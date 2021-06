VIDEO Marea Wadden, celebrată de Google printr-un Doodle special

Internauții care au deschis astăzi Google au fost întâmpinați de Marea Wadden, o zonă tidală la Marea Nordului, care se întinde de-a lungul coastei Danemarcei, Olandei și Germaniei. Ea a fost inclusă în patrimoniul mondial UNESCO în 2009 pe 30 iunie.

Marea Wadden se întinde pe o lungime de 450 km, cu o lățime de 40 km și ocupă o suprafață de 9.000 km². Este unică în lume, deoarece este cea mai mare zonă de acest tip.

