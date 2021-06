Nou record al concentrației de CO2 în aer, în ciuda pandemiei (agenția SUA)

Acest nivel „este comparabil” cu ceea ce era „între 4,1 și 4,5 milioane de ani în urmă, când CO2 era aproape sau peste 400 ppm”, a declarat agenția într-un raport. La acea vreme, nivelul mării era cu aproximativ douăzeci de metri mai înalt, iar pădurile mari ocupau zone din Arctica, potrivit studiilor.





Câte tone de dioxid de carbon adăugăm anual în atmosferă



"În ciuda deceniilor de negocieri, comunitatea mondială nu a reușit să încetinească semnificativ, să nu mai vorbim de inversarea creșterilor anuale ale nivelului de CO2 atmosferic", a deplâns agenția SUA.





Ce plan de acțiune are UE: ZERO poluare. Minunat pe hârtie, altfel în realitate











Conexiunile dintre sănătate și mediu au fost în centrul agendei anul acesta. Reducerea poluării mediului merge mână în mână cu o viață mai sănătoasă. Dat fiind că unul din opt decese premature din UE este asociat poluării, evenimentul a analizat felul în care ambițiile de a ajunge la o poluare zero pot fi traduse în revizuirea legislației privind calitatea aerului și cum pot fi aliniate mai bine directivele UE față de direcțiile Organizației Mondiale a Sănătății.





"Activitatea umană are un impact devastator asupra noastră, ca specie, cât și asupra altor forme de viață. Poluarea amenință supraviețuirea a peste un milion de specii de plante și animale, pe uscat sau pe mare. Este una dintre principalele cinci cauze ale diminuării biodiversității. Nu mai putem fi nepăsători. Prin urmare, suntem determinați să abordăm această problemă prin integrarea în toate politicile a ambiției de a obține un nivel de „Poluare zero”". Ursula von der Leyen, Președintele Comisiei Europene.

În mai 2021, marca de 419 părți pe milion (ppm), o unitate de măsură utilizată pentru a cuantifica poluarea aerului, a fost depășită, potrivit Agenției Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA).Aceste măsurători au fost luate la Observatorul Mauna Loa din Hawaii, situat ideal pe un vulcan, unde s-au fost înregistrări de date din 1958.Mai este de obicei luna cu cel mai mare conținut de dioxid de carbon în fiecare an. Anul trecut, în mai 2020, rata înregistrată a fost de 417 ppm.„Nu au existat semne observabile în datele perturbării economice globale cauzate de pandemia de coronavirus”, a spus instituția.Pe de altă parte, alte dovezi științifice indică faptul că această rată nu a fost de fapt atinsă de milioane de ani.„În fiecare an adăugăm în atmosferă aproximativ 40 de miliarde de tone de poluare cu CO2”, a declarat Pieter Tans, om de știință pentru NOAA. "Dacă vrem să evităm schimbările climatice catastrofale, cea mai mare prioritate trebuie să fie reducerea la zero a poluării cu CO2 până la cea mai curând posibilă dată".Dioxidul de carbon este generat de arderea combustibililor fosili pentru transport sau producția de energie electrică, dar și de alte practici precum fabricarea cimentului, defrișarea etc.Acest gaz cu efect de seră captează căldura, provocând treptat încălzirea globală și persistă în atmosferă și oceane mii de ani, notează NOAA.