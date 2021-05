Poluare zero pentru oameni și o planetă mai sănătoasă

HotNews.ro - Partener media exclusiv EU Green Week 2021

​Săptămâna Verde Europeană 2021 are în centrul atenției eliminarea poluării.





Poluarea ne afectează pe fiecare dintre noi. Este principala cauză pentru multiple afecțiuni mentale, psihice sau decese premature, în special în rândul copiilor, a persoanelor cu probleme medicale și a persoanelor în vârstă. Este, de asemenea, unul dintre principalii factori responsabil pentru declinul biodiversității.







Între 31 mai și 4 iunie 2021, EU Green Week (Săptămâna Verde Europeană) – cel mai mare eveniment european dedicat politicilor de mediu – va analiza opțiunile prin care poate fi adusă la realitate ambiția de a reduce poluarea la nivelul zero în rândul țărilor UE. Evenimentul permite cetățenilor UE să abordeze acest subiect din mai multe perspective, prin intermediul unei conferințe virtuale și a peste 600 de evenimente organizate de parteneri pe întregul continent. Înregistrează-te gratuit la această conferință virtuală la nivel înalt, care include zeci de sesiuni în format virtual, expoziții și multe altele.





"Poluarea mediului are un efect negativ asupra sănătății noastre, mai ales asupra categoriilor celor mai vulnerabile și mai defavorizate din punct de vedere social, fiind, de asemenea, unul dintre principalii factori ai declinului biodiversității. Observăm că poluarea este o temă de interes în rândul europenilor, motiv pentru care, în acest an, partenerii noștri vor organiza un număr de evenimente fără precedent, pe întregul continent. Sunt convins că ediția din acest an a Săptămânii verzi va fi un succes, va inspira și mobiliza, evidențiind ambiția UE de a fi lider în acțiunile globale împotriva poluării." - Virginijus Sinkevičius, Comisarul European pentru Mediu, Oceane și Pescuit







Săptămâna Verde Europeană vine la scurt timp după adoptarea de către Comisie a Planului de acțiune UE: „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului” – un obiectiv cheie al programului Pactul verde European. Planul de acțiune stabilește o viziune integrată pentru 2050 – o lume la care poluarea să fie redusă la un nivel în care nu să nu mai afecteze sănătatea umană și ecosistemele naturale -, precum și pașii pentru atingerea acestui obiectiv. Planul reunește toate măsurile relevante din cadrul UE pentru abordarea și prevenirea poluării, cu accent deosebit pe utilizarea unor soluții digitale în acest sens.





Săptămâna Verde Europeană va fi organizată, în mare parte, în format digital și va conține: un eveniment de lansare organizat în Lahti (Finlanda) – desemnată capitala verde europeană -, o conferință virtuală la nivel înalt, o zonă pentru o expoziție virtuală și peste 600 de evenimente organizate de parteneri în toată Europa. Printre cele mai importante se numără:





• O sesiune la nivel înalt care cuprinde o discuție incitantă cu artiști renumiți, un bucătar celebru și reprezentanți din lumea fotbalului, care vor explica de au ales să se implice pentru crearea unei lumi fără poluare;



• O sesiune la nivel înalt care analizează felul în care pot fi îmbunătățite la nivel legislativ ambițiile UE în domeniul protecției calității aerului, în special modul de aliniere a standardelor UE în domeniu la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății;



• Lansarea unei platforme pentru cei implicați în atingerea obiectivului privind reducerea poluării la nivelul zero, prin care să fie încurajată comunicarea între autorități și experți din diverse domenii publice;



• Lansarea instrumentului pentru Calcularea amprentei de consum, dezvoltat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei pentru a permite cetățenilor calcularea amprentei asupra mediului;



• Proiectarea documentarului „În mrejele plasticului” (Trapped by Plastic), urmată de o dezbatere despre cum poate fi stopată poluarea marină cu plastic;



• Rezultatele hackathon-ului Gen-E luptă pentru Poluare Zero, în cadrul căruia zece echipe de studenți au propus soluții inovatoare pentru prevenirea poluării;



• Premiile EU LIFE, pentru cele mai inovatoare, motivaționale și eficiente proiecte LIFE pentru protecția naturii, mediului și climei;



• Discuții despre eliminarea elementelor care pun presiune asupra mediului în vederea refacerii biodiversității la COP15 - Convenția privind diversitatea biologică de la Kunming;







Pentru mai multe informații:



Implică-te pe Twitter folosind hashtag-ul #EUGreenWeek







HotNews.ro este partenerul media exclusiv al EU Green Week 2021 din România.