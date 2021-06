Ziua Mondială a Mediului. MedLife și Let’s Do It Romania vor ecologiza o zonă din apropierea Bucureștiului, colectând deșeurile depozitate iresponsabil

​Odată cu pandemia COVID-19, mulți oameni sunt acum mai conștienți de legăturile dintre sănătate și mediu. Pe măsură ce temperatura globală crește, tot mai multe specii de animale vor fi forțate să părăsească habitatele lor în căutarea unor medii mai primitoare - probabil mai aproape de așezările umane, ceea ce înseamnă mai multe riscuri ca bolile să fie transmise de la animale la oameni. Schimbările climatice au potențialul nu numai de a produce dificultăți economice și schimbări drastice în societate, ci și de a declanșa alte pandemii devastatoare în viitor.

Care sunt cele mai mari schimbări de mediu la nivel global?







Relația dintre activitățile umane și schimbările climatice a devenit o problemă majoră de îngrijorare și interes în întreaga lume atunci când vorbim de mediul înconjurător. Creșterea temperaturilor, perioade întregi de secetă, dar și focare de insecte, toate au legătură cu schimbările climatice. Scăderea aprovizionării cu apă, producția agricolă redusă, impactul asupra sănătății în orașe din cauza căldurii și a inundațiilor și eroziunea în zonele costiere sunt preocupări suplimentare. Și acestea sunt doar câteva situații.







Un alt exemplu este topirea gheții. Gheața se topește la nivel mondial, în special la polii Pământului. Aceasta include ghețarii montani, plăcile de gheață care acoperă Antarctica de Vest și Groenlanda și gheața marină arctică. O mare parte din această gheață topită contribuie la creșterea nivelului mării. Nivelul mării la nivel mondial crește 3,2 milimetri pe an, iar creșterea are loc într-un ritm din ce în ce mai rapid în ultimii ani. Pe măsură ce temperaturile se schimbă, multe specii sunt în mișcare. Unii fluturi, vulpi și plante alpine au migrat spre nord sau către zone mai înalte și mai reci. O mică schimbare climatică, înseamnă o schimbare enormă pentru speciile din habitatul respectiv.







În același timp, modificările concentrațiilor de gaze cu efect de seră și ale altor factori influențează climatul global și determină nenumărate consecințe asupra sănătății umane. Consecințele schimbărilor climatice asupra mediului, precum valurile de căldură extreme, creșterea nivelului mării, modificările precipitațiilor care duc la inundații și secete, uragane intense și calitatea degradată a aerului, afectează în mod direct și indirect sănătatea fizică, socială și psihologică a oamenilor. De exemplu, modificările precipitațiilor creează schimbări în disponibilitatea și cantitatea de apă, precum și în evenimente meteorologice extreme, cum ar fi uragane intense și inundații. Schimbările climatice pot fi un motor al migrației bolilor, precum și al exacerbării efectelor asupra sănătății rezultate din eliberarea de poluanți atmosferici toxici în populațiile vulnerabile, cum ar fi copiii, vârstnicii și cei cu astm sau boli cardiovasculare.





Ziua Mondială a Mediului Înconjurător









Anul acesta, alături de echipa Let’s Do It Romania - cea mai mare mișcare socială din România, unde peste 1.900.000 de voluntari își dedică timpul pentru a curăța România de deșeuri prin proiecte de mediu și implicare socială, vrem să ducem demersul nostru mai departe.





Astfel, pe lângă campania de informare cu privire la nevoia de a economisi resurse, de Ziua Mondială a Mediului vom colecta împreună cu angajații MedLife deșeurile depozitate iresponsabil și vom ecologiza o zonă din apropierea Bucureștiului. Prin această acțiune, ne dorim să încurajăm angajații și partenerii din toată țara să acționeze în mod responsabil față de mediul înconjurător. Doar împreună putem face România Verde, iar ecologizarea este un pas important în acest proces.







Facem România Verde - un angajament pe termen lung





Pentru a face România Bine, trebuie să avem și o Românie Verde, iar cele două pot fi duse mai departe doar prin eforturi comune.







La MedLife ne-am luat un angajament de a face bine. De a face bine oamenilor, dar și mediului înconjurător. Un angajament de a face România Verde. În fiecare an, pe data de 5 iunie, sărbătorim Ziua Mondială a Mediului Înconjurător, o zi în care facem un apel de conștientizare a importanței respectării mediului înconjurător, dar și de a lua măsurile necesare pentru a-l proteja. Cu această ocazie, continuăm misiunea noastră de a face România Verde, de a însănătoși atât oamenii, cât și natura, printr-un demers de informare, dar și o acțiune de ecologizare.Facem România Verde este un angajament pe care ni l-am asumat ca și companie de a avea un comportament etic și responsabil față de societate, îmbunătățind în diverse moduri viața comunității. Susținem evenimente și idei pentru binele angajaților noștri sau al cadrelor medicale aflate la început de drum, pentru binele antreprenorilor de azi și de mâine, pentru binele mediului înconjurător în care trăim. Dorința de a face bine, inclusiv mediului, a devenit angajamentul nostru față de o națiune și “binele” a devenit responsabilitatea noastră pentru cei din jur.Totul a început în anul 2017 când am plantat câte un copac pentru fiecare copil născut în maternitățile MedLife. O viață nouă, a adus un suflu verde în România.La finalul anului 2018 am reușit să finalizăm reîmpădurirea a 10 ha de teren din Munții Făgăraș, fix la un an de la lansarea proiectului Facem România verde, au fost plantați 40.000 de puieți de brad, fag și molid, punându-se astfel bazele reconstrucției ecologice a unei zone greu accesibile și profund afectată de exploatările forestiere necorespunzătoare.Tot în anul 2018, am conturat cea mai lungă scrisoare cu promisiuni pentru generațiile viitoare. Astfel, timp de cinci luni, scrisoarea a adunat peste 2000 de mesaje de la părinți, viitorii părinți, dar și angajați MedLife. Pentru ca promisiunile să prindă rădăcini, scrisoarea a fost plantată simbolic într-o capsulă a timpului, în Munții Făgăraș în punctul de pornire pentru un nou traseu turistic în zona Munților Făgăraș, mai ales după ce pădurea va prinde rădăcini și va schimba aspectul zonei.În 2019, o echipă numeroasă formată din medici și personal de suport, din București, Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova și Iași, au contribuit la plantarea de puieți de brad și molid pe un platou din Munții Făgăraș. Astfel, 70 de voluntari MedLife au plantat 15.000 de puieți, pentru o Românie mai verde.În fiecare an încercăm să reciclăm cât mai mult și să ne folosim de toate mijloacele existente pentru a reduce consumul și pentru a avea eficiență energetică în fiecare clinică MedLife. Reciclăm - hârtie, ulei de gătit, echipament medical, consumabile medicale, baterii, becuri, pixuri și cartușe și tonere pentru imprimantă, containere reutilizabile și fier vechi.Mai multe detalii despre acțiunile și proiectele de CSR MedLife sunt disponibile pe https://www.medlife.ro/csr