat Institutul naţional de meteorologie.

În Suedia învecinată, iunie 2021 a fost din nou cea mai caldă a şasea lună a anului înregistrată la Stockholm (cu o valoare medie de 19,3 grade Celsius) de meteorologii locali, depăşind recordurile precedente din 2018 şi 2019.

"Remarcăm o tendinţă? Eh, probabil este doar încă o coincidenţă", a ironizat pe Twitter activista de mediu Greta Thunberg.

June 2021 was the hottest June ever recorded in my hometown Stockholm by a large margin. The second hottest June was in 2020. The third in 2019.



Am I sensing a pattern here? Nah, probably just another coincidence.https://t.co/nEgrAPEFzm