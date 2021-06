Şeful Gărzii de Mediu anunţă că a fost găsită o groapă ilegală de gunoi, administrată chiar de către primăria dintr-o comună din Vâlcea - VIDEO

”Urmează ca Garda de Mediu sa întocmească actele de control cu măsură complementară prin care utilajele intră în regimul corpului delict, probabil. Primaria are obligaţia să ecologizeze locația. Mulţumesc fiecăruia dintre voi pentru că doar împreună putem să facem curat în România”, a mai transmis Berceanu.





„După ce am primit apelul voluntarilor, sub 30 de minute a fost timpul de reacţie şi deplasare din Râmnicu Vâlcea la Fârtăţeşti. Ce am găsit acolo? O groapă ilegală de deseuri, patronată chiar de către primarie. Utilajele care transportau deşeurile şi le îngropau aparţin primăriei”, a anunţat, joi după-amiază, Octavian Berceanu.Acesta anunţă că joi dimineaţă au mai fost ingropate 11 tone de deşeuri şi mascate cu pământ.